Свою историю медслужба Росгвардии ведет с 1861 года, когда император Александр II утвердил Положение Военного Совета о введении должности штаб-доктора при штабе Отдельного корпуса внутренней стражи.

С годами менялась структура и штатная численность медицинской службы Росгвардии, но неизменной оставалась ее главная функция — возвращать в строй раненых и больных.

Сегодня система медицинской службы Росгвардии представлена военными госпиталями, клинико-диагностическим центром, отдельными медико-санитарными батальонами, лазаретами, медицинскими ротами бригад, санаториями, центром военно-врачебной экспертизы, Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, окружными центрами Госсанэпиднадзора и штатными подразделениями медицинской службы войскового звена.

Медицинская служба Росгвардии осуществляет профилактические, лечебные, санаторно-курортные, оздоровительные и реабилитационные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья военнослужащих, сотрудников ведомства, федеральных государственных служащих, работников, военных пенсионеров и членов их семей. Уровень оказываемой медицинской помощи соответствует самым высоким требованиям и стандартам, предъявляемым к современной медицине.

Сегодня медработники Росгвардии мужественно и профессионально выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции, многие из них отмечены многочисленными государственными и ведомственными наградами.