В 2001 году окончил филологический факультет Ингушского государственного университета. Прошел обучение в Исламском университете имени имама Мухаммада ибн Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Помощник-советник президента Республики Ингушетия Руслана Аушева по вопросам религии (1998-1999 гг.), помощник депутата Государственной думы РФ (2004-2007 гг.). Награждён орденом Республики Ингушетия «За заслуги» (2007 г.), юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией» (2020 г.). Участник Всемирной научно-исламской конференции в Москве (1995 г.), Всемирной исламской конференции в Дубае (2004 г.), ведущих международных экономических форумов в РФ.

Детство и отрочество богослова Магомет-Башира Аушева

Аушев Магомет-Башир Макшарипович родился 14 января 1960 г. в городе Караганде Республики Казахстан, где семья проживала в годы сталинской депортации. В 1962 году семья вернулись на родину, в родовое селение Сурхахи. Здесь в 1976 году Магомет-Башир окончил среднюю общеобразовательную школу. К тому времени у него за плечами было уже несколько лет обучения основам религиозного учения.

Ещё в 10-летнем возрасте Магомет-Башир Макшарипович научился читать Коран. Недалеко от них жила бабушка Зайдат Абдул-Каримовна Измайлова, которая в летнее время обучала детей азам арабского чтения. Новость о том, что сын научился читать Коран, стала лучшей для отца, Макшарипа Хасановича, который в это время был на заработках. Старшее поколение хорошо помнит, что многие ингуши в весенне-летнее время выезжали на сезонные строительные работы за пределы республики.

Сам Макшарип Хасанович в своё время учился хорошо, мечтал стать доктором и до депортации успел немного отучиться в медицинском институте в г. Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). В ссылке он заведовал фермами, был на хорошем счету у руководства. После возвращения на родину некоторое время работал на заводе «Электроинструмент».

Семья имела большое хозяйство, живность и огород, где трудились и работали вместе с родителями пять сыновей и четыре дочери. Дети при этом успевали и хорошо учиться, за что отец любил их «премировать». Так и на этот раз, когда узнал, что сын научился чтению Корана, выслал посылку с гостинцами, в том числе и для бабушки Зайдат в знак благодарности.

«Никогда, ни при каких условиях не лгите, — говорил он детям. — Если даже вас разбудят среди ночи, говорите только правду. Так вам легче будет жить». Он ушёл из жизни в 1985 году, в возрасте 63 лет, оставив после себя хорошее имя и благородное потомство.

Мама Магомет-Башира Аушева — Фасиман Исмаиловна Дошхоклоева была очень благородной женщиной, истинной ингушкой и настоящей хозяйкой своего дома, которая сумела создать семейный уют и воспитать детей в духе ингушских традиций, в любви и уважении друг к другу. Она ушла из жизни через пять лет после смерти мужа, в возрасте 56 лет.

Свои первые суры из Корана Магомет-Башир выучил у бабушки Зайдат, дальше продолжил изучение Корана у богослова Ахмеда Дресовича Аушева. Юному богослову чтение Корана приносило радость и вдохновение. В 1973 году своё религиозное образование Магомет-Башир Аушев продолжил у известного потомственного богослова Абуязида Абдурохмановича Цечоева. Здесь он выучил толкование Корана, изучил грамматику и морфологию арабского языка. Совершенствуя свои личные знания, он с пятнадцатилетнего возраста параллельно обучал детей основам религии и чтению Корана на дому, потому как официального разрешения в те годы на подобного рода деятельность не было.

После смерти своего учителя Абуязида Абдурохмановича Цечоева в 1981 году, он идёт в ученики к известным исламским учёным — отцу и сыну Магомеду Селмарзиевичу Оздоеву и Мухаммед-Басиру Магомедовичу (погиб в 1992 году во время трагических событий в Пригородном районе).

В конце 80-х — начале 90-х Магомет-Башир Аушев преподаёт детям основы ислама и чтение Корана уже в мечети селения Сурхахи. Отсюда в 1994 году Магомет-Баширу Макшариповичу удаётся отправить самых лучших 10 учеников на полное обеспечение в Саудовскую Аравию для получения ими исламского образования в Эр-Рияде. Из них восемь человек окончили институт и университет, двое получили неполное образование. Позже эти же выпускники потянули за собой в университет своих родственников и знакомых.

