В своей речи он отметил основные результаты деятельности ведомства, а также положительную динамику работы судебных приставов в текущем году. Особое внимание оратор уделил исполнению социально значимых категорий документов, обеспечению защиты трудовых прав граждан (в том числе задолженности по заработной плате), исполнению судебных решений об административном приостановлении деятельности различных структур, сфере обеспечения экологической безопасности и т. д.

По следам данного доклада корреспондент газеты «Ингушетия» побеседовал с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия — главным судебным приставом Ингушетии Максимом Шатиным. Естественно, разговор касался экстраполяции доклада руководителя ФССП России на ситуацию в республике, а это — масса вопросов различных направлений и характера.

— Здравствуйте, Максим Александрович. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Хотелось бы задать вам несколько вопросов. Скажите, когда в службу судебных приставов поступают неоплаченные штрафы ГИБДД?

— Если с момента вступления в силу постановления о наложении административного штрафа, вынесенного сотрудником ГИБДД, прошло 2 месяца, а водитель-нарушитель так и не погасил задолженность, то данный документ передается в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

За прошедшие шесть месяцев текущего года судебные приставы Ингушетии взыскали с нарушителей правил дорожного движения долги на сумму более 45 млн рублей, что на 12 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть взысканной суммы составляют штрафы, вынесенные за нарушение ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

— Какую работу проводят судебные приставы, чтобы побудить должников к выплате административных штрафов ГИБДД?

— Управление ФССП России по Республике Ингушетия активно взаимодействует с уполномоченными органами по вопросам исполнения постановлений о взыскании административных штрафов. Проводятся совместные рейдовые мероприятия судебных приставов и сотрудников ГИБДД, в том числе с использованием программного комплекса «Дорожный пристав».

Кроме того, судебные приставы применяют в отношении должника целый комплекс мер принудительного взыскания, а именно: выносят постановление о взыскании исполнительского сбора и аресте банковского счета должника, обращают взыскание на его заработную плату и иные доходы, временно ограничивают должника в праве выезда за пределы Российской Федерации и т. д.

Но самыми эффективными мерами принудительного и обеспечительного характера, которые побуждают автолюбителей к выплате штрафов ГИБДД, — запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом должника, в том числе в отношении транспортных средств, арест его имущества и ограничение в пользовании специальным правом, то есть временное лишение водительских прав.

— Хотелось бы отдельно остановиться на вопросе ареста имущества должников. В каких случаях возможен арест имущества в рамках исполнительного производства?

— Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 80 Федерального закона № 229-ФЗ, арест накладывается, если сумма взыскания превышает 3000 рублей. Однако из этого правила есть исключения, например, если речь идёт об аресте предмета залога, денежных средств и если данное требование прямо указано в исполнительном документе. Данная мера может быть применена по заявлению взыскателя. В этом случае судебный пристав-исполнитель осуществит процедуру не позднее следующего дня после поступления в службу заявления.

Арест на имущество должника применяется для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации, при исполнении судебных актов о конфискации имущества и наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц.

Нужно отдельно отметить, что с 1 июля текущего года истек срок действия ограничений по применению судебными приставами-исполнителями мер принудительного исполнения в отношении должников — граждан, связанных с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а также изъятием и передачей указанного имущества на принудительную реализацию, установленных ч. 5 ст. 2 Федерального закона № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». С указанного периода судебные приставы возобновили выходы по месту жительства (пребывания) должников. Конечно же, данная работа проводится с учетом действующих в республике временных ограничительных мер борьбы с коронавирусом и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

— Расскажите, пожалуйста, как жителям республики узнать о наличии либо отсутствии исполнительных производств?

— Для получения достоверных сведений об исполнительных производствах Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия рекомендует жителям республики использовать только официальные источники: сервис «Банк данных исполнительных производств», мобильное приложение «ФССП» и личный кабинет на Едином портале государственных услуг.

Информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» размещен на официальном интернет-сайте ФССП России и ее территориальных органов, в том числе и на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия (http://www. r06.fssp. gov. ru). С помощью данного ресурса можно узнать информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах. Для этого необходимо зайти на сайт Управления и в поле «Узнай о своих долгах» ввести фамилию, имя гражданина или название организации и нажать на кнопку «поиск». В появившемся окне ввести цифровой код с предложенной картинки и подтвердить его. При положительном результате поиска, например, физического лица, на экране будет отображена информация о должнике, номер возбужденного исполнительного производства, его дата, реквизиты исполнительного документа, предмет исполнения, наименование и адрес отделения судебных приставов, а также ФИО и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.

Помимо этого, для повышения доступности граждан к информации о наличии (отсутствии) у них задолженности по исполнительным производствам разработано мобильное бесплатное приложение «ФССП», которое можно легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «ФССП». Данное приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений. Подписавшись, гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся, что позволит пользователям мобильных устройств своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам и тем самым исключить риски применения судебным приставом-исполнителем мер принудительного исполнения.

Также на Едином портале государственных и муниципальных услуг реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Этот сервис доступен как для физических, так и юридических лиц.

Для того чтобы пользоваться возможностями данного сервиса, нужно зарегистрировать личный кабинет на портале государственных услуг gosuslugi. ru. Регистрация очень проста. Понадобится только паспорт, СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона. После регистрации личного кабинета вы получите код активации. Во время регистрации личного кабинета можно выбрать способ получения кода, который нужно активировать. Реализация электронного взаимодействия позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в подразделения управления.

— Еще раз спасибо, что ответили на наши вопросы.

— И вам, спасибо за сотрудничество. Главное — чтобы жители Ингушетии знали: мы работаем на благо всех жителей республики.