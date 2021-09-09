По сообщению пресс-службы Главы и правительства и со слов руководителя региона, два года у власти ему дались непросто, и в Международный день солидарности журналистов он не стал скрывать это от прессы. За три часа общения руководителю региона смогли задать вопросы около 30 представителей местных СМИ и федеральных агентств.

«С момента прихода на должность Главы региона я рассчитываю только на честность и добросовестность со стороны журналистов в освещении важных социальных, политических и экономических тем. Для меня гораздо важнее конструктивная критика, чем пустое славословие», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он обратил внимание на важность выявления болевых точек общества, чтобы власти могли отреагировать на явление до того, как оно перейдет в разряд неразрешимой проблемы.

«Для меня в приоритете — выстраивание правильного диалога между чиновниками и простыми гражданами. Если журналисты не покажут, не объяснят происходящее, люди не поймут должным образом, зачем власти принимают те или иные решения», — отметил Глава республики.

Далее участники встречи обсудили задачи совершенствования деятельности СМИ. Председатель регионального Союза журналистов и главный редактор общественно-политической газеты «Ингушетия» Шамсудин Боков выдвинул предложение учредить в республике конкурс профессионального мастерства «Золотое перо Ингушетии» среди журналистов региона.

Он также отметил, что республика является одним из немногих субъектов, где до сих пор не учредили государственную награду для работников прессы. Главред пояснил, что до сих пор все отмеченные его коллеги попадали под категорию «Заслуженного работника культуры».

В свою очередь Глава региона поддержал обе инициативы, заявив, что конкурс повысит мотивацию журналистов и СМИ к всестороннему освещению актуальных вопросов. Что касается госнаграды, Махмуд-Али Калиматов обещал воспользоваться своим правом высшего должностного лица и выйти в региональный парламент с инициативой о введении соответствующих поправок в местное законодательство для учреждения почетного звания «Заслуженный журналист Республики Ингушетия».

В ходе обсуждения актуальных для региона проблем Махмуд-Али Калиматов заявил о намерении властей размещать на рекламных баннерах информацию о вакансиях на предприятиях республики в качестве дополнительной меры по снижению уровня безработицы в регионе.

«Руководители швейной, обувной фабрик и других предприятий жалуются на высокую текучку — люди приходят, а уже через две недели или месяц увольняются. К примеру, у швейной фабрики крупный заказ, им необходимы сотрудники, и при всем этом люди жалуются на отсутствие рабочих мест в регионе. Я буду на рекламных щитах размещать информацию о том, что на таком-то предприятии есть вакансия, обращаться по такому-то номеру», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, крупным предприятиям региона зачастую приходится привлекать рабочую силу из других регионов.

Кроме того, Глава Ингушетии рассказал, что отказ от строительства типовых зданий позволил возобновить работу местных кирпичных заводов, которые простаивают.

«С начала года мы отказались от типовых проектов строительства общеобразовательных учреждений, отделки зданий сайдингом с невзрачным видом. Строим сейчас только из кирпича. Эти изменения позволили возобновить работу долгое время простаивавших кирпичных заводов, которых в регионе насчитывается около 20», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

При этом он отметил, что в связи с переходом на кирпичные строения появилась потребность в каменщиках. Пока Ингушетии из-за их нехватки приходится привлекать специалистов из других регионов.

Также Глава субъекта сообщил, что власти Ингушетии организуют масштабные проверки придомовых территорий в частном секторе на наличие амброзии.

«У нас есть соответствующие службы, которые следят за тем, чтобы владельцы приусадебных участков вовремя скашивали амброзию. Огороды заросли бурьяном, они имеют право штрафовать, мы активизируем эту работу», — сказал Калиматов.

При этом он указал на необходимость проведения среди населения разъяснительной работы с привлечением совета тейпов, других общественников. Учитывая, что речь идёт о частной собственности, власти не могут заставлять владельцев земельных участков засевать огороды, чтоб не росли сорняки и была своя экологически чистая продукция на столе.

Напомним, для стимулирования жителей к ведению подсобного хозяйства по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова в регионе провели специальный конкурс. В ходе встречи с журналистами было заявлено, что конкурс станет ежегодным.

«Этим конкурсом среди владельцев личных подворий мы хотим привлечь в это направление максимальное количество людей», — отметил руководитель региона.

На вопрос журналиста Павла Цороева об отсутствии путевок для представителей местных СМИ Глава субъекта заявил, что их будут направлять в санаторий на отдых и оздоровление по линии республиканского Минтруда.

«Думаю, с этим проблем не будет, я поставлю задачу перед министром труда, занятости и социального развития Хаджибекиром Муталиевым. Подписав соответствующее соглашение с ведомством, редакция будет направлять своих сотрудников в социально-оздоровительный центр в Назрановском районе», — заверил руководитель субъекта.

