Этот акт доброй воли был принят в конце 2019 года, в год, который был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. Учредители Десятилетия выразили уверенность в том, что именно такой подход привлечет внимание к проблеме утраты языков коренных народов и необходимости их сохранения, возрождения и популяризации на национальном и международном уровнях.

В связи с этим Генассамблея рекомендовала государствам — членам ООН рассмотреть вопрос о создании «национальных механизмов с надлежащими финансовыми средствами для успешного осуществления Международного десятилетия языков коренных народов» в сотрудничестве с коренными народами. Самим коренным народам, «как хранителям языков», предложили инициировать и разработать необходимые меры по проведению десятилетия.

По мнению российских политологов, провозглашение десятилетия является одним из ключевых результатов Международного года языков коренных народов. Из программы десятилетия видно, что главной целью этого промежуточного форума является обеспечение права коренных народов на сохранение, возрождение и продвижение своих языков, а также интеграция аспектов языкового разнообразия и многоязычия в усилия по устойчивому развитию. Оно предоставляет уникальную возможность для сотрудничества в области разработки политики и стимулирования глобального диалога в подлинном духе многостороннего участия.

Россия стала первым государством — членом ООН, создавшим оргкомитет и официально начавшим подготовку к проведению Международного десятилетия языков коренных народов.

В июле 2021 года Правительство Российской Федерации своим распоряжением за № 2004-р обязало соответствующие органы образовать Национальный организационный комитет по подготовке и проведению в 2022-2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов и утвердить его состав, в который вошли представители федеральных министерств, главы регионов, деятели науки, культуры, образования, представители промышленности, СМИ и организаций коренных малочисленных народов.

Возглавил комитет руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Вячеславович Баринов, по словам которого наша страна может похвастаться разнообразием народов, проживающих на ее территории, и количеством языков, на которых они говорят.

«193 народа, проживающих в России, используют приблизительно 277 языков (по другим данным — 295) и диалектов, — говорит руководитель комитета. — Такая статистика приводится в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и официальных данных Института языкознания РАН соответственно. Вы заметили, что число используемых языков не совпадает с числом народов. И этот интересный факт объясняется тем, что у некоторых народов есть по два официально признанных языка. К таким народам, к примеру, относятся марийцы (луговые и горные), мордва (эрзя и мокша) и алтайцы. Фактически они являются родственными народами, объединёнными в один. Стоит также отметить, что некоторые народы имеют общий язык и фактически являются частями одного народа, как например карачаевцы и балкарцы, кабардинцы и черкесы».

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Министерство просвещения Российской Федерации разработали сайт Международного года языков в России. А месяцем раньше, 21 февраля 2019 года, в Международный день родного языка, был официально зарегистрирован Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Надо сказать, что план проведения года языков коренных народов в нашей стране был впечатляющий: он включал в себя более 700 мероприятий, которые проходили на федеральном и региональном уровнях.

Федеральное агентство по делам национальностей разработало и утвердило национальный план мероприятий по Международному десятилетию языков коренных народов. И как считает заместитель руководителя агентства Станислав Бедкин, позитивный опыт России по развитию языков будет интересен всему мировому сообществу.

«Необходимо отметить, что ЮНЕСКО на протяжении нескольких лет проводило подготовительные работы по формированию многостороннего механизма в проведении десятилетия языков и ближайшего глобального плана действий. Безусловно, и Федеральное агентство по делам национальностей, и Министерство иностранных дел активно подключились к этой работе и разработали и утвердили национальный план мероприятий», — добавил он.

Следует сказать, что проблемой малочисленных народов занимаются во всем мире. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, представителям малых этносов, необходимо уделять большое внимание. Это связано с многочисленными проблемами: экономическими, социальными, этнографическими, культурными.

Особенно остро они встали в России из-за перемен в стране на протяжении всего ХХ века — революция, период репрессий, войны. Таким образом, в Конституции нашей страны были провозглашены гарантии прав и свобод коренным малым народам. Об этом можно прочитать в статьях 20, 28 и 72.

Также существует закон федерального уровня — «О гарантиях прав коренных народов России», принятый в 1999 г. В частности, статья 8 говорит о правах малочисленных народов. Здесь нужно выделить следующий момент: малые этносы поддерживаются государством, дабы защитить их исторические земли, традиции и обычаи, хозяйственную и промысловую деятельность. В соответствии с этим малые коренные народы получают право пользоваться землями, полезными ископаемыми, растительным и животным миром в тех местах, которые считаются их исторической родиной. Все это предоставляется им государством совершенно безвозмездно.

