Победителем первого этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» стал Руслан Мархиев — судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов г.

Магас Управления ФССП России по Республике Ингушетия, сообщила пресс-служба УФССП России по Республике Ингушетия.

Мархиев за время службы в органах принудительного исполнения второй раз удостоился звания лучшего судебного пристава-исполнителя региона. Теперь как победитель регионального этапа он примет участие во втором этапе Всероссийского конкурса, который пройдет на базе учебно-методического центра Управления ФССП России по Ростовской области.

Конкурс проводится для повышения эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов, профессионального уровня и престижа сотрудника органов принудительного исполнения ФССП России.

Претендентов для участия в конкурсе профессионального мастерства определяли по показателям служебной деятельности за 2021 год и по результатам оценки профессиональной подготовленности.