«Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», огромной помощи федерального центра, мы сегодня планомерно строим ряд жизненно важных коммуникаций, обеспечивающих успешное развитие территорий. Новые магистрали, мосты, современная придорожная инфраструктура открывают замечательные варианты социально-экономического укрепления муниципальных образований Ингушетии», — сказал Глава региона.

Новый мост через реку Сунжу, на который из федерального бюджета направили более 117 миллионов рублей — это крупное инженерное сооружение, реконструкция которого требовала от строителей больших знаний и ответственности, добросовестного труда, высокой квалификации.

Его построили за два месяца. Переправа протяженностью более 53-х метров выполнена из самых современных материалов, соответствует всем нормативным требованиям. Сооружение соединит улицы Грозненскую и Энгельса и позволит разгрузить центральные улицы Сунжи. Здесь смогут передвигаться все виды автотранспорта. Более того, для удобства жителей предусмотрели пешеходные дорожки. Специалисты установили опорные части моста, железобетонные балки пролетных строений, предусмотрели водоотводы и гидроизоляцию.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам и работникам подрядной организации — ООО «Дорога», возглавляемой Бей-Али Сайнароевым, за своевременную и качественную работу по возвращению моста в нормативное состояние. Благодаря новым мостам, которые введут в строй в будущем и на других участках, для жителей сел и городов Ингушетии открываются новые возможности. Они позволяют активизировать пассажирские, грузовые, товарные потоки, стимулируют малый бизнес и повышают мобильность граждан», — отметил руководитель субъекта.

Напомним, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике будет приведено в нормативное состояние 13 дорожных объектов. Его реализация поможет значительно улучшить состояние автомобильных дорог Ингушетии регионального и межмуниципального значения, и, главное, сократить количество погибших в ДТП.

В 2023 году завершится реконструкция мостового перехода через реку Сунжу на автодороге «Трасса «Кавказ» — Экажево-Сурхахи» протяженностью 90 м. В 2024 году реконструируют 48-метровый мостовой переход через реку Сунжу автомобильной дороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гейберк-Юрт».