Кроме этого, отметим, что малым коренным народам дается возможность проходить гражданскую службу вместо военной, создавать органы самоуправления, пользоваться защитой в судах. Следовательно, малочисленные народы РФ имеют ряд преимуществ и льгот, закрепленных на законодательном уровне.

Как мы знаем, территория России является самой большой в мире, поэтому в нашей стране так много народностей, заселивших ее необъятные просторы. Причем каждый этнос имеет свою самобытную культуру, язык, традиции и обычаи. Другими словами, каждый народ, если он знает свои корни, причисляет себя к тому или иному этносу, чтит традиции предков, соблюдает культурные обычаи, пользуется на равных условиях всеми правами согласно действующему законодательству.

Наша многонациональная страна представляет разные религиозные конфессии, и, несмотря на то, что Российская Федерация считается светским государством, верования народов играют значительную роль в их жизни. Характерной чертой малых этносов также является сохранение религии предков.

В Российской Федерации коренными малочисленными признаются народы, насчитывающие менее 50 тысяч человек. В установленном Едином перечне включены 47 этносов, которые не имеют другого государственного образования.

Коренные народы — это народы, которые жили на определенной земле до прихода туда переселенцев и продолжают проживать на территории расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни и хозяйствования, и считающие себя самостоятельным этносом. Как правило, это сельские жители труднодоступных районов Севера, европейской части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Народы, которые относятся к европейским народам и населяющие европейскую часть нашей страны, имеют общую духовную культуру, единую религию и однородную антропологию. Исторически они сформировались на Западе Евразии — на территориях между Карелией и Северным Поморьем до Каспийского и Черного моря, и впоследствии расселились по другим регионам. Следует сказать, что и в наше время продолжаются исследования народов, зародившихся в Европейской части материка, потому как их численность и состав постоянно меняются.

Самым распространенным народом на европейской части страны являются русские, но и они не однородны: специалисты-этнографы отмечают некоторые различия в их составе. Например, характерной общей чертой русских, проживающих в Новгородской, Архангельской, Ивановской, Вологодской и Костромской областях, а также славян, расселившихся в Тверской области и Карелии, является своеобразный «акающий» говор в разговорной речи и светлый цвет кожи. Поэтому их относят к северным славянским этносам.

К южным русским народам относят славян в Рязанской, Калужской, Орловской, Пензенской, Воронежской областях: им свойственно «окать».

Сформировали свою культуру и имеют свой язык донские и кубанские народы, а также казаки, мещеряки, саяны, камчадалы, поморы, полехи, мокша и водь, проживающие между Окой и Волгой.

Север нашей страны многие столетия населяли разные народности, объединенные в общины и роды, которые вели общее хозяйство, разговаривали каждый на своем языке, имели собственные традиции и обычаи. Обширные просторы позволили этносам жить обособленно друг от друга. Некоторые из них прирастали новыми территориями и активно развивались. Менее многочисленные поселения поглощались более сильными общинами, теряли свой язык и культуру и, в конце концов, исчезали.

Следует отметить, что в одну группу стали относить народы Севера только с приходом советской власти. Группа объединяет жителей Сибири и Дальнего Востока, многие из которых смогли сохранить свою культуру, идущую с древних времен.

На территориях Сибири, имеющей суровый климат, расположились крупные области, всего — 14 регионов, а в процентном соотношении Сибирский федеральный округ занимает 30% от общей территории РФ. Всего здесь проживают порядка 20 миллионов человек, которые состоят из пришлых народов, которые начали заселять эти земли в XVI веке.

Первым и древнейшим народом, заселившим просторы Cевера, являются самодийцы. Считается, что от них пошли другие народности, которые распространились впоследствии по Сибири и Дальнему Востоку. К самым многочисленным коренным народам Севера относятся якуты, буряты, хакасы, тувинцы. Но настоящих жителей, имеющих в Сибири свои исторические корни, осталось очень мало.

Коренные народы, проживающие сегодня на Дальнем Востоке, также довольно малочисленны, а многие их представители находятся на грани вымирания. Есть и такие, которые давно исчезли.

Среди малочисленных народов есть представители двух этносов, которых почти не осталось. Это юги и урумы. А самым малочисленным коренным этносом России на сегодняшний день являются кереки, проживающие в Беринговском районе Чукотского автономного округа. Во время последней переписи кереками назвали себя всего четыре человека. Владеют они русским и чукотским языками. Ранее существовавший керекский язык в настоящее время утрачен полностью. Культура, основные занятия и религия кереков — близки к чукотским. В частности, в проводимых ими обрядах присутствуют культ животных и предков.