Магомет-Башир Макшарипович всегда ратовал за религиозное и светское образование подрастающего поколения, поскольку хорошее образование — это дорога в надёжное будущее, и чем больше образованных людей, тем больше возможностей и достижений у всего народа, считал он. К примеру, один из них — Ахмед Мусаевич Аушев после окончания исламского вуза получил дополнительно светское образование в Америке на красный диплом и сегодня с семьёй живет и успешно работает в штате Огайо, постоянно поддерживает связь с республикой, родными и близкими.

Надо сказать, что стремление Магомет-Башира Аушева дать достойное образование подрастающему поколению нашло свой успешный отклик и в последующих его действиях. Уже не говоря о том, что он открыл Исламский институт в г. Сунже, с его подачи по программе Исламского банка развития ещё десять человек смогли получить высшее экономическое образование в Малайзии, эти же выпускники потянули потом за собой череду родственников и знакомых, и дополнительно, по той же программе Исламского банка, которая продолжает работать и сегодня, из высших учебных заведений Москвы и Ингушетии вышли профессиональные врачи, юристы, экономисты и автодорожники. Об этом мы подробнее расскажем ниже

1990 год. Воспоминания Магомет-Башира Аушева о первом групповом паломничестве из Советского Союза

Первая большая группа паломников из Советского Союза в Мекку поехала в 1990 году. До этого хадж совершить удавалось лишь единицам. Теперь хадж могли совершить все желающие, кто был в состоянии оплатить путёвку и успеет оформить документы. Это было настоящее событие!

— До последнего никто не верил, что действительно мы сможем совершить хадж, который предписан каждому мусульманину, — вспоминает Магомет-Башир Аушев. — Я в своих молитвах всегда просил Всевышнего дать мне такую возможность. Когда открытое в Грозном Духовное управление мусульман объявило набор паломников, я записался одним из первых. Мне в то время было 30 лет. Я самый младший в группе и потому до последнего переживал, что меня отстранят, если людей будет больше положенного. Но волею Всевышнего, этого не случилось. От Чечено-Ингушетии поехал 121 человек, из них ингушей 36 человек.

Провожали нас с почестями, всем миром. Аэропорт в Минводах, откуда мы вылетали в Джидду прямым рейсом, был заполнен людьми. Сутки, пока мы ожидали вылет, люди ночевали в автомобилях, в зале ожидания, а кто просто на улице. На территории аэропорта не переставая стоял зикр (священный обряд). Когда мы наконец надели ихрам (специальная одежда для паломников) и вышли на посадку, люди буквально плакали от охватившего их волнения. С верующими мусульманами разделяли чувства, не скрывая своих слёз, даже представители других конфессий.

В Мекке, когда мы впервые увидели Каабу, радовались так, что не в силах были сдержать слёзы, многие плакали навзрыд. Сегодня понять эти чувства тяжело. Но мы ведь в те годы вообще не видели Каабы, главной святыни ислама. Не было литературы, телепередач, интернета, даже фотографий. Помню, в 1987 году я приобрёл очень некачественную фотографию Каабы, отснятую в тёмное время суток, за 50 рублей — это размер средней зарплаты. Понимаете, как верующие жаждали попасть сюда и исполнить долг мусульманина.

Условия на местах паломничества в те годы тоже были тяжёлые. Жара стояла невыносимая. Особенно в день пребывания на горе Арафат — 3 июля, самое жаркое время года. Укрыться было негде, нечем было дышать, воздух был горячим. В палатках, как сейчас это предусмотрено, не было кондиционеров, не было матрасов, одеял, чтобы прилечь отдохнуть. Мы сидели и лежали прямо на каменистой поверхности, покрытой брезентом. Особенно тяжело было старикам, и кто помоложе поддерживали их как могли. Мы с Ахмедом Барахоевым взяли на себя обязательство вместо самых немощных стариков совершить обряд бросания камней в долине Мина. Каждый из нас бросал в день 231 камень, не считая своих 21. И так три дня. Путь пешком туда и обратно составлял 7 км. Это под палящими лучами солнца. В те годы туннель, ведущий в долину, был один, сегодня дорогу эту расширили, сделали многоуровневой. А в тот год там в давке погибло 1426 человек.

Но все эти трудности перекрывались непередаваемым чувством радости и счастья, что мы совершаем хадж, проходим путь, который когда-то преодолевал наш Пророк (с. а. в.).

В Мадинате нам оказали особую почесть. Ночью в 10 вечера обычно мечеть Пророка (с. а. в.) закрывалась, но для паломников из Советского Союза сделали исключение — открыли мечеть и дали нам помолиться.

