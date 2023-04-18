Ведь без наличия донорской крови медики не смогут оказать необходимую помощь тяжелым больным или пострадавшим, нуждающимся в переливании. Среди таких больных встречается большой процент детей и пациентов, попавших в ДТП.

В Ингушетии вопросами обеспечения кровью и её компонентами занимается республиканская станция переливания крови. Сотрудники станции проводят многочисленные акции, в том числе и лекции, повышая знания в области донорства, привлекая внимание к обеспечению и поддержанию необходимых запасов крови. Это объединяет людей, делающих большое и важное дело, обращает внимание общества на проблемы нехватки донорской крови.

В преддверии Национального дня донора в России, который широко отмечается 20 апреля, мы обратились к главному врачу республиканской станции переливания крови Макке Тумгоевой с вопросами, связанными с деятельностью такого важного учреждения — центра спасения человеческих жизней.

— Макка Саидовна, расскажите нашим читателям небольшую предысторию возникновения донорской службы, и немного о самом празднике — Национальном дне донора.

— Давайте я начну с темы праздника, который отмечается в нашей стране ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года. Этот день посвящён в первую очередь самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Но это и наш праздник тоже: ведь без участия врачей практически невозможен забор крови, также медики контролируют санитарное состояние станций переливания крови, совершенствуют методику и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

А поводом для праздника послужило очень гуманное событие: 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провёл переливание донорской крови роженице с акушерским кровотечением. Врач принял такое рискованное решение, благодаря которому жизнь пациентки была спасена, а доктор Вольф стал широко известен в медицинских кругах.

Дальнейшее развитие метода переливания крови шло медленно и носило единичный характер. В то время это была очень сложная в техническом отношении операция, и у ряда больных перелитая кровь вызывала тяжелые осложнения вплоть до смертельных исходов. Причины таких осложнений были вскрыты лишь в 1900 году австрийским врачом Карлом Ландштейнером, который открыл группы крови, и в середине 1919 года хирурги начали проводить операции с учетом групповой принадлежности крови.

К 40-м годам прошлого столетия служба крови в стране окончательно оформилась в виде многочисленных станций и институтов переливания крови. Особое внимание уделялось развитию отделений, создаваемых на базе крупных больниц и госпиталей.

Одна из целей этого праздника — побудить молодых людей, которые, возможно, не уверены в сдаче крови, записаться на донацию. Важно, чтобы численность доноров не уменьшалась, а оставалась на соответствующем уровне. Отрадно, что больше половины жителей страны сегодня могут смело принимать поздравления. По статистике, хотя бы раз свою кровь сдавали 60% россиян. И для многих это уже вошло в привычку. Причем подавляющее большинство делает это не ради положенного вознаграждения.

Пользуясь случаем, я хотела бы поздравить нашу армию доноров и медиков с таким светлым праздником и напомнить, что в Национальный день донора крови Ингушская станция переливания будет работать в усиленном режиме. Мы, как и все медицинские центры и станции переливания крови России, будем чествовать в тот день всех желающих сдать кровь.

— Какими нормативно-правовыми актами вы руководствуетесь, и какие льготы и привилегии действуют для доноров?

— Начиная с 2008 года Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) была реализована масштабная программа развития массового добровольного донорства крови. Постоянно ведётся работа по развитию донорского движения в России. Разработана большая федеральная программа по развитию службы крови, которая в основном занимается модернизацией региональной службы крови.

Федеральным Законом от 20 июня 2012 года № 125-ФЗ Российской Федерации «О донорстве крови и её компонентов», а также Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрены специальные льготы и привилегии для доноров. В соответствии со статьей 186 Трудового кодекса РФ в день сдачи крови и её компонентов, а также в день медицинского обследования донор освобождается от работы, независимо от форм собственности предприятия, с сохранением за ним среднего заработка за эти дни. В случае если по соглашению с администрацией работник, являющийся донором, в день сдачи крови и её компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными или опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха с сохранением за ним среднего заработка.

При совершении донации в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

Обратите внимание! Если работник сдавал кровь в период освобождения от работы по болезни, то другой день отдыха ему не предоставляется. Доноры, безвозмездно сдавшие в течение года кровь и (или) её компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, имеют право на первоочередное получение по месту работы или учёбы льготных путёвок для санаторно-курортного лечения.

— Кто может причислить себя к категории донора и сдавать кровь?

— Донором может стать практически любой здоровый гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет, имеющий вес не менее 50 кг. Кроме того, сдать кровь может иностранец, проживающий в России не менее года. Согласно закону «О донорстве крови и её компонентов» для этого нужно быть не только совершеннолетним, но и дееспособным гражданином, изъявившим желание на добровольной основе сдать кровь или ее компоненты, пройти медицинское обследование и не иметь противопоказаний к забору крови.

Также нужно иметь время на собственно обследование: анализ крови из пальца и общий осмотр. Это не занимает много времени и проводится на пункте сдачи крови.

