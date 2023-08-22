МегаФон запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами

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МегаФон объединяет самые востребованные онлайн-кинотеатры в единую подписку «МегаКино». В неё войдут сразу четыре крупных видеосервиса — Start, Premier, Иви и Окко. Пользователи смогут переключаться между этими платформами, тем самым всегда находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.

МегаФон на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно используют от 2 до 4 приложений, и эта доля растет.

«Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса — Start, Premier, Иви и Окко. Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», — отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Единая подписка «МегаКино» стоит 299 рублей в месяц. С ней пользователи смогут экономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта «МегаКино» будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентам МегаФона.

«Мы рады быть частью проекта «МегаКино», который позволяет зрителям выбрать ещё один удобный способ подписки на любимый онлайн-кинотеатр. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. PREMIER обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами, и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на PREMIER порадует пользователей «МегаКино», — подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра PREMIER Виктория Михно.

«START с интересом примет участие в пилоте проекта. Для нас это возможность дать миллионам пользователей МегаФона по всей стране доступ к нашему собственному контенту — это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы — лидеры по зрительским просмотрам: «Жить Жизнь», «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Два Холма», — заявила руководитель по развитию партнерских программ START Александра Коваленко.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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