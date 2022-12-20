Надо сказать, что нищета и бедность сопровождают человека на протяжении всей истории существования жизни на земле, и эти социальные проблемы человечества являются одними из основных препятствий на пути прогресса и всеобщего развития.

По высказываниям многих людей, занимающихся благотворительностью в нашей республике, Международный день помощи бедным, который отмечается 19 декабря, являет собой не что иное, как хороший повод вспомнить о тех, кто не всегда может позволить себе купить даже предметы первой необходимости и бедствует.

В этот день, когда мир может активно привлечь внимание к тяготам и бедствиям лиц, живущих в нищете, когда бедные люди могут во всеуслышание заявить о своих проблемах и когда можно признать, что неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с нищетой, всему здравому населению необходимо объединиться и сказать: долой бедность!

В беседе с нами руководители нескольких благотворительных фондов республики отметили, что они прилагают немало усилий для того, чтобы оказать реальную помощь тем, кто действительно находится в тяжелом материальном положении. По их словам, в основном низкий уровень достатка обычно касается многодетных семей, в которых, как правило, отсутствует кормилец или он является немощным или больным.

Также из разговора с руководителями фондов мы узнали, что они систематически принимают участие в российских научно-практических конференциях, на которых поднимаются самые злободневные вопросы жизни общества. Одной из целей такого участия в подобных мероприятиях является желание изучить опыт других стран и регионов в вопросе оказания помощи бедным для того, чтобы наши благотворители могли помогать людям жить в полном достатке, особенно сиротам и детям, лишившимся материального благополучия.

Известная в нашей республике учредитель фонда «Мял» Лейла Дзейтова считает, что нет более важной проблемы, чем благополучие и здоровье подрастающего поколения, ибо от этого зависит общее будущее нашего мира. Поэтому Лейла со дня образования своего детища предлагает всем состоятельным людям чаще протягивать руку помощи страждущим. При этом она приводит цитаты Абу Хурайры, который в числе других говорил, что Аллах никогда не лишит содействия Своего раба, пока тот будет иметь намерения помогать своему брату.

«К сожалению, не только в нашей республике, но и во всем мире дети-инвалиды не обеспечены необходимыми услугами из-за финансовых вопросов и отсутствия доступных социальных центров, — говорит она. — А многие немощные страдают социально, умственно и физически из-за отсутствия простого человеческого понимания в обществе. Поэтому я считаю, что Международный день помощи бедным — очень полезная дата, когда каждый, кто в состоянии помочь, внесет свою лепту в общее дело милосердия».

Пользуясь случаем, руководитель фонда «Мял» обратилась ко всем жителям Ингушетии с призывом помогать друг другу, не проходить мимо чужой беды и решать проблемы нуждающихся сообща.

Много неблагоприятных моментов из жизни нашего общества пришлось запечатлеть в своей памяти руководителю фонда «Мял», когда начинала свою благотворительную деятельность. Поэтому Лейла считает, что борьба за ликвидацию нищеты — один из основных моральных вызовов нашего времени. По ее словам, эта борьба должна стать призванием миллионов, а не единиц.

«Не только в этот день, а всё время сознательное общество должно объединяться и вести борьбу за ликвидацию нищеты, — говорит Лейла, — а ликвидировать бедность мы сумеем лишь тогда, когда будем помогать друг другу. Поэтому я настоятельно призываю всех мусульман присоединиться к этой борьбе, потому что только вместе мы можем добиться реального и значительного прогресса в ликвидации такого вопиющего факта».

Социологи говорят, что бедность — это проблема, которая требует к себе системного многопланового подхода, потому как указывает на необходимость признать, что люди, живущие в нищете, помимо всего прочего, страдают от того, что чувствуют себя униженными и ненужными обществу.

Правда, некоторые исследователи считают, что искоренить нищету невозможно в силу того, что часть людей целенаправленно скатывается все ниже и ниже по социальной лестнице. Некогда это благополучные члены общества, которые лишили себя своих же благ. Помочь им не представляется возможным, потому что им это не нужно. Сюда можно отнести алкоголиков, наркоманов, бродяг, лишившихся дома, работы, семьи.

Но в то же время за чертой бедности живут также и те, кто всеми силами пытается приподняться чуть выше уровня долгов, нехватки денег, лишений. И таким можно и нужно помогать. Это зачастую многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, взрослые инвалиды и пенсионеры, не способные работать, лица, занятые на неквалифицированной и низкооплачиваемой работе.

Только не стоит относить к этой категории тех, кто сидит день-деньской в многолюдных местах и просит милостыню. У таких «нищих» заработок дня получается повыше среднего. А вот по-настоящему нищенствующая старушка не будет сидеть с протянутой рукой или с табличкой на груди «Помогите», а вынесет продавать семечки или самостоятельно связанные носки. Мать семейства пойдет мыть посуду или подъезды, а инвалид устроится хотя бы сторожем в магазин, но они не станут сидеть на улице в ожидании милостыни.

Ни для кого не секрет, что огромную роль в искоренении бедности и нищеты играет духовенство. На всех сходах и праздничных богослужениях мусульмане всего мира пропагандируют активную борьбу с нищетой и сами подают достойный пример для подражания.

К примеру, накануне Международного дня помощи бедным верховный муфтий России обратился к верующим со следующим призывом: «Давайте объединим наши нравственные и экономические силы, чтобы вместе бороться против бедности, которая унижает, оскорбляет и убивает многочисленных наших братьев и сестер, бороться посредством серьезных политических мер в поддержку семей и труда». Во время пятничной молитвы муфтий совершил «дуа» о мире и милосердии людей друг к другу. В этот день эти люди вправе открыто говорить о своих проблемах и быть услышанными. Но главное, чтобы сами неимущие осознали свою силу и уверенность в собственных действиях, ведь без этого сложно сделать что-то стоящее в борьбе за личное счастье.

Хочется верить, что каноны ислама, призывающие к милосердию, и заложенный много лет назад в Париже специальный камень, чтобы отдать дань памяти жертвам крайней нищеты, насилия и голода, станут для нынешнего поколения самым ярким символом солидарности с малоимущими людьми из различных сословных групп и нравственных убеждений. Ведь учредители и организаторы этого праздника прежде всего хотели привлечь внимание обеспеченного мирового сообщества к острой социальной проблеме и тяжелому положению тех, кто остался без крова над головой или не имеет самых скудных средств к существованию.