Доноры должны иметь нормальное артериальное давление, определенный уровень гемоглобина в крови, в общем, быть здоровым. А здоровый человек — это человек, который не страдает хроническими заболеваниями, не принимает лекарственные препараты, не состоит в наркологическом учете и на учете по ВИЧ и гепатиту. Для того чтобы это выяснить, перед сдачей крови доноры проходят медицинское обследование, где уточняются также и дополнительные медицинские данные, проверяется отсутствие факторов риска для донорства.

Одним словом, стать донором в техническом плане не очень сложно. Все, что нужно, — пройти несколько обследований. Никаких страшных манипуляций не требуется. Если все в порядке, врач дает добро, и вы можете быть донором.

Чтобы сдать кровь, за три дня до процедуры нельзя принимать лекарства с анальгетиками и аспирином. За два дня нужно исключить алкоголь. За сутки стоит воздержаться от острой и жирной пищи, молочных продуктов и шоколада. За 1 час до процедуры нельзя курить. После забора крови нужно спокойно посидеть в течение 10-15 минут. Примерно час нельзя курить, 2-3 часа стоит воздержаться от вождения транспортных средств, в течение суток исключить алкоголь и физические нагрузки. В течение двух дней необходимо полноценно питаться, пить много жидкости. И дней десять не делать никаких прививок. Женщинам разрешается сдавать кровь не более четырех раз в год, мужчинам — не более пяти раз, при этом промежуток времени между заборами цельной крови должен составлять не менее 60 суток.

— А при каких обстоятельствах вы отказываете в приёме крови?

— С медицинской точки зрения у нас довольно жесткие требования в отношении здоровья донора, и, как я уже отметила выше, мы тщательно следим за их соблюдением. В первую очередь это касается наличия хронических заболеваний и инфекций, а также опухолевых заболеваний. Еще один фактор — постоянный прием лекарственных средств. Эти люди не могут стать донорами по соображениям безопасности как для них самих, так и для пациентов. Нельзя сдавать кровь при наличии простуды, гриппа, ангины, герпеса, расстройства желудка и какой-либо другой инфекции.

Также нельзя сдавать кровь в течение 6 месяцев после нанесения татуировки или пирсинга. К сдаче крови ни при каких обстоятельствах не допускаются лица, когда-либо получившие положительный результат теста на ВИЧ-инфекцию, а также лица, когда-либо употреблявшие инъекционные психоактивные вещества.

Беременность и грудное вскармливание тоже является препятствием для сдачи крови. После наступления беременности период воздержания от донорства крови должен составлять не менее 9 месяцев, и во время грудного вскармливания врачи не рекомендуют сдавать кровь.

Существуют противопоказания к донорству двух категорий: абсолютные и временные. Абсолютные противопоказания, независящие от давности заболевания и результатов лечения — это ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни и другие.

Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки (120 дней), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), период беременности и лактации (1 год после родов, 9 месяцев после окончания лактации), вакцинации (от 10 до 30 календарных дней).

Для того чтобы наши пациенты были в курсе всего, что они должны знать, прежде чем решиться стать донором, мы подготовили специальную памятку о критериях отбора доноров крови, в которой содержится вся необходимая информация.

— Сдача крови — безопасная процедура?

— Сдавать кровь — абсолютно безопасно и даже полезно для здоровья. Дело в том, что умеренная кровопотеря стимулирует костный мозг и иммунитет. Организм привыкает бороться, и он совершенствуется в этой борьбе, когда есть небольшая потеря крови, которая не несет никаких рисков по сравнению с травмой или серьезным оперативным вмешательством. Безусловно, все расходные материалы, используемые во время процедуры забора крови, одноразовые, потому и безопасные. На республиканской станции переливания крови делают все, чтобы защитить своих доноров от возможности заразиться какой-то инфекцией. Чаще, чем в других медицинских учреждениях, здесь проводят дезинфекцию всех помещений. На входе в здание стоят антисептики.

— Правда ли, что сдавать кровь — больно? И может ли в организме донора закончиться кровь, если ее сдавать регулярно?

— Процедура эта не болезненная. Единственный неприятный момент — укол в вену. Но все медицинские сестры, которые работают у нас на станции, в высшей степени профессиональны. Что касается длительности, тут все зависит от процедуры. Чисто теоретически, кровь могла бы закончиться, если ее сдавать несколько раз за день. Но фактически это невозможно: система донорства построена так, что сделать это не получится, даже если вы из каких-то невообразимых целей захотите так поступить. Сдав кровь, вы раньше определенного срока не сможете попасть донором ни в одно отделение переливания крови, потому что мы работаем в едином информационном пространстве. Есть четкие сроки — промежутки между сдачами крови, и при соблюдении этих промежутков она совершенно точно не закончится.

— Существует мнение, что в медицинских учреждениях бывают востребованы только редкие группы крови. Так ли это?

— Конечно, это не так. Кровь нужна для больных, здоровым людям она не нужна, а болеют люди со всеми группами крови, причем примерно в том же соотношении, в каком они существуют в популяции. Поэтому, естественно, больницам нужны все варианты групп крови, которые только существуют. Да и вообще нужно отметить, что донорской крови никогда не бывает много. Тем более, что запасы нужно постоянно пополнять, тогда службе крови работать легче. Главная тонкость заключается в отсутствии равномерности в потребностях системы. Люди не могут болеть и попадать в аварии строго по графику. Это случается неожиданно, и существуют законы подлости, в том числе и в медицине.

