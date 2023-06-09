УФАС

Законом по баннеру

Мэрию столицы Ингушетии обязали демонтировать в городе восемь рекламных конструкций

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На бытовом уровне реклама — это все, что мотивирует нас что-то сделать: открыть дверь, оставить отзыв, скачать памятку, купить — любое действие, связанное с компанией. Ответственность за незаконную рекламу несут все, кто участвовал в ее создании: клиент, рекламное агентство и даже площадка. При этом неважно, был ли договор с исполнителями или нет: ФАС все равно может потребовать штраф с заказчика.

К примеру, только в 2021 году ФАС России приняла порядка 17 тыс. заявлений о нарушениях в рекламе, было возбуждено более 3700 тыс. дел, объем штрафов составил около 140 млн рублей. Среди этих дел есть и возбужденные Ингушским УФАС России, которое тщательно следит за строгим исполнением закона «О рекламе». Однако нарушения все же происходят. Так, антимонопольным ведомством республики был направлен запрос в администрацию г. Магаса с целью изучения состояния конкуренции на рынке рекламных услуг.

— Мы запросили информацию о схеме размещения рекламных конструкций — баннеров на земельных участках и зданиях, разрешение на их установку, а также информацию о владельцах, с которыми заключены договора на аренду земельных участков для размещения рекламных конструкций, — рассказал газете «Ингушетия» руководитель Ингушского УФАС России Батыр Точиев. — Из администрации пришел ответ, что, дескать, в Магасе действует схема размещения 2018 года, никаких договоров на аренду не заключалось, разрешения не выдавались. Но мы установили, что в столице размещено 8 рекламных конструкций без проведения открытых торгов. Таким образом, хозяйствующие субъекты или арендаторы в настоящее время не имеют правовых оснований эксплуатировать рекламные щиты, находящиеся на муниципальных земельных участках. В соответствии с законодательством о рекламе, в случае отсутствия договора, разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, исход один — ее демонтаж.

Точиев подчеркнул, что бездействие мэрии г. Магаса, не предпринявшей меры по демонтажу рекламных конструкций, привели к ущемлению прав потенциальных участников рынка, в связи с чем было принято решение выдать предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

— В срок до 26 июля текущего года администрации столицы необходимо принять меры по демонтажу незаконных рекламных конструкций, — добавил собеседник. — В случае принятия решения об их дальнейшем размещении необходимо провести обязательные торги с учетом интересов всех потенциальных участников рынка. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок антимонопольный орган вынужден будет принять решение о возбуждении дела в связи с нарушением антимонопольного законодательства. Подобная работа будет проведена во всех городах республики.

 

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