Мы так трепетно совершали свой хадж, что не позволяли себе даже улыбаться, не то чтобы смеяться, старались не вести никаких мирских разговоров. Были полностью сосредоточены на исполнении хаджа.

Встречали нас дома по возвращении так же торжественно, с всеобщим народным ликованием. Мы прилетели через Сочи в Грозный. Каждый рвался к нам навстречу, чтобы первым обнять и поприветствовать. Один парень прыгнул ради этого со второго этажа и сломал себе ногу. На стадионе в Грозном, где мы собрались, негде было упасть яблоку. Дороги были перекрыты. Такая же картина была и в Назрани, в районе Аби-Гув собралось столько людей, сколько я не видел более ни до, ни после этого. Потом ещё долго паломников приглашали повсюду, ездили домой к каждому, и мы, не уставая, рассказывали всё, что видели и что пережили.

Это были незабываемые впечатления первого группового паломничества в Мекку из Советского Союза после долгого молчания.

1993 год. Ингушский исламский институт в Сунже

— В Мекке в 3-х метрах от Каабы первая мысль, которая пришла мне в голову, — вспоминал позже Магомет-Башир Аушев, — это дать возможность открыть в республике Исламский институт на бесплатной основе. И эту молитву Всевышний услышал.

В 1993 году летом был открыт Исламский институт в Сунже на бесплатной основе. Учредителем и ректором института стал Магомет-Башир Аушев, который проработал на этой должности до 2009 года и сегодня продолжает курировать своё детище и консультировать последователей в различных организационных и иных вопросах.

— Не говоря о человеческих качествах, скажу, что Магомет-Башир Аушев был прекрасным руководителем и организатором, — говорит ректор Исламского института г. Сунжи, депутат парламента РИ Джабраил Мухлоев. — Его отличала удивительная пунктуальность. Несмотря на то, что он занимался общественной работой и ему приходилось по долгу службы отлучаться по разным вопросам, он оставался доступным и открытым не только для коллег и студентов, но и для простых людей. Требовательный к себе и к подчиненным. Любой вопрос решал без суеты и проволочек. Внимательный был к образовательному процессу в целом. Старался, чтобы студенты получили знания не только в области религиозных учений, но и базовые основы экономики, военного дела, медицины, придавал большое значение изучению иностранных языков, привлекал учёных алимов из других стран. Несмотря на то, что он оставил должность ректора, он всегда рядом, по любому вопросу мы можем к нему обратиться, зная, что он поможет и поддержит. И делает он всё искренне и от души.

Первый выпуск студентов состоялся в 2000 году. Из стен учебного заведения вышло 63 дипломированных богослова. Институт успешно функционирует по сегодняшний день. Многие его выпускники работают имамами в мечетях Ингушетии и Северной Осетии, других регионов России и стран СНГ, преподают основы религии в общеобразовательных школах республики и Исламском институте в Сунже. О высоком авторитете полученного в институте духовного образования говорит и тот факт, что несколько выпускников работают в различных регионах России и за рубежом.

— Мы были первыми студентами Исламского института, — говорит Ашат Хамхоева. — Для нас это была большая радость. На всю жизнь мы запомнили слова, сказанные нам на первом курсе ректором Магомет-Баширом Аушевым. Он умел делать наставления красиво, доходчиво, проникновенно. Был требовательным к себе и к окружающим, дисциплинированным и организованным. Но при этом мы не слышали от него ни одного грубого слова, не видели предвзятого отношения. Всегда вежливый, почтительный, справедливый. И ещё добавлю, что много положительного дал Исламский институт нашему народу, у истоков которого стоял Магомет-Башир Аушев. Из его стен за эти 30 лет вышло не мало студентов, и не только с высшим духовным образованием, но и с хорошим и благородным нравом.

Первая делегация в Саудовскую Аравию и поддержка Международного исламского банка развития

В 1994 году Магомет-Баширу Аушеву удалось отправить десять лучших студентов Исламского института учиться в Саудовскую Аравию, как мы уже отметили выше. Через год, в 1995 году, он поехал в Эр-Рияд проведать своих подопечных.