Среди народов России, численность которых не превышает 500 человек, есть восемь национальностей, и самые многочисленные из них алеуты. Это коренное население Алеутских островов, открытых русскими мореплавателями в XVIII веке. После продажи островов и Аляски США, некоторая часть жителей перекочевала на территорию современного Камчатского края. Сегодня там проживает 489 человек, причисляющих себя к алеутам.

Чулымцы — эта народность получила имя от реки Чулым, в бассейне которой были основаны их первые поселения. Всего в мире сохранилось примерно 355 представителей этого тюркского народа. Проживают они в Томской области и Красноярском крае.

Ороки — тунгусо-маньчжурский народ, проживающий преимущественно на острове Сахалин. Сегодня их менее трехсот, а их основные занятия — оленеводство и рыбалка. В советское время почти все проживающие в разных местах острова Сахалин в чумах ороки были локализованы в один колхоз в посёлке Вал, где их потомки живут до сих пор.

Тазы — относительно молодой народ образовался в середине XIX века в результате смешения китайцев с народами Дальнего Востока — удэгейцами и нанайцами. Сейчас в России проживает менее трёхсот тазов, большая их часть обосновалась в Приморском крае. Культура тазов представляет собой смесь традиций русского и северокитайского населения. Тазский язык является одним из диалектов китайского, но никто из представителей народа им уже не владеет — большинство считают своим родным языком русский.

Ижоры. Количество представителей этого финно-угорского народа в мире не превышает 1300 человек, из них около трёхсот проживают в России. Язык народности близок к языкам других народов финно-угорской ветки — карельскому и финскому, при этом культура вполне самобытна. Особенно известно их устное народное творчество — рунические песни, исполняемые сказителями.

Ещё одна финно-угорская народность — сету. Большая часть — около 10 тысяч человек — проживает в Эстонии, но примерно 218 человек находятся в России, на территории Псковской области. При этом точную численность народа узнать проблематично, поскольку они ассимилировались как с эстонцами, так и с русскими. Язык сету является частью одного из диалектов эстонского, но сами они считают его самостоятельным. В культуре сету много элементов, заимствованных у русских, в частности, элементы одежды. Также сету, в отличие от эстонцев, исповедующих лютеранство, являются православными.

Один из самых редких народов России — водь — также принадлежит к финно-угорской ветви. В мире их всего насчитывается около 100 человек, половина из которых проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня происходит постепенное возрождение культуры народа: проходят курсы изучения водского языка, существует кукольный театр «Кагракару», в котором ставят спектакли на водском языке на основе национального фольклора.

Численность такого народа, как энцы, не превышает 227 человек. Практически все они живут в Красноярском крае. Название народности в 1930-е годы предложил советский этнограф Георгий Прокофьев, который образовал его от слова «эннэчэ», что в переводе на русский означает «человек». Язык энцев делится на два диалекта, а вот культура, быт и фольклор у лесных и тундровых энцев идентичны. Обе группы малочисленного народа продолжают поклоняться местным духам и сохраняют культ природных явлений.

«Десятилетие родных языков, пожалуй, станет самым значимым из глобальных событий первой половины XXI века для коренных народов, — рассказал один из лидеров народа долган, вице-спикер Таймырской думы Сергей Сизоненко. — Почти тысяча коренных народов на всей планете сегодня стремительно теряют свои языки и свою культуру из-за глобализации и стремительного захвата английским и китайским языками сети Интернет. В рамках десятилетия языков одни страны смогут спасти свое языковое многообразие, другие распишутся в своей беспомощности. От энергичности тех организаций, которые будут курировать работы по сохранению языков, очень зависит успешность этого десятилетия».

Как рассказала лидер народа ульчи Марина Одзял, несмотря на то, что народ ульчи сохранил свои язык и культуру, опасность утраты языка по-прежнему очень высока.

«Мероприятия в рамках Десятилетия языков коренных народов станут последним шансом для сохранения аутентичной культуры многих народов мира, — говорит Марина. — И не нужно обольщаться, в России тоже несколько десятков языков практически обречены на вымирание, если общественники и государство срочно не предпримут все возможные меры к их сохранению».

По словам лидера энцев Татьяны Ямкиной, «сохранение языков коренных малочисленных народов — это крайне сложный процесс. Сегодня энцы, проживающие на Таймыре, очень рады изданному совместно с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) букварю. По нему собираются заниматься и школьники, и вполне взрослые люди, которые хотят говорить на родном языке. Особенно нужны сегодня энецким языковым активистам советы специалистов, которые смогут подсказать какие-то новые формы, опыт других регионов и стран по ревитализации исчезающего языка. Это очень правильно, что именно Проектный офис развития Арктики входит в группу ЮНЕСКО от России. Мы отлично знаем работу организации. Вообще название такого народа, как энцы, впервые прозвучало с трибуны ООН в 2019 году благодаря выступлению генерального директора «ПОРА» Александра Стоцкого. Это он привлек внимание мировой общественности к проблеме сохранения энецкого языка. И сегодня наше сотрудничество продолжается: коллектив авторов трудится над продолжением линеек учебников, также мы планируем выпустить аудио- и видеокурсы».

