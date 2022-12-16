«В Ингушетии принимаются все меры для оказания помощи и поддержки участникам спецоперации и их семьям. Власти заботятся о материальном обеспечении мобилизованных граждан. Глава республики Махмуд-Али Калиматов контролирует вопросы, связанные с предоставлением военнослужащим и их семьям участков земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Кроме того, он лично побывал в зоне специальной военной операции.

В условиях продолжающейся спецоперации власти Ингушетии продолжают внимательно следить за тем, чтобы жители региона, которые были мобилизованы для участия в ней, получали все необходимое.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов с самого начала специальной военной операции (СВО) проявляет повышенное внимание к вопросам, касающимся нужд военнослужащих и их семей. Когда в стране была объявлена мобилизация, Калиматов подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В соответствии с ним семьи участников СВО могут рассчитывать на комплексные меры поддержки и помощь со стороны региональных ведомств и министерств. Так, например, документ предполагает зачисление детей дошкольного возраста из семей мобилизованных в детские сады во внеочередном порядке и без взимания родительской платы, обеспечение школьников с 5 по 11 класс горячим питанием, прием абитуриентов в колледжи в приоритетном порядке и предоставление им права на рассрочку при оплате обучения.

Также для мобилизованных и членов их семей действуют определенные налоговые послабления: они освобождаются от уплаты транспортного налога, налогов на имущество и землю по месту проживания. Родственники участников спецоперации могут получить бесплатную помощь квалифицированного юриста, вне очереди попасть на прием в органы государственной власти субъекта. Кроме того, им была оказана дополнительная финансовая поддержка в виде единовременной выплаты, размер которой составил 100 тысяч рублей.

Из Ингушетии с теплом

Республиканские предприятия также подключились к оказанию поддержки мобилизованным в соответствии с поручением, которое поступило от Махмуда-Али Калиматова. В частности, швейное объединение «Ингушетия» расширит ассортимент продукции, которая там выпускается, и обеспечит мобилизованных теплой и защитной одеждой, в которой они нуждаются. Глава региона проверил, как идет подготовка заказов для военнослужащих на данной фабрике. Он посетил предприятие вместе с силовиками, а также членами регионального кабинета министров, руководителями муниципальных объединений и представителями общественных организаций.

Во время своего визита на предприятие Калиматов увидел уже готовую продукцию, а также познакомился с нюансами производственного процесса. Гостям также показали приобретенные для участников спецоперации комплекты военной экипировки, состоящие из термобелья, бронежилетов, защитных шлемов, аптечек, берцев и многого другого. В данный момент их было закуплено более 500 штук, еще несколько сотен комплектов планируется приобрести на этой неделе.

Калиматов обратил внимание, что в текущих условиях каждый отдельно взятый субъект вносит свой собственный вклад в помощь военнослужащим, которые участвуют в СВО.

«Ингушетия не остается в стороне, у нас современное швейное производство с передовыми технологиями, это позволит обеспечить наших защитников необходимой экипировкой. Наши военнослужащие служат достойно, четко выполняют задачи, поставленные перед ними командованием», — подчеркнул Калиматов.

Швейное объединение «Ингушетия» — далеко не единственное предприятие, которое частично переориентировалось на выпуск продукции под нужды участников СВО. Ранее на обувной фабрике, также по поручению руководителя региона, была отшита партия военных ботинок с высокими берцами для мобилизованных — предприятие выпустило их более 1500 штук. Кроме того, фабрике поступают заказы на пошив десятков тысяч пар тактической обуви, которая является прочной и водонепроницаемой.

Земельный вопрос

Для того, чтобы россияне, призванные из резерва в рамках частичной мобилизации, могли реализовать свое право на получение земельных участков под ИЖС, в республике подготовили соответствующую законодательную инициативу, которая в данный момент находится на этапе рассмотрения в региональном Народном Собрании.

Законопроект предусматривает бесплатное предоставление земли мобилизованным и их семьям. В соответствии с информацией на 15 декабря, от лиц данной категории поступило 27 заявлений. Для обеспечения их землей было сформировано десять участков — шесть в Малгобеке и четыре в Сунженском районе. Также 13,8 гектара в общей сложности выделены в Назрановском и Малгобекском районах для распределения под ИЖС. Сейчас эти земли нарезают по участкам.

По словам Калиматова, оказание полномасштабной поддержки семьям мобилизованных жителей Ингушетии будет находиться на особом контроле и, как и сейчас, останется одним из ключевых направлений работы властей региона и муниципального руководства. Как напомнил глава республики, президент РФ Владимир Путин много раз обращал внимание, что эта задача очень важна. Калиматов пообещал, что руководство Ингушетии будет следить за тем, чтобы работа в этом направлении выполнялась должным образом, максимально эффективно, и не воспринималась как рутина.

Поездка к военнослужащим

Калиматов не ограничивается одними мерами поддержки мобилизованных и их семей, которые исходят от него как от главы региона. Он лично совершил поездку в зону СВО, сопроводив партию гуманитарной помощи, и посетил позиции, где служат жители республики. Калиматов изучил условия, в которых находятся военнослужащие, пообщался с ними, а также вручил награды и памятные подарки, не забыв уточнить, в чем именно нуждаются участники СВО и их родственники. Глава республики пообещал не оставлять семьи военнослужащих без должного внимания.

«Для меня было важно побывать в зоне СВО, пообщаться с нашими военнослужащими, увидеть их настрой, вручить награды и пожать руку. Ребята готовы выполнять поставленные задачи и уверены в победе. Они уже не раз доказали свою верность присяге, мужество, отвагу. Увидел это своими глазами и почувствовал гордость за наших сыновей и братьев. Все они доблестные сыны Республики Ингушетия», — заявил Калиматов.

Помимо всего прочего, глава региона указал на высокую важность направленного на укрепление государства курса, который проводит президент России Владимир Путин. По словам Калиматова, решения главы государства поддерживают все россияне, а события, которые сейчас разворачиваются, продемонстрировали направленность всех действий российского лидера на защиту страны. Как заметил Калиматов, Россия «всегда была великой и могучей», а с президентом, который пользуется всецелой поддержкой населения, она и впредь останется на таких же сильных позициях».