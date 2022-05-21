В соответствии с указом Президента России Владимира Путина, текущий 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. В этой связи основная тема «Ночи музеев» звучит так: «Мода на традиции».

— Облик каждой исторической эпохи во многом определяется тем, как люди относятся к прошлому, памяти предков, родной старине, — делится мыслями с корреспондентом газеты «Ингушетия» директор Государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Магомет Сагов. — Хранить наследие прошлого, последовательно и целенаправленно передавать его новым поколениям, рассказывать правду, давать информацию и воспитывать нравственно новое поколение, показывать доблесть предков — вот, главная задача музеев. Можно строить заводы и фабрики, развивать образование и здравоохранение. Но, рано или поздно все это благолепие рухнет как карточный домик, если люди не будут знать своих корней.

Сагов напомнил, что в Ингушетии действует 8 государственных, десятки частных и школьных музеев. Для сведения: в СКФО функционирует 110 музеев с совокупным фондом около 1,8 млн. единиц хранения.

— Государственный совокупный музейный фонд в республике составляет около 100 тыс. ед. хранения, из них — более 40 тыс. экспонатов находятся в нашем музее, — сообщил он. — Нам крайне необходимо создание филиалов, новых музеев, чтобы уменьшить отток предметов культуры, традиционного быта нашего народа за пределы Ингушетии. Это возродит с новой силой интерес наших граждан к истории родного края, его культуре. Давно замечено мудрыми: отношение каждого поколения к своей истории, своим корням плавно передается новому поколению. Но, уже с утратой значительной доли наследия.