— Это было 21 апреля, — вспоминает Магомет-Башир Аушев. — Мне оказали тёплый приём заместитель министра финансов и экономики Саудовской Аравии шейх Саид бин Саид и профессор университета, доктор Халид Абдурахман Аль-Хумуди. К сожалению, Саид бин Саид ушёл из жизни в январе прошлого года. Я был на похоронах, смог отдать дань памяти этому глубоко богобоязненному и благороднейшему человеку.

В разговоре с шейхом я рассказал о чаяниях народа, о том, как нам важно дать образование молодёжи — как религиозное, так и светское. С желанием поддержать наш народ шейх Саид бин Саид познакомил меня с президентом Исламского банка развития, доктором Ахмедом Мохаммедом Али, который пообещал взять под полное обеспечение банка десять студентов на экономический факультет во Всемирный исламский университет в Куала-Лумпуре Малайзии. Образование там велось на двух языках — английском и арабском. Все ребята отучились, одни вернулись домой, другие работают в разных городах и странах России и зарубежья. Один из лучших выпускников Мурад Яндиев по ходатайству Саида бин Саида был взят на работу в Исламский банк развития в г. Джидде. Сегодня он помогает решать разного рода вопросы своим соотечественникам, поддерживает постоянную связь с наставниками. Другой выпускник Абдул-Азиз Илиев руководит строительной фирмой в Москве. Все эти десять человек, получив образование, подтянули к учёбе во Всемирный исламский университет своих родственников и знакомых.

Надо отметить, что помимо этого, дополнительно по программе Исламского банка развития Магомет-Баширу Аушеву удалось 40 студентам дать возможность получить светское образование в вузах Ингушетии и Москвы. Банк оплачивал им образование, проживание, обеспечивал их стипендией. Программа продолжает работать и сегодня.

— Через пару месяцев после моего возвращения из поездки в Саудовскую Аравию в Ингушетию приехали по моему приглашению шейх Саид бин Саид и профессор университета, доктор Халид Абдурахман Аль-Хумуди, — продолжает свои воспоминания Магомет-Башир Аушев. — Они остановились у меня. В то время гостиниц в республике не было. Я показал им наши достопримечательности, исторические памятники горной Ингушетии, столицу Магас, которая находилась на начальной стадии строительства. Они узнали о нашей истории, о трагических страницах нашего народа, ближе познакомились с обычаями и традициями и искренне прониклись любовью и сочувствием к нашему народу. В свою очередь почётные гости предложили помощь и поддержку по специальной программе Исламского банка развития молодой республике, в том числе и новой строящейся столице. Но для этого надо было с делегацией совершить официальную поездку в Саудовскую Аравию. С визами они обещали помочь.

Так в феврале 1996 года состоялся визит первой делегации от РФ, в частности Республики Ингушетия, в Саудовскую Аравию, в г. Джидду в Исламский банк развития, который был организован и проведён при поддержке друзей Магомет-Башира Аушева. В состав делегации вошли заместитель председателя правительства Магомед Бексултанович Татриев, руководитель Казначейства Республики Ингушетия Абдул-Азиз Яндиев, секретарь Совета безопасности Али Алаудинович Дзауров и муфтий Республики Ингушетия Магомед-Хаджи Османович Албогачиев. Делегацию приняли очень тепло, провели по святым местам, на могилу Пророка (с. а. в.) и дали возможность совершить малый хадж.

В 2015 году Магомет-Башир Аушев и президент Исламского банка развития доктор Ахмед Мохаммед Али встретились на ежегодном Международном экономическом саммите России и стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Kazan Summit — 2015 в Казани. Встреча была очень тёплой. Радушно принял гостей и президент Татарстана Рустам Минниханов, который был приятно удивлён, узнав о 20-летней дружбе Магомет-Башира Аушева и президента Международного исламского банка развития Ахмеда Мохаммеда Али, и сказал о своём добром расположении к ингушскому народу. Все последующие дни работы конференции они были вместе.

Магомет-Башир Аушев — государственный и общественный деятель

Параллельно с должностью ректора Исламского института Магомет-Башир Макшарипович исполнял обязанности помощника — советника президента Республики Ингушетии по вопросам религии с 1998 по 1999 год. А с 2004 по 2007 год — обязанности помощника депутата Государственной Думы РФ.

Самым лучшим достижением на посту советника Магомет-Башир Макшарипович считает открытие молитвенных комнат во всех министерствах, подведомственных организациях и учреждениях Республики Ингушетия.

