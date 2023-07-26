Вокруг насосной станции нет ограждения и освещения. Транспортный резервуар объемом 1 тыс. кубометров не покрыт защитной краской и подвергся коррозии. В ветхом состоянии находится и электроподстанция 1989 года, которая обслуживает насосную станцию.

В процессе общения Главы с работниками объекта также выяснилось, что оба насосных агрегата еще пять лет назад выработали свой эксплуатационный ресурс и подлежат полной замене.

Напомним, что 18 июля текущего года здесь произошла крупная авария, в ходе которой город Малгобек полностью лишился водоснабжения.

«Учитывая состояние этого объекта, муниципальные власти еще 3-4 года назад должны были бить в колокола, чтобы своевременно исправить ситуацию. Этот объект курирует несколько структур, но никто мне не докладывал о сложившейся здесь ситуации. Мы бы изыскали средства на замену оборудования, полную реконструкцию объекта», — отметил руководитель субъекта.

«Зачем надо было доводить ситуацию до критической точки, создавать огромную проблему людям, на несколько дней оставшимся без воды. Когда даже самые простые вопросы делегируются к Главе республики — это говорит о недостаточно эффективной работе муниципальных властей», — возмутился Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что для аварийных ситуаций в запасе должны быть дополнительно электрический двигатель и насос.

«Мы за 4 года почти 50 насосов приобрели и дополнительно установили. От вас ни разу не поступала заявка и, не случись этой аварии, мы бы продолжали оставаться в неведении по поводу имеющихся здесь проблем», — добавил руководитель субъекта, обращаясь к вице-премьеру Тимуру Фаттахову, министру энергетики и ЖКХ Ахмеду Лолохоеву, мэру Малгобека Мусе Галаеву и другим ответственным должностным лицам.

Также Глава республики заметил, что на технических объектах должны работать специалисты соответствующего профиля.

«Если у человека нет соответствующего инженерного образования, как он может нести ответственность за техническое состояние оборудования, которое снабжает водой весь город? Не надо брать людей на работу, исходя только из родственных связей или близких отношений, на рабочий процесс этот человеческий фактор влияет только в худшую сторону. Нам нужны компетентные работники, тогда у нас везде будет порядок», — заявил он.

Он отметил, что в республике есть запрос на специалистов по оборудованию. «В топливно-энергетическом колледже, где должны готовить такие кадры, подобного отделения пока еще нет. На базе Ингушского госуниверситета недавно создан инженерно-технический институт, где будут готовить для нас технарей, так как у нас острая нехватка инженеров и специалистов технического профиля», — подытожил Махмуд-Али Калиматов.

Глава поручил правительству в ближайшее время провести аттестацию работников сферы ЖКХ на соответствие профессиональным компетенциям и доложить об итогах.

Отметим, что насосная станция в Вежарий обеспечивает водой более 30 тыс. жителей Малгобека, в том числе и 53 многоквартирных дома и больницу. Из 4 установленных на станции насосных агрегатов работают только два. Эксплуатацией станции занимался МУП «Малгобек-Водоканал», который находится в состоянии банкротства.