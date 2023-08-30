Фотофакт

Мальчишки — выдумщики!

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Новая мальчишеская игра: кто первым после определенного сигнала окунется в живительную влагу фонтана в эту жарищу. Все пацаны — выдумщики!

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