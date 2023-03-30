Так, перед студентами Ингушского медицинского колледжа имени А. Тутаевой выступила врач центра Малика Евлоева. В своей речи перед будущими медиками она указала, почему нужно стараться отказаться от вредных привычек и что эти усилия дорогого стоят, если ставить и достигать цели.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» Евлоева озвучила научное определение привязанности человека к привычкам.

— Привычка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом и выполняется и завершается с чувством удовольствия, — подчеркнула собеседница. — Каждый человек знает, что привычки бывают как полезные, так и вредные. Некоторые из них относительно безопасны для здоровья и жизни, а другие — прямой путь жить неполноценно и не очень долго.

Вредные привычки — это образ жизни, при котором человек осознанно наносит вред своему здоровью, занимаясь определёнными вещами, приносящими приятные ощущения. Чаще всего вредные привычки развиваются по причине неустойчивой психики либо длительных нервных расстройств или по причине каких-то глобальных изменений в привычной жизни.

Видов вредных привычек масса. Обо всех и не вспомнишь сразу, о некоторых даже не подумаешь, что такие существуют. Это табакокурение, употребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, бесконтрольное употребление лекарственных препаратов, переедание, ринотиллексомания (ковыряние в носу), ковыряние кожи, привычка грызть ногти, карандаш или ручку, щелканье суставами, игровая зависимость (лудомания), навязчивая магазинная зависимость (шопоголизм, или ониомания), техномания, телевизионная зависимость, компьютерная и интернет зависимость, привычка сплёвывать на пол, употребление нецензурных выражений, злоупотребление словами-паразитами. Все они опасны в разной степени.

Например, игромания хоть и отличается от алкоголизма, наркомании и токсикомании, всё равно представляет горе для всей семьи. Ведь человек, страдающий этой привычкой, может стать психически неуравновешенным или же даже потерять над собой контроль и причинить кому-то вред. К тому же человек, погружённый в компьютерный мир, перестаёт вести нормальный образ жизни, всё своё свободное время посвящает игре, тратит в ней деньги.

Спросите, как же избавиться от вредных привычек? Нужно отвлечься, ненадолго расслабиться и вспомнить, какие действия в течение дня совершаются автоматически и без всякого контроля. Причём они повторяются изо дня в день. Через некоторое время удастся вспомнить несколько из них. Это и будут привычки, которые необходимо взять под контроль.

Вопрос, как отказаться от вредных привычек, зависит от воли и характера человека. Кому-то требуется пара-тройка дней, а некоторым не хватит и полугода. Лучший вариант — каждый день в течение трёх недель заменять вредную привычку полезной. Например, вместо того, чтобы покурить, нужно выпить стакан воды и сделать 5 глубоких вдохов. Когда начнётся дискомфорт от отсутствия вредной привычки, нужно набраться сил и не обращать на него внимания. Лучше всего научиться получать удовольствие от этого дискомфорта — ведь он говорит о том, что привычка уходит.

Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя делать себе поблажки. Главное правило, при котором профилактика вредных привычек будет действовать, — это соблюдение режима в 21 день, или 3 недели. Если хоть один день будет вновь наполнен старой привычкой — весь отсчёт следует начать сначала.

Но как бы ни сложилась борьба, она того стоит. Если верить психологам, обзавестись дурным навыком намного проще, чем хорошим. Если вторые появляются в нашей жизни благодаря труду и работе над собой, то причины возникновения вредных привычек — наши пороки и соблазны.

Поэтому обращаюсь к согражданам: меняйте свои пагубные привычки на положительные, ведь они формируют основу здоровой жизни, улучшают физические, психологические и эмоциональные показатели.