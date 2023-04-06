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Возвращая в строй раненых и больных

Медики Росгвардии отмечают профессиональный праздник

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Военные врачи, фельдшеры, лаборанты и младшие медработники войск национальной гвардии отмечают профессиональный праздник: 6 апреля исполнилось 162 года со дня образования медицинской службы войск правопорядка.

Свою историю медслужба Росгвардии ведет с 1861 года, когда император Александр II утвердил Положение Военного Совета о введении должности штаб-доктора при штабе Отдельного корпуса внутренней стражи.

С годами менялась структура и штатная численность медицинской службы Росгвардии, но неизменной оставалась ее главная функция — возвращать в строй раненых и больных.

Сегодня система медицинской службы Росгвардии представлена военными госпиталями, клинико-диагностическим центром, отдельными медико-санитарными батальонами, лазаретами, медицинскими ротами бригад, санаториями, центром военно-врачебной экспертизы, Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, окружными центрами Госсанэпиднадзора и штатными подразделениями медицинской службы войскового звена.

Медицинская служба Росгвардии осуществляет профилактические, лечебные, санаторно-курортные, оздоровительные и реабилитационные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья военнослужащих, сотрудников ведомства, федеральных государственных служащих, работников, военных пенсионеров и членов их семей. Уровень оказываемой медицинской помощи соответствует самым высоким требованиям и стандартам, предъявляемым к современной медицине.

Сегодня медработники Росгвардии мужественно и профессионально выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции, многие из них отмечены многочисленными государственными и ведомственными наградами.

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