Всероссийский конкурс
Мархиев Руслан вновь стал лучшим судебным приставом-исполнителем Ингушетии
В Ингушетии прошел первый этап Всероссийского конкурса на звание лучшего сотрудника Управления Федеральной службы судебных приставов.
Победителем первого этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» стал Руслан Мархиев — судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов г.
Магас Управления ФССП России по Республике Ингушетия, сообщила пресс-служба УФССП России по Республике Ингушетия.
Мархиев за время службы в органах принудительного исполнения второй раз удостоился звания лучшего судебного пристава-исполнителя региона. Теперь как победитель регионального этапа он примет участие во втором этапе Всероссийского конкурса, который пройдет на базе учебно-методического центра Управления ФССП России по Ростовской области.
Конкурс проводится для повышения эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов, профессионального уровня и престижа сотрудника органов принудительного исполнения ФССП России.
Претендентов для участия в конкурсе профессионального мастерства определяли по показателям служебной деятельности за 2021 год и по результатам оценки профессиональной подготовленности.