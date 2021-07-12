Магомет-Сали Османович Хидриев родился 25 сентября 1938 года в селении Экажево Назрановского района ЧИАССР. Он был старшим ребёнком в многодетной семье, где помимо него было ещё три сына и пять дочерей. Его отец, Осман Хидриев, был образованным человеком. Он в конце 20-х годов прошлого столетия с отличием окончил школу и поступил в Ростовский медицинский институт. Но, увы, через два года лучшего студента лечебного факультета исключают из института. Вердиктом послужило то, что его отца подвергли гонению, признав кулаком. Вот так печально оборвалась карьера несостоявшегося врача. Позже он всячески способствовал тому, чтобы его дети получили образование, и безумно радовался, что они без его участия тяготеют к знаниям.

«В Казахстане в послевоенные годы учиться было тяжело, — говорит его брат, Багаудин Хидриев. — Во-первых, люди жили впроголодь, можно сказать выживали, нечего было надеть, обуть, не было тетрадей, писать порой приходилось на клочках газет и беречь как око свой химический карандаш. Но Магомет-Сали учился. Школа находилась от нас далеко, но он не пропускал ни дня, если даже обещали буран. В совершенстве владел немецким языком, свободно читал немецкую литературу. Для родителей был незаменимым помощником в домашнем хозяйстве, старался подрабатывать в колхозе, какое-то время работал грузчиком, потом продавцом в местном магазине. Был ответственным, честным и порядочным человеком. Пройдя через тяготы, он ценил всё, что было вокруг него. Был бережливым, особенно к хлебу, крошки на столе не оставлял. Сдержанный, внимательный со своими близкими, с друзьями и подчинёнными, со всеми людьми. Его уважали и ценили. Когда он умер, ему было всего 50 лет, люди шли и шли потоком, чтобы выразить своё соболезнование. Телеграммы приходили со всех уголков нашей страны».

Школу с отличием Магомет-Сали оканчивает в 1957 году уже на родине, в селении Экажево, куда семья вернулась после ссылки. В 1958 году он поступает в Грозненский нефтяной институт имени академика М. Д. Миллионщикова, на факультет нефти и газа, который также с отличием оканчивает в 1963 году. Выпускники нефтяного института во все времена были востребованы, потому как их отличала высокая профессиональная подготовка, они практически были готовыми специалистами.

Магомет-Сали, лучший выпускник вуза, направляется в Ставропольский край. И через полтора года он возглавляет только что созданное Камыш-Бурунское линейное производственное управление газопроводов Ставропольского края. Это было время зарождения газовой промышленности в Ставропольском крае. Становление трудового коллектива под руководством Магомет-Сали Османовича проходило в трудных климатических условиях, транспортировка природного газа — процесс не только трудоёмкий, но крайне ответственный и к тому же небезопасный. Разумеется, он справлялся со своими обязанностями безупречно. Ну и в дальнейшем он занимает руководящие должности на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.

С 1968 года в городе Нефтекумске Ставропольского края и Южно-Сухокумске Дагестана принимает непосредственное участие в строительстве и введение в эксплуатацию новых газопроводов. В 1978 году назначается на должность заместителя генерального директора Северо-Кавказского производственного объединение «Кавказтрансгаз». С 1982 года возглавляет Грозненское линейно-производственное управление магистральных газопроводов. Это был ответственный и крупный фронт работы. Уже в 1986 году общая протяжённость магистральных газопроводов Грозненского управления вместе с газопроводами-отводами составляла 537 км. С вводом в эксплуатацию в 1987 году магистрального газопровода «Магат — Северный Кавказ» появилась возможность транспорта газа и в республики Закавказья, в частности Армению и Грузию.

Помимо своей основной работы специалистов газовой промышленности государство направляло на ликвидацию различных аварий и природных катаклизмов. Так случилось в декабре 1988 года, когда в Армении произошло землетрясение, унёсшее тысячи жизней, уничтожившее сотни населённых пунктов. В спасательных операциях и над восстановлением разрушенного хозяйства работали добровольцы и специалисты разных областей со всех уголков бывшего Союза. Неоднократно выезжал в разрушенные районы и Магомет-Сали Хидриев, который руководил работами по восстановлению газоснабжения. Но его командировка сюда в декабре 1989 года оказалась последней. Сердце остановилось, видимо, не выдержало той колоссальной нагрузки, с которой он жил и трудился.

«Но жизнь свою он прожил яркую и насыщенную, — вспоминает дочь, Лейла Хидриева. — Каким он был человеком и каким отцом, рассказывать и рассказывать. В нём были сосредоточены самые лучшие качества. Он был мягким и добрым, но при этом волевым и стержневым, с высоким уровнем интеллекта. Только такие люди могут быть искренне благородными и достойными. К тому же он был необыкновенно красив, высокого роста, широкоплечий, всегда одет с иголочки, но скромно. Скромность была его отличительной чертой. За эти качества его любили все, а в доме нашем постоянно были гости, представители разных национальностей. Он ценил каждого человека и умел верить людям, потому к нему и тянулись люди, обращались за помощью, зная, что он выслушает, даст совет и поддержит.

Помогал своим близким и родственникам, друзьям и товарищам, и просто незнакомым людям, кто обращался к нему. К детям был очень добр, внимателен. При таком графике работы он находил время для общения с нами, часто проверял успеваемость. Очень гордился, что мы учились все на «отлично». Особенно гордился сыном, который без всякой поддержки поступил в Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана».

Магомет-Сали Хидриев — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности. Он был талантливым руководителем и высокопрофессиональным специалистом в области газовой промышленности. За заслуги перед Родиной не раз награждался ведомственными наградами, грамотами и знаками отличия.

О его вкладе в становление и развитие газовой промышленности в Северокавказском регионе написано и в книге Н. Блохина «В едином потоке «Кавказтрансгаз»: люди, события, факты».

Отдельно надо сказать о боевой подруге Хидриева, супруге Хаве Балаевой, родом из того же села Экажево. Она была сильная и волевая женщина. Магомет-Сали понимал и ценил эти качества. Вся ответственность за ведение домашнего хозяйства, за достойный приём гостей, воспитание детей в духе национальных традиций, решение разных бытовых неурядиц лежала на ней. И она не жаловалась, всё у неё ладилось, потому как понимала, что муж работает на ответственных участках. При этом она работала, была прекрасной швеёй, к тому же выполняла общественную работу, была председателем профкома и не раз отстаивала интересы и права своих коллег.

«Но не пропускала ни одного родительского собрания, — вспоминает дочь Лейла. — И каждую субботу мы как на планерке отчитывались перед мамой за прошедшую неделю. Контроль с её стороны был сильным. Папе, конечно же, в этом плане очень повезло. Жили они в мире и согласии, и спасибо им за то, что мы выросли в атмосфере тепла и заботы».