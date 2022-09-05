В 1966 году коллективу «Малгобекнефти» вручено на вечное хранение памятное Красное знамя Министерства нефтедобывающей промышленности СССР и ЦК профсоюза работников нефтяной и химической промышленности. А получить Красное знамя в те годы считалось высоким доверием и признанием заслуг, в нашем случае — трудового коллектива нефтяников НГДУ «Малгобекнефть», которым руководил Султан Абдулович Плиев.

«Нефтяники Малгобека вслед за промысловиками «Старогрознефти» с 1 июля 1966 года перешли на новую систему планирования и экономического стимулирования, — писала в те годы пресса. — Родина получила дополнительно десятки тонн нефти и миллионы кубометров попутного газа». (В 60-70-х годах Малгобек дал стране от 800 тысяч до 7 млн тонн «черного золота» в год.)

Султан Плиев был сильным специалистом, нефтяником до мозга костей. За трудовые подвиги в конце 60-х он был представлен к званию Героя Социалистического Труда, но благородно уступил это звание коллеге Марине Паук.

А работал он, не зная покоя. Его могли вызвать среди ночи, если где-то вырвался фонтан или случился пожар, глушить который приезжали краснодарские и бакинские специалисты, и домой он возвращался весь в грязи и нефти. Он по-доброму, как с живыми разговаривал со своими «качалками», ласково называл их «красавицами» и вслух благодарил за нефть.

В Малгобеке была высококачественная нефть практически под ногами, на малых глубинах, так что гудела земля, а на выходе газа и нефти стоял страшный реактивный рёв, такой, что даже у самого крутого нефтяника начинали трястись поджилки. Хотя и к этому привыкали. Так что каждый рабочий день нефтяника был настоящим подвигом.

Родился Султан Плиев в 1913 году в семье Абдулы Хаджиевича Плиева, принимавшего активное участие в становлении советской власти на Северном Кавказе и находившегося в хороших, доверительных отношениях с такими известными революционными деятелями, как Серго Орджоникидзе и Сергей Киров.

В 1927 году, после окончания Горского педагогического техникума, Султан Плиев устраивается на работу учителем в селении Плиево. Через пару лет его утверждают уже в должности директора школы.

В 1935 году он поступает в Грозненский нефтяной институт, на специальность «горного инженера», по окончании которого в 1940 году начинает работать на нефтепромысле «Горагорское».

В 1941 году Султана Абдуловича призывают в ряды Красной армии. Но вскоре по брони областного комитета ВКП(б) его отзывают и поручают по партийной линии работу инструктором обкома, где он и трудится вплоть до выселения, то есть до 23 февраля 1944 года.

В результате депортации Султан Плиев оказался в Северном Казахстане. Вскоре партия направляет его, как хорошего специалиста, на нефтепромысел «Макат». Здесь он прошёл путь по служебной лестнице от рядового рабочего до его директора.

В 1957 году решением Министерства нефтяной промышленности СССР Султан Абдулович, вместе с другими активистами, возвращается на родину, чтобы восстановить разрушенное хозяйство возрождённой ЧИАССР. Здесь ему поручают руководство НГДУ «Малгобекнефть».

В 1958 году Плиев удостоен чести быть делегатом исторического ХХI съезда КПСС.

Человек благородных кровей

Но Султан Абдулович был не только хорошим нефтяником. Он принимал активное участие в строительстве города Малгобека. В середине 60-х годов превратил старый Малгобек, который прежде назывался «Картофельным» в маленький городок, где провёл освещение центральных улиц, где, кстати, как в городе, стояли урны и работали дворники.

Город Малгобек становился на его глазах. Он ратовал за его процветание и поддерживал каждую стройку. С любовью закладывал парк культуры и отдыха. В 2020 году в его честь в Малгобеке открыта аллея имени Султана Плиева — почётного нефтяника СССР.

Не забывал Султан Плиев и о своём родном селении Плиево. Как депутат Верховного Совета ЧИАССР, содействовал проведению в селе газификации и нового водопровода. С его активной поддержки были построены в Плиево поликлиника и мельница, проложены пешеходные дорожки и проведено освещение центральных улиц.

По жизни он был человеком широкой души, очень трудолюбивым. В свободное время занимался пчеловодством. Дома держал большое хозяйство. Любил людей. Был образованным, начитанным человеком. В своё время окончил медресе. Был настоящим патриотом своего народа. Говорил, что любой ингуш должен знать свою историю, а историю депортации знать должен на генетическом уровне.

Он поддерживал связь с ингушской интеллигенцией. Общался близко с писателями Ахметом Боковым, Ахмедом Ведзижевым, дружил с Хамзатом Осмиевым. Очень ценил и уважал Джемалдина Яндиева. Он поддерживал инициативных молодых людей, тех, кто хотел учиться и стать в будущем хорошим специалистом.

Был благородным во всём. Говорил: «Никогда не делай того, что тебе не понравится в другом человеке». «Делай добро и бросай его в воду». Любил повторять, что благородство не в том, чтобы оказать помощь и потом трубить об этом на весь свет, а в том, чтобы вовремя увидеть нуждающегося человека и оказать ему посильную помощь.

Султан Плиев — почётный нефтяник СССР, делегат восьми союзных съездов СССР, депутат Верховного Совета РСФСР и ЧИАССР. Персональный пенсионер союзного значения. Награжден десятью правительственными наградами, среди которых ордена Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, «Знак Почёта».

Умер 15 октября 1995 года. Похоронен на родовом кладбище.