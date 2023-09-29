ДТП

Внимание — за рулем несовершеннолетний!

Мать юного нарушителя ПДД призвали лучше воспитывать сына

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Засилье автотранспорта на наших суженных до предела автотрассах вкупе с вопиющей безответственностью многих водителей, их равнодушием к своим и чужим жизням чуть ли не ежедневно приводит к смертям и травмам в результате ДТП. За рулем машины можно видеть подростков, некоторые родители доверяют управление транспортом даже детям. В итоге — постоянное напряжение на дорогах...

Вот лишь один пример, к счастью, не приведший к беде. В Барсуках 27 сентября в дорожно-транспортном происшествии пострадал 17-летний юнец. По предварительным данным, в виду неисправности транспортного средства он, не справившись с управлением, съехал в кювет.

— В результате ДТП подросток доставлен в малгобекскую больницу, где ему оказали первичную медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор отдела по пропаганде безопасности дорожного движения республиканской Госавтоинспекции Зара Ужахова. — В целях недопущения впредь подобного правонарушения сотрудники дорожной полиции во главе с начальником УГИБДД МВД по Республике Ингушетия полковником полиции Алексеем Пасечным провели с матерью несовершеннолетнего (отец у него умер) профилактическую беседу, указав на недопустимость допуска к управлению транспортным средством лица, не достигшего совершеннолетия и не имеющего права управления транспортным средством.

Ужахова добавила, что в отношении матери правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

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