По словам руководителя Проектного офиса развития Арктики Александра Стоцкого, эксперты обсудили перспективы региона после пандемии и пришли к выводу, что новые формы сохранения языков сегодня как никогда раньше должны активироваться. Причем ключевую роль во всех мероприятиях должна сыграть Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«В России, по оценкам специалистов из Института языкознания РАН, многие языки находятся под угрозой исчезновения, — говорит А. Стоцкий. — Причем большая часть из этих языков относится к языкам народов российской Арктики, поэтому Проектный офис развития Арктики активно занимается лингвистикой северных народов. Например, при нашей поддержке разработана письменность энцев и изданы учебные пособия. Также на выигранный грант нами подготовлены тестовые учебники на долганском и саамском языках и книги для чтения на вепсском и алеутском. Кроме этого созданы первые компьютерные игры на языках народов Севера. В развитии этой работы наш проектный офис участвует, в частности, в финансировании проектов «Народный университет» и «Красноярская Арктика в Дудинке».

Член попечительского совета общественной программы «Живые языки», президент Международного Шуховского фонда Леонид Штерн на одной из пресс-конференций пояснил журналистам, что попытки создать общественную программу «Живые языки», которая должна была объединить усилия ученых, педагогов, издателей и языковых активистов, предпринимались в России с 2018 года.

«Теперь под эгидой Проектного офиса развития Арктики такая возможность появилась, — сказал он. — Ведь сохранение языков заключается не только в хаотичном издании учебных пособий, это планомерная работа по адаптации всего мирового опыта ревитализации языков должна быть направлена к каждой конкретной ситуации. А у Проектного офиса развития Арктики есть опыт такой работы. Их деятельность способствует ревитализации и поддержке коренных языков с помощью создания большего количества материалов и более широкого спектра услуг с использованием языковых, информационных и коммуникационных технологий.

Помимо прочего, Проектный офис несколько лет выступает в качестве площадки, объединяющей государственные и общественные структуры для решения комплексных вопросов развития региона в целом. Поэтому я считаю, что это очень правильно, что именно экспертам Проектного офиса доверено участие в разработке российской части глобального рабочего плана мировой декады языков».

Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство просвещения РФ при поддержке компаний «Сахалин Энерджи» и «Лукойл» разработали сайт Международного года языков в России. Главным результатом совместной работы «Единой России», общественных организаций и федеральных органов исполнительной власти станет восстановление системы подготовки педагогических кадров по родным языкам и последующее создание научно-образовательного центра.

Как сообщил журналистам временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин, этот центр организуют на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Накануне Кобылкин на втором форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока подчеркнул, что при реализации национальных и партийных проектов «Единой России» на местах помимо прочего важно учитывать региональную специфику.

«На форуме вопрос восстановления системы подготовки специалистов по родным языкам коренных малочисленных народов был одним из актуальных, — подчеркнул он. — Тем более, что в прошлом году Президентом России Владимиром Путиным были даны поручения по данному вопросу».

Стоит отметить, что одной из первых проблему подготовки кадров по преподаванию родных языков коренных малочисленных народов на партийном уровне подняла депутат Госдумы Татьяна Гоголева («Единая Россия»).

Северный Кавказ — самый многонациональный район России. Здесь проживают более сорока национальностей. И так как тема нашего рассказа касается малочисленных народов, скажем, что среди них самый большой интерес представляют чамалы (по- другому чамалалы), проживающие в двух соседних республиках Северного Кавказа: Дагестане и Чечне. По данным переписи населения, их осталось всего два десятка человек, тогда как в 80-х годах прошлого столетия число их достигало около четырех тысяч человек, и они занимали девять аулов. Чамалы относятся к андийским народам и всегда славились успехами в труде. Они традиционно занимались земледелием: выращивали пшеницу, ячмень, кукурузу. В наше время чамалы все так же занимаются животноводством, земледелием и садоводством.

Черкесогаи (черкесские армяне) — субэтническая группа в составе армянского народа, сформировавшаяся в результате длительного пребывания армян в адыгоязычной среде. Армяне-переселенцы, прожив в горах 300 лет, переняли нравы, обычаи, особенности быта, весь уклад жизни адыгов, среди которых они поселились, перейдя на черкесский (адыгский) язык, они сохранили принадлежность к Армянской церкви. В результате взаимопроникновения двух культур сформировалась совершенно новая этническая группа черкесогаев — горских армян.

