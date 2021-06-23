Тут такое дело, короче: журналисты газеты «Ингушетия» очень хотели бы познакомиться и написать статью про очень предприимчивого чиновника или мецената, благодаря хватке которого у редакции в далеком 1993 году появился автомобиль марки ГАЗ-33022. Это грузовая «Газель». Весьма подходящая машина для представителей малого и среднего бизнеса, грузоподъемность — 1350 кг.

Тут бы и ничего такого, редакция газеты «Ингушетия» тогда находилась в станице Орджоникидзевской (ныне — город Сунжа), интернета тогда не было, а бумажную версию газеты могли доставлять на грузовике, например, в предгорные села республики. Правда, никто из старейших работников «Ингушетии» такие курьерские поездки не помнит, но мало ли что.

Любая версия имеет право на жизнь, и эта могла бы получить, только отпадает она, как и возможные другие. Судя по официальной справке УГИБДД МВД по Ингушетии, предоставленной нам, редакция получила эту самую «Газель» 18 июня 1993 года. (Запомните это число.) А вот в России «эра «Газелей» (ряд сайтов не могут же врать?) началась только 20 июля 1994 года. То есть у нас сей грузовик появился за год и месяц с лишним до начала серийного выпуска автомобилей этой марки. То есть предсерийный экземпляр.

Вот нам и хотелось бы увидеть и послушать человека, который приобрел экспериментальный экземпляр автомашины, надо полагать, для нашей редакции. Более того, нам любопытно будет выяснить: каким образом он связан со знаменитым иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом? Если вы помните, он как раз в 90-х годах прошлого века прогремел на весь мир, его шоу транслировали и в России. Заставлял сей маг исчезать статую Свободы в США, проходил через Великую Китайскую стену и другие чудеса творил.

Если Копперфильд мог играючи заставить исчезнуть самолет, то «Газель» для него — просто семечки. Вот и хотелось бы спросить у дарителя этой самой машины: приезжал ли в Ингушетию инкогнито Копперфильд и куда он дел потом редакционный грузовик? А то непонятно, что происходит: по бумагам, вдруг предоставленным в УГИБДД МВД по Ингушетии, «Газель» есть, а по факту никто не может о ней вспомнить.

Честно говоря, мы спокойно жили и работали бы дальше, не зная о теперь уже знаменитой «Газели»-невидимке. Но налоговая инспекция нас уведомила об этом.

Как известно, в последнее время Глава республики Махмуд-Али Калиматов настойчиво призывает налоговиков пополнять бюджет региона, поскольку это необходимо для развития экономики и социальной сферы. ФНС усилила работу в этом направлении так, что, забравшись в далекий 1993 год, наткнулась на эту самую машину и потребовала заплатить транспортный налог — 500 рублей.

Материальный ущерб за «Газель»-невидимку еще куда ни шло, а моральный? Одни только телефонные звонки бывшим старейшим работникам газеты «Ингушетия» и выслушивание их ответов, разбавленных крепким ингушским юмором, по поводу грузовика чего стоят! Они (их ответы) оказывают прямое влияние на желудок, что никак не компенсируешь!

Наша редакция, конечно, не в первый раз сталкивается с подобными абсурдными вещами и требованиями со стороны контролирующих органов, но действия сотрудников УГИБДД, приписывающих редакции несуществующее авто, да еще и столь эксклюзивное, нас откровенно удивили.

Еще раз напомним, в 1993 году об интернете в Ингушетии не знали. Откуда в базе данных МРЭО УГИБДД МВД по республике появились данные о «Газели» с государственным регистрационным знаком Р784АА06? Где эта машина ездит-то? Инспектора УГИБДД республики, обращаемся к вам, кто-нибудь за что-нибудь тормозил эту самую «Газель», штрафовал или делал внушение водителю за неаккуратную езду?

Не может же экспериментальное авто 28 лет «разгуливать» вот так вот — без надзора, не попадая в поле зрения дорожных полицейских, особенно у нас, где госавтоинспекторы в мистику точно не верят!

Если кто-то в республике знает, где эта самая «Газель» — сообщите нам. Вознаграждения не обещаем — времена нынче трудные.