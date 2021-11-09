К участию в переписи населения призывает и пенсионер, ветеран труда Магомет-Тагир Барахоев, который прошёл эту процедуру учёта через Госуслуги.

— Для участия в переписи нужно всего лишь ответить на несколько вопросов, в которых нет никакого ущемления прав, нет никакой предвзятости, нет политики и криминала, — говорит Магомет-Тагир Барахоев. — Так что нам мешает, что препятствует этому важному государственному мероприятию? Вот мне внучка провела эту процедуру. Зашла там в интернет, и на всё это ушло пару минут. И если каждый примет участие в этом деле, которое не занимает практически его время, а помощь государству будет заметная, власть будет знать, где, в каком районе нужна та или иная поддержка. Запланирует свои программы. Будет знать статистику страны. Это же всё делается в интересах народа. Делается для истории. Наши старики, да и я до последнего, раньше каждый вёл у себя дома и в роду статистику. Так мы устроены. Так мы можем правильно планировать нашу жизнь. А каково это, если речь идёт о масштабах страны? Подумайте и примите, что это важное мероприятие для развития нашего государства, для планирования всего народного хозяйства, для истории.

Напомним, что Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября, а в отдаленных районах — до 20 декабря. Собранные данные нужны не только для подсчета числа жителей страны, но и для определения качества их жизни, уровня образования, уровня доходов, количества детей, числа безработных. Это своеобразный портрет нации, который используется для развития социальных программ и изменений в жизни простых людей.