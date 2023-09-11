В записи «Большого интервью» приняли участие ведущая программы шеф-редактор НТРК Хава Султыгова, директор ГТРК «Ингушетия» Берс Евлоев, главный редактор общественно-политической газеты «Ингушетия» Рашид Хамхоев и шеф-редактор общенациональной газеты «Сердало» Ибрагим Курскиев.

Первый вопрос, как и следовало ожидать, касался 20-летнего отсутствия в республике Микаила Гуцериева, который принял самое деятельно участие в становлении Ингушетии, когда регион возглавлял первый президент Руслан Аушев.

Меценат отметил, что в его возвращении главную роль сыграл «человеческий фактор».

— Мне позвонили из приемной Махмуд-Али Макшариповича Калиматова (до этого мы не были знакомы). Глава предложил встретиться, и в Москве эта встреча произошла. Мы говорили где-то около 4-х часов, и у нас произошел такой внутренний контакт. Мы люди одного поколения, одного возраста почти и одного советского воспитания. Потом был еще ряд контактов, а после встретились уже на уровне правительства Ингушетии и наших московских специалистов. Для нас все стало понятно: что происходит в республике, что надо делать и с чего начинать, — сказал Микаил Гуцериев.

По его словам, запланированные масштабные проекты за один год реализовать невозможно, поэтому программа рассчитана на 10, а то и 20 лет.

— Коротко говоря, программа предусматривает кардинально изменить жизнь к лучшему. Чтобы уйти от дотаций, банкротства и безработицы, — подчеркнул предприниматель.

Он напомнил, что Ингушетия малоземельная республика. Хотя агропромышленный комплекс и развивается, зарождается рабочий класс, в регионе нет возможности развернутся. После долгих размышлений было принято решение постепенно, в течение 10 лет превратить Ингушетию в технологическую республику. Речь идет об открытии Академии цифрового развития в Магасе в 2024 году.

Этот проект — новинка для Северного Кавказа. Здесь не будет возрастных ограничений, люди бесплатно получат возможность развиваться в востребованной области — ИТ-сфере. Образовательное учреждение будет ежегодно выпускать около 500 высококвалифицированных специалистов. Дополнением к работе академии станет ИТ-акселератор. Он будет представлять собой учреждение, создающее условия для развития технологичных компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение, финансовую и экспертную поддержку.

Микаил Гуцериев заметил, что академия создается на базе передового образовательного ИТ-проекта «Школа 21», который курирует Сбербанк.

— Главное богатство Ингушетии — люди, их надо обучать, — считает меценат. — Затем будем создавать технопарк. Опыт у нас есть. Привлечем специалистов из Москвы и Белоруссии. Речь идет о переформатировании республики. Следующим этапом станет создание уже научно-технологического центра, по примеру «Сириуса», открытие в республике филиала ведущего вуза России. Нужно срастить науку и производство. Это долгосрочный проект и требует больших вложений, но сделать это необходимо.

Отвечая на вопрос газеты «Ингушетия», какие сферы образования, кроме ИТ, могут стать перспективными, Микаил Гуцериев сказал: «Мое абсолютное убеждение, что это медицина, она идет вперед, развивается. Затем — биохимия, робототехника. Нам нужно уходить в технологические компании, продавать голову, мозги».

Еще два вопроса нашего издания касались поддержки со стороны властей региона и личностных взаимоотношений Микаила Гуцериева и Махмуд-Али Калиматова.

Меценат отметил, что у представителей группы «Сафмар» прямые контакты с руководителем администрации Главы и правительства республики, председателем правительства региона, другими должностными лицами.

Что касается руководителя субъекта, Микаил Гуцериев подчеркнул, что Махмуд-Али Калиматов профессионально подготовленный человек и он относится к нему с большим уважением, поскольку он искренне переживает за свой народ и хочет, чтобы качество жизни людей выросло, а республика развивалась.

Он также напомнил, что Глава республики вступил в должность в очень сложный период, когда началась пандемия коронавируса, затем началась специальная военная операция, из-за санкций страна оказалась в тяжелом положении и в этих условиях созидать, делать что-то — «фантастический результат».

Микаил Гуцериев вспомнил, в каких сложных условиях начиналось строительство столицы Ингушетии, когда после «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года только что созданная республика оказалась в тяжелейшей ситуации. Потом начались военные действия в Чечне, и в самый молодой субъект России хлынули беженцы — до 300 тыс. человек.

Предприниматель отдал должное первому президента республики Руслану Аушеву, который в тех условиях предпринял все возможные меры, чтобы Ингушетии состоялась как полноценный регион. Он отметил, что тогда он и его команда, создавшие зону экономического благоприятствования «Ингушетия», каждому новому объекту в регионе радовались, как дети. Меценат считает, что как и Руслан Аушев, Махмуд-Али Калиматов также заинтересован, чтобы республика двигалась вперед.

— Тогда мы верили, что сможем, и сегодня надо верить. Всем нужно наброситься и сделать регион технологически прорывным. Ингушетия сегодня левой ногой в XXI веке, а правой в XIX. Так нельзя жить. Образ мышления надо менять, что-то надо делать, — уверен Микаил Гуцериев.

Предприниматель рассказал об инвестиционном проекте — торгово-развлекательном центре на площади Согласия в Магасе. Строительство объекта общей площадью 8 тыс. квадратных метров под землей и 2 тыс. квадратов надземных помещений планируется завершить во втором полугодии 2024 года. Наверху будет два ресторана (один ресторан кавказской кухни, второй — фудкорт), еще четыре ретейла, внизу два кинотеатра, развлекательный центр для детей. В Ингушетию зайдут крупные известные компании (договоренность с ними есть), и объект станет центром притяжения для жителей региона и гостей.

Значительное внимание меценат уделил реконструкции знаменитых ингушских башен в горной части республики.

Микаил Гуцериев уверен, что здесь нельзя торопиться, надо все делать осторожно, и это очень кропотливая работа. Поэтому в республику приглашен знаменитый реставратор из Испании Рамзан Султыгов, который ранее встречался с руководителем Ингушетии. Будут созданы три-четыре компании по реставрации, для того чтобы одновременно и обучать молодежь. При этом меценат особо подчеркнул: «На башнях не будет табличек, что это сделал Микаил Гуцериев».

— Я никогда не думал о горной Ингушетии с точки зрения бизнеса, чтобы зарабатывать. Если мы ничего не будем делать, башни разрушатся, и это будет преступлением перед нашими предками. Вы посмотрите, это какой дух и волю к жизни надо иметь, чтобы в тех условиях построить такие сооружения, растить детей, сохранять обычаи и традиции! — восхитился меценат.

— Кладбище и башни — это наше земное и божественное, это — начало, — подчеркнул Микаил Гуцериев.

Предприниматель также рассказал о своем творчестве, отметив, что ему интересно все новое. Поэтому он призвал молодежь в первую очередь мечтать, а затем претворять эту мечту в жизнь.

В завершение «Большого интервью» на НТРК Микаил Гуцериев заявил, что реконструкция кладбищ Ингушетии (в этом году 40 из них, потом остальные) — это главный его проект. Он считает, что после их обновления все жители республики должны выйти на субботник (белхи) и содержать в последующем кладбища в идеальном порядке. «Это — наше, и мы все туда придем», — добавил предприниматель.