Хочу отметить, что для решения вопроса сегодня есть возможность заморозить компоненты крови и хранить их в течение более длительного периода. Существует и донорский светофор, который можно увидеть на сайте Ингушской республиканской станции переливания крови. Красный цвет у определенной группы крови означает, что нам нужны ее компоненты, а зеленый — что у нас ее достаточно, есть тенденция к избытку. Желтый — это совершенно обычный поток. Таким образом мы регулируем эти вопросы.

— Как вы думаете, почему люди встают на путь донорства?

— Это происходит у всех по-разному. Кто-то становится донором потому, что в его окружении есть знакомый или близкий человек-донор, кто-то — потому, что когда-то ему или его близким понадобилось переливание крови. Причин может быть много. Но главная причина заключается в том, что человек осознает то, что дарит самое дорогое, что у него есть, — частицу себя, и эта «частица» спасет кому-то жизнь.

На самом деле, я вам скажу, что стать донором — непростая задача, нужно быть не только физически здоровым, но и психологически и морально готовым, чтобы пожертвовать свою кровь. Но осознание того, что твои 450 мл (именно столько крови отдает донор за одну процедуру) могут спасти целых три жизни, дает человеку стимул и прибавляет уверенности в том, что он поступает благородно. Сдача крови — дело исключительно богоугодное, и понимание того, что ты, делясь кровью, спасаешь жизни людей, очень сильно мотивирует.

— Кто может считаться почётным донором?

— В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов» почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и её компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почётный донор», эти люди могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное для них время согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и первоочередное право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учёбы. Ежегодные выплаты почётным донорам увеличены в 1,5 раза и индексируются согласно уровню инфляции. Однако почетными донорами становятся не ради льгот, как правило, такие люди не считают и не ведут учета своей благотворительности.

— В чем преимущества донора?

— Периодическая, контролируемая сдача крови действительно благотворно влияет на организм. Как было отмечено выше, донор, который регулярно сдает кровь, получает весомые преимущества для здоровья: уменьшение вероятности развития опухолей в организме, снижение вероятности возникновения тромбов, минимальный риск заражения инфекционными болезнями, но и самое главное — чувство социальной значимости.

— Что говорит статистика?

— Статистика свидетельствует, что ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Эта процедура позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Переливание помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и улучшить качество их жизни. Оно также играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.

Врачи отмечают, что донорская кровь необходима всегда, поэтому очень важно не только самостоятельно присоединиться к процессу, но и рассказывать о преимуществах донорства всем заинтересованным людям: родственникам, друзьям, знакомым.

Службы крови, обеспечивающие доступ пациентов к достаточным запасам безопасной крови и продуктов крови, являются ключевым компонентом эффективных систем здравоохранения. Надлежащее снабжение может быть обеспечено только благодаря регулярному, добровольному и безвозмездному донорству крови.

Правительством РФ на систематической основе проводится поддержка доноров. Власти заинтересованы в том, чтобы люди добровольно сдавали кровь и не создавали дефицит. В связи с этим была разработана большая федеральная программа по развитию службы крови, которая в основном занимается модернизацией региональной службы крови. В течение последних нескольких лет проводятся очень активные мероприятия по возрождению донорского движения в России.

— Существуют такие организации, которые являются вашими постоянными клиентами?

— Да, у нас давняя дружба с ребятами из Благотворительного фонда «Клуб добрых людей», который кроме проведения донорских акций каждые 2 месяца, организовывает и проводить торжественные мероприятия с участием доноров Ингушетии, коллектива Республиканской станции переливания крови и волонтёров. В свою очередь активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» постоянно откликаются на призыв Республиканской станции переливания крови помочь в сборе донорской крови и проводят различные акции, направленные на популяризацию донорства и ответственного подхода к сдаче крови и ее компонентов, в которых принимают участие как доноры, которые много лет сдают кровь, так и желающие стать донором в первый раз.

Хочу отметить, что в ГБУ «Республиканская станция переливания крови» часто проходят акции по сдаче донорской крови и ее компонентов «Зажги свое сердце», «Ты можешь спасти чью-то жизнь», «Я есть донор» и т. д. Участниками акции являются жители нашей республики, работники различных учреждений и ведомств, депутаты, чиновники разного ранга, медицинские работники, студенты, простые штатные доноры и т. д.

В этом году Национальный день донора в Ингушетии отметят интенсивной сдачей крови. В свой условно профессиональный праздник добровольцы придут на республиканскую станцию переливания крови, чтобы в очередной раз помочь спасти чью-то жизнь. Как обычно, желающих сдать кровь в День донора бывает очень много. Бывают среди них и те, кто приходит на эту процедуру в первый раз. Признаюсь, такого наплыва нам очень не хватает и в обычные дни.

Донорство крови — это акт гуманизма, помогающий спасать человеческие жизни, и поэтому я думаю, что общество, которое активно пропагандирует донорское движение, одновременно поддерживает и несет в мир милосердие и доброту.