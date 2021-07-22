Среди рекомендованных к присуждению грантовой поддержки оказалось и 23 инициативы представителей Ингушетии. В номинации «Укрепление семейных ценностей» (на форуме были представлены проекты в 9 номинациях) грантовую поддержку получила наша талантливая землячка — Милена Албакова, выбравшая для реализации своего проекта под названием «Вопреки», площадку детского садика «Баскильг», расположенного в центре Назрани. Корреспондент газеты «Ингушетия» встретился с девушкой и расспросил о сути данного проекта.

— Милена, ты назвала свой проект словом «Вопреки». Что ты пыталась вложить в это понятие?

— Озаглавливая проект таким образом, я хотела донести до сознания людей, что многие наши проблемы могут быть решены, если мы хотим этого, ставим перед собой цель преодолеть барьеры, которые, на первый взгляд, кажутся непреодолимыми. Человек располагает огромными духовными, да и физическими, ресурсами, которые, часто, дремлют в нем. «Разбудить» их, заставить их работать на его благо, благо общества в целом — это задача не из легких. Но осуществимая при желании.

— Согласен с тобой. Скажи, что из себя представляет твой проект?

— Это социальный проект, направленный, на организацию досуга молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Не секрет, что проблема социализации наиболее актуальна среди молодых семей из социально уязвимых слоев. Это связано с низкой адаптивной способностью (особенно у детей, оставшихся без попечения родителей) к меняющимся условиям жизни, неуверенностью в себе, отсутствием доверительных отношений с взрослыми, в том числе и с родителями. Также среди воспитанников детских домов и учреждений интернатского типа широко распространены инфантилизм и иждивенчество, сформулированные существующей системой, мешающей им активно встраиваться в жизнь общества.

— Ты считаешь, что организация досуга для молодых семей позволит им вырваться из упомянутых тобой «тисков»?

— Конечно же, я не претендую на роль «освободителя» (улыбается). Проблема в том, что молодежи необходимо выплескивать свою энергию. Главное — чтобы она шла на благо, а не на разрушение. Об этом говорится много и на многих площадках. Уверена, что маленькие шажки в этом направлении позволят добиться нужных результатов.

— Ты намерена реализовать проект в партнерстве с детским кафе «Баскильг» в г. Назрань. Какие задачи ты перед собой поставила?

— В основу проекта положена идея стимулирования социальной, творческой активности молодых семей в реализации общественно-полезных дел на основе творческой деятельности.

Структурно реализация проекта состоит из комплекса мероприятий и работ разбитых на 13 праздничных мероприятий или, скажем так — семейных праздников с аниматорами и различными конкурсами. Кроме того, это и информационно-просветительская PR-компания в социальных сетях и местных каналах для более чем стотысячной аудитории. Мероприятия «вживую» позволят охватить не менее 300 человек из числа семей с детьми — инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации с целью сплотить и сблизить родителей с детьми, семей сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей. Цель — создание эффективной модели профилактики и системы реабилитации и социализации молодых семей, посредством проведения цикла семейных праздничных мероприятий. Словом, будем организовывать для всех интересный и веселый досуг.

— Удачи тебе Милена.

— Спасибо.