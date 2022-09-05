Дата

Ко Дню нефтяника

«Малгобекнефть» под руководством почётного нефтяника СССР Султана Плиева

0

В 60-х годах принимая бразды правления легендарной «Малгобекнефтью», Султан Плиев понимал, какую огромную ответственность берет на себя и каким серьезным и взыскательным будет спрос. Но это его не пугало. Он был человеком предприимчивым и решительным.

В 1966 году коллективу «Малгобекнефти» вручено на вечное хранение памятное Красное знамя Министерства нефтедобывающей промышленности СССР и ЦК профсоюза работников нефтяной и химической промышленности. А получить Красное знамя в те годы считалось высоким доверием и признанием заслуг, в нашем случае — трудового коллектива нефтяников НГДУ «Малгобекнефть», которым руководил Султан Абдулович Плиев.

«Нефтяники Малгобека вслед за промысловиками «Старогрознефти» с 1 июля 1966 года перешли на новую систему планирования и экономического стимулирования, — писала в те годы пресса. — Родина получила дополнительно десятки тонн нефти и миллионы кубометров попутного газа». (В 60-70-х годах Малгобек дал стране от 800 тысяч до 7 млн тонн «черного золота» в год.)

Султан Плиев был сильным специалистом, нефтяником до мозга костей. За трудовые подвиги в конце 60-х он был представлен к званию Героя Социалистического Труда, но благородно уступил это звание коллеге Марине Паук.

А работал он, не зная покоя. Его могли вызвать среди ночи, если где-то вырвался фонтан или случился пожар, глушить который приезжали краснодарские и бакинские специалисты, и домой он возвращался весь в грязи и нефти. Он по-доброму, как с живыми разговаривал со своими «качалками», ласково называл их «красавицами» и вслух благодарил за нефть.

В Малгобеке была высококачественная нефть практически под ногами, на малых глубинах, так что гудела земля, а на выходе газа и нефти стоял страшный реактивный рёв, такой, что даже у самого крутого нефтяника начинали трястись поджилки. Хотя и к этому привыкали. Так что каждый рабочий день нефтяника был настоящим подвигом.

Родился Султан Плиев в 1913 году в семье Абдулы Хаджиевича Плиева, принимавшего активное участие в становлении советской власти на Северном Кавказе и находившегося в хороших, доверительных отношениях с такими известными революционными деятелями, как Серго Орджоникидзе и Сергей Киров.

В 1927 году, после окончания Горского педагогического техникума, Султан Плиев устраивается на работу учителем в селении Плиево. Через пару лет его утверждают уже в должности директора школы.

В 1935 году он поступает в Грозненский нефтяной институт, на специальность «горного инженера», по окончании которого в 1940 году начинает работать на нефтепромысле «Горагорское».

В 1941 году Султана Абдуловича призывают в ряды Красной армии. Но вскоре по брони областного комитета ВКП(б) его отзывают и поручают по партийной линии работу инструктором обкома, где он и трудится вплоть до выселения, то есть до 23 февраля 1944 года.

В результате депортации Султан Плиев оказался в Северном Казахстане. Вскоре партия направляет его, как хорошего специалиста, на нефтепромысел «Макат». Здесь он прошёл путь по служебной лестнице от рядового рабочего до его директора.

В 1957 году решением Министерства нефтяной промышленности СССР Султан Абдулович, вместе с другими активистами, возвращается на родину, чтобы восстановить разрушенное хозяйство возрождённой ЧИАССР. Здесь ему поручают руководство НГДУ «Малгобекнефть».

В 1958 году Плиев удостоен чести быть делегатом исторического ХХI съезда КПСС.

Человек благородных кровей

Но Султан Абдулович был не только хорошим нефтяником. Он принимал активное участие в строительстве города Малгобека. В середине 60-х годов превратил старый Малгобек, который прежде назывался «Картофельным» в маленький городок, где провёл освещение центральных улиц, где, кстати, как в городе, стояли урны и работали дворники.

Город Малгобек становился на его глазах. Он ратовал за его процветание и поддерживал каждую стройку. С любовью закладывал парк культуры и отдыха. В 2020 году в его честь в Малгобеке открыта аллея имени Султана Плиева — почётного нефтяника СССР.

Не забывал Султан Плиев и о своём родном селении Плиево. Как депутат Верховного Совета ЧИАССР, содействовал проведению в селе газификации и нового водопровода. С его активной поддержки были построены в Плиево поликлиника и мельница, проложены пешеходные дорожки и проведено освещение центральных улиц.

По жизни он был человеком широкой души, очень трудолюбивым. В свободное время занимался пчеловодством. Дома держал большое хозяйство. Любил людей. Был образованным, начитанным человеком. В своё время окончил медресе. Был настоящим патриотом своего народа. Говорил, что любой ингуш должен знать свою историю, а историю депортации знать должен на генетическом уровне.

Он поддерживал связь с ингушской интеллигенцией. Общался близко с писателями Ахметом Боковым, Ахмедом Ведзижевым, дружил с Хамзатом Осмиевым. Очень ценил и уважал Джемалдина Яндиева. Он поддерживал инициативных молодых людей, тех, кто хотел учиться и стать в будущем хорошим специалистом.

Был благородным во всём. Говорил: «Никогда не делай того, что тебе не понравится в другом человеке». «Делай добро и бросай его в воду». Любил повторять, что благородство не в том, чтобы оказать помощь и потом трубить об этом на весь свет, а в том, чтобы вовремя увидеть нуждающегося человека и оказать ему посильную помощь.

Султан Плиев — почётный нефтяник СССР, делегат восьми союзных съездов СССР, депутат Верховного Совета РСФСР и ЧИАССР. Персональный пенсионер союзного значения. Награжден десятью правительственными наградами, среди которых ордена Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, «Знак Почёта».

Умер 15 октября 1995 года. Похоронен на родовом кладбище.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выясняют обстоятельства падения с обрыва детей
Глава Ингушетии ушёл в отпуск
Сотрудники Минсельхоза Ингушетии провели инспекционный выезд к фермерам, получившим господдержку
Ингушские студенты стали участниками всероссийской акции «Поделись своим знанием»
В Назрани состоится первый концерт камерного оркестра ингушской филармонии
Трое детей, сорвавшихся с обрыва, попали в больницу в Ингушетии
Ингушский дзюдоист Джабраил Часыгов стал бронзовым призёром XI Летней спартакиады учащихся России
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием представителя газовых служб региона
В Назрани Ингушетии состоится собрание по вопросу отбора граждан на военную службу по контракту
В физкультурно-оздоровительном комплексе Карабулака Ингушетии именитые борцы проведут мастер-класс
Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Ставрополе

Главное

Яндекс.Метрика

 