По его словам, в центре, расположенном в живописном месте, созданы великолепные условия для отдыха и оздоровления. Его официальное открытие состоится в ближайшее время.

Пресс-служба Главы и правительства напомнила, что в селе Сурхахи совсем недавно построили новый четырехэтажный корпус социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов». Новое здание возвели в рамках реализации национального проекта «Демография». Объект контрактной стоимостью 139 млн руб. построили по заказу Минстроя Ингушетии. В новом корпусе созданы все необходимые условия для пребывания, лечения и отдыха пожилых людей. Дом ветеранов сможет принимать до 80 человек одновременно.

Региональные власти при поддержке федерального центра в первоочередном порядке планируют также решить бытовые проблемы многодетных малообеспеченных семей, живущих в щитовых домах в районах новостроек.

«Конечно, есть другие проблемы, требующие к себе особого внимания со стороны властей, они решаются, но в первоочередном порядке будем помогать бедным семьям, проживающим в вагончиках», — сказал руководитель субъекта. По его словам, именно таких остро нуждающихся в господдержке семей в регионе более 780.

Он заявил, что намерен обратиться к федеральным властям за содействием в разрешении этой сложной ситуации.

На совещании в Магасе в 2019 году Калиматов попросил министра труда России Максима Топилина посодействовать в оказании дополнительной помощи малоимущим многодетным семьям Ингушетии. Глава региона счёл необходимым включить республику в перечень субъектов, в отношении которых будет осуществляться софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Республиканские власти осознают, что одними пособиями невозможно добиться роста благосостояния населения, снижения уровня бедности. Избавление от нищеты в значительной степени зависит от обеспечения стабильного экономического роста. Поэтому будут создавать новые рабочие места, повышать инвестиционную привлекательность республики, реанимировать простаивающие предприятия, поддерживать малый бизнес.

Между тем в Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Мастера пера», посвященная Международному дню солидарности журналистов, который отмечается с 1958 года ежегодно и призван объединить корреспондентов и репортёров всех стран мира, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены материалы из фонда национально-краеведческого отдела, книги, брошюры, библиографические указатели, периодические издания, освещающие историю становления и развития ингушской и северокавказской журналистики, рассказывающие о жизни и деятельности известных ингушских журналистов.

Читатели могут ознакомиться со сборником «Золотые перья «Сердало» (Назрань, 1998), который был издан к 75-летию общенациональной газеты. В него вошли лучшие публикации на страницах газеты, имевшие высокий общественный резонанс.

Об истории ингушской журналистики, о жизни и профессиональной деятельности Ю. К. Курскиева, Ю. Т. Чахкиева, С. А. Шадиева, М.-Б. Цицкиева, А.-Г. Угурчиева и многих других рассказывают справочно-библиографические указатели, выпущенные Национальной библиотекой в рамках собственного проекта «Журналисты РИ».

Также предложена для знакомства книга «Айшет Дударова: жизнь и творчество», изданная в 2019 году, в которую вошли публицистические статьи талантливого журналиста, заслуженного деятеля культуры Ингушетии А. Дударовой, а также другие книги.

Читателю, интересующемуся историей, будет полезна книга А. А. Мякиева «Сердало» 40 лет» (Грозный, 1964), изданная в серии «К истории народов Чечено-Ингушетии». Автором затронуты определенные темы, освещавшиеся газетой с 1923 по 1953 год: «Сердало» в борьбе за новую жизнь«, «Сердало» и вопросы культурной жизни«, «Тема патриотизма на страницах «Сердало» в период Великой Отечественной войны», «Сердало» в период развернутого строительства коммунизма«.

Напомним, дата празднования Международного дня солидарности журналистов — 8 сентября — была выбрана в память о чешском журналисте, народном герое Чехословакии, литературном и театральном критике и публицисте Юлиусе Фучике, казнённом гестаповцами в этот день в 1943 году.

Подводя итоги встречи в научной библиотеке госуниверситета в Магасе, Глава региона еще раз поблагодарил журналистское сообщество за активную и профессиональную работу, заверив, что всегда будет оказывать поддержку региональным и местным средствам массовой информации. Завершилась встреча церемонией вручения наград. Грамоты от Главы республики за вклад в развитие СМИ республики, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем солидарности журналистов, получили и сотрудники газеты «Ингушетия» — главный редактор издания Шамсудин Боков, заместители главного редактора Магомед Зангиев и Хусейн Плиев, шеф-редактор газеты Павел Цороев, корреспондент газеты Рашид Хамхоев.