Багулалы. Это коренное население Западного Дагестана является субэтносом аварцев. Язык багулалов относится к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи.

Арчинцы также относятся к народам лезгинской группы. Представители этого субэтноса аварцев в основном проживают в сёлах Чародинского района.

Кайтагцы — коренное население Дагестана. Часть исследователей считает кайтагцев субэтносом даргинцев, другие — самостоятельным этносом. Говорят на хайдакском диалекте даргинского языка, который имеет 5 говоров. Распространены также кумыкский и даргинский языки.

Аккинцы — субэтнос чеченского народа, судьба которого является одной из наиболее трагичных среди населения Северного Кавказа. Чеченцам-аккинцам не раз приходилось по своей или чужой воле покидать регионы исторического проживания. Несмотря на это, народ сохранил свою национальную самоидентификацию и память о героическом прошлом их предков. Аккинцев принято считать обособленной группой чеченцев, проживающих преимущественно на территории республики Дагестан.

Кубачинцы являются одним из коренных народов Дагестана и субэтносом даргинцев. Проживают они в селе Кубачи Дахадаевского района. С древних времен кубачинцы занимаются обработкой металла, резьбой по дереву, камню, и любое мастерство передается по наследству. Из всех ремесел самое высокоразвитое — металлообработка, включает несколько направлений — от медно-чеканного дела до изготовления оружия и женских украшений.

Единый перечень малочисленных народов, который периодически дополняется и обновляется, утвержден на уровне государства, и для того, чтобы в нем состоять, численность народа должна быть не более 50 тысяч. Поэтому мы знаем, что ингуши не относятся к категории малочисленных народов, тем не менее, вопрос сохранения родного языка и его популяризации среди молодого поколения сегодня для нашей республики актуален как никогда.

Если судить по историческим меркам, получается, что ингуши сравнительно недавно создали свою письменность, несмотря на то, что ингуши являются одними из древнейших жителей Кавказа, принадлежащих к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи. Так говорят ученые. Свою письменность ингуши создали на основе кириллицы, хотя изначально она была на латыни. Кроме родного языка, каждый ингуш знает русский язык, потому как он является государственным.

Ингуши — автохтонный народ Кавказа, чья древнейшая история уходит корнями во второе тысячелетие до нашей эры. В России наибольшее число ингушей проживает в Республике Ингушетия. Значительная часть населения до сих пор продолжает занимать исторические зоны расселения, ныне относящиеся к Пригородному району Северной Осетии. Также ингуши проживают в Сунженском районе Чечни и Кабардино-Балкарии, Москве, Ставропольском крае, Тюменской и Ростовской областях.

По некоторым статистическим данным, общая численность населения составляет около миллиона человек, половина из которых проживает за пределами республики (в других городах России и мира). По другим данным, общая численность ингушей составляет около 700 тыс. человек. Помимо России, они также живут в Киргизии, Украине, Белоруссии, Латвии, Турции, Сирии, Иордании, Ливане.

В результате захвата территорий российскими властями во второй половине XIX столетия, репрессий в конце Великой Отечественной войны, значительная часть ингушей была выселена в Османскую империю, Среднюю Азию, Казахстан. А передел исторических ингушских территорий в сороковых годах прошлого столетия и поныне является причиной конфликтов чеченских, ингушских, осетинских народов.

Жизнь народности столетиями регулируют нормы единого для всех морально-этического кодекса. Свод неписаных правил позволил до сегодняшних дней сохранить непререкаемый авторитет старейшин, уважение к предкам, ценность семьи и чести.

Таким образом, мы можем сказать, что основой мирного сосуществования народов Кавказа является терпимость друг к другу и уважение к чужим обычаям.

Россия — многонациональная страна, где проживает множество народов. Задача сохранения их самобытности и культурного разнообразия является весьма актуальной. Особенно это касается малочисленных народов, которые могут исчезнуть по вине бездействия человека. Одно успокаивает, что у коренных народов существует взаимосвязь с окружающим миром и природными ресурсами исконных исторических земель, которая является основой их представления о мире, вероисповеданий, культуры, обычаев и традиций.

Другими словами, для представителей малочисленных народов места обитания являются духовным миром, а не товаром, который продается и покупается. Коренные народы считают, что исконные исторические земли не должны быть объектом для купли или продажи, их нельзя дарить, арендовать, наследовать. И только такой подход позволит сохранить территории для последующих поколений.