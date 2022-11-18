МегаФон расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика

Инженеры компании завершили работы по строительству и запуску очередной базовой станции LTE в Кабардино-Балкарии. На этот раз сеть четвертого поколения расширена на территории воздушной гавани республики. Улучшение качества связи также коснулось многоэтажной застройки по прилегающей улице Строителей, где проживает более 5 тысяч человек.

«По результатам замеров в аэропорту максимальная скорость мобильного интернета превышает 50 Мбит/сек, а средний показатель составляет порядка 25 Мбит/сек. Этого достаточно не только для того, чтобы заказать такси и сообщить близким о приземлении, но и моментально переслать в мессенджере фото или видео с красивыми пейзажами Кавказа», — комментирует директор МегаФона в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

По сообщению представителя аэропорта Нальчика, в 2021 году пассажиропоток превысил 300 тысяч человек, это почти вдвое больше, чем годом ранее. Внутренние рейсы в основном выполнялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

«В этом году расширилась география полетов — открылись дополнительные рейсы в Сочи и Махачкалу. Кроме того, в Международном аэропорту Нальчик появились новые авиакомпании, которые осуществляют перевозки в турецкие Анталью и Стамбул», — рассказала Залина Киржинова, специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Нальчик.

В 3 квартале этого года МегаФон уже улучшил покрытие в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии. Сеть LTE появилась на склоне Чегета, а также запущена уникальная базовая станция на Эльбрусе — она расположена на отметке 3 890 м над уровнем моря и является самой высокогорной в России и Восточной Европе.

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Илья Захаров

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