— С такой просьбой я обратился к Руслану Аушеву, — вспоминает Магомет-Башир Аушев. — Он с пониманием отнёсся к чаяниям народа и дал указание и. о. главы администрации Якубу Местоеву подготовить распоряжение об открытии молитвенных комнат, а контроль за исполнением этого распоряжения возложил на меня. Это было одно из лучших решений власти в деле исполнения жителями республики своих религиозных обязательств.

В эти же годы Магомет-Башир Макшарипович посодействовал отправке в сёла Пригородного района имамов, куда поэтапно стали возвращаться жители ингушской национальности. Один из них — Магомед Эсмурзиев и сегодня живёт и исполняет обязанности имама в селении Ангушт (Тарское).

Будучи советником президента Ингушетии и помощником депутата Государственной Думы, Магомет-Башир Аушев всегда оставался доступным и открытым для жителей республики, оказывал людям помощь и поддержку в решении тех или иных вопросов, находящихся в его компетенции.

У истоков образования ингушской государственности

Магомет-Башир Аушев внёс весомый вклад в образование и становление республики, как активный участник общественно-политического движения ингушского народа. Известен один случай, который, без сомнения, скажет о деятельности нашего героя и не оспорит тот факт, что и эта поездка внесла свою определённую лепту в дело образования нашей государственности.

— Это было после «августовского путча», — вспоминает Магомет-Башир Аушев. — 20 декабря 1991 года в Алма-Ате должна была состояться встреча глав бывших союзных республик, где решались многие важные вопросы и был официально подтверждён распад Советского Союза по Беловежскому соглашению. На эту встречу выехала и ингушская делегация, руководителем которой довелось выступить мне.

Делегация была избрана представителями духовенства и старейшин ингушского народа, среди которых были Осман Охлоевич Муцольгов, Хусейн Чолдорхаджиевич Евлоев, Абдул-Рашид Богатырёв, Суламбек Шахботович Евлоев, Абдул-Хамид Алиевич Измайлов и многие другие. Кандидатуру Магомет-Башира Аушева рекомендовал в качестве руководителя делегации известный богослов Осман-хаджи Муцольгов.

— В состав делегации вошли секретарь обкома партии Харон Магомедович Дзейтов, первый секретарь Назрановского райкома партии, председатель районного совета Абдул-Хамид Хусейнович Аушев и видный общественный деятель, кандидат исторических наук Тамерлан Хаджибекарович Муталиев. Позже к нам присоединились кандидат юридических наук Каримсултан Кукурхоев, доктор политических наук, известный журналист Башир Чахкиев, работник ЦК партии Казахстана Шерип Чахкиев и общественный деятель Осман Ужахов, — вспоминает Магомет-Башир Аушев. — 22 декабря нас принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. У нас было письменное обращение от Совета старейшин Ингушетии к главам независимых государств, где народ выражал желание иметь свою государственность. Я от лица ингушского народа поздравил Назарбаева с недавним избранием его первым президентом Республики Казахстан и передал ему самые добрые пожелания от всего ингушского народа. Он в свою очередь выслушал нас с пониманием, очень тепло отозвался об ингушском народе и обещал переговорить с Ельциным. По его инициативе через неделю мы выехали в Минск, где должна была состояться вторая встреча глав бывших союзных республик. На этот раз нас было трое: я, Харон Дзейтов и Тамерлан Муталиев. Станислав Шушкевич, глава Белоруссии, принял нас очень тепло, а Назарбаев, как и обещал, попросил Ельцина поддержать нашу просьбу.

Сегодня Магомет-Башир Аушев на заслуженном отдыхе, но продолжает заниматься религиозными и общественными делами. С 2018 года, по просьбе соотечественников, исполняет обязанности имама ингушей, проживающих в Москве и Московской области. Где бы он ни находился, всегда проповедует непоколебимые истины ислама, традиционный этикет ингушского народа, общечеловеческие ценности как основы взаимоуважения и сотрудничества между людьми, всегда доступен и открыт для народа, готов поддержать, поделиться опытом, дать мудрые советы и наставления подрастающему поколению.

У Магомет-Башира Аушева четыре сына и две дочери от двух браков. Первая супруга — Хяди Хаджибикаровна Вышегурова, филолог по образованию, вместе с сыном и двумя золовками трагически погибла в 2010 году. Старший сын и дочь — стоматологи. Второй сын работает в столичной строительной компании; третий — студент Исламского института г. Сунжи. От второго брака с Эсет Магомедовной Касиевой, тоже филолога по образованию, двое детей: сын и дочь — школьники.