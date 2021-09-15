Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв

— старшей группе должностей;

К претендентам на включение в кадровый резерв Министерства экономического развития Республики Ингушетия предъявляются следующие требования:

— высшее профессиональное образование по одному из направлений подготовки (специальности): «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Экономики», либо иным специальностям, соответствующих направлению деятельности структурного подразделения, без предъявления требований к стажу;

— знание действующего законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и Республики Ингушетия;

— умение использовать законодательные акты, положения, инструкции, нормативные и методические документы при исполнении служебных обязанностей.

— знание: Конституции Российской Федерации и Республики Ингушетия, иных правовых актов Российской Федерации и Республики Ингушетия, регулирующих соответствующую сферу деятельности, применительно к исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления; основ организации прохождения государственной гражданской службы; порядка работы со служебной информацией; правовых аспектов, программных документов и приоритетов государственной политики, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий; особенностей их применения в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления; систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами государственной власти основных задач и функций; систем межведомственного взаимодействия; систем управления — государственными информационными ресурсами; информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; электронными архивами; систем информационной безопасности; систем управления эксплуатацией.

Условия прохождения государственной гражданской службы в Министерстве экономического развития Республики Ингушетия:

— оплата труда гражданского служащего производится в соответствии с Законом Республики Ингушетия от 28.02.2007 № 6-РЗ «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия»;

— служебное время и время отдыха в Министерстве экономического развития Республики Ингушетия устанавливается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Для гражданских служащих Министерства экономического развития Республики Ингушетия устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

В соответствии с действующим законодательством в Министерстве экономического развития Республики Ингушетия может быть установлен ненормированный рабочий день.

Продолжительность служебного времени: с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 18.00 часов.

Продолжительность обеденного перерыва: с 13.00 часов до 14.00 часов;

— основные права гражданского служащего установлены статьей 14 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

— основные обязанности гражданского служащего установлены статьей 15 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

— основные ограничения гражданского служащего установлены статьей 16 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

— запреты, связанные с гражданской службой, установлены статьей 17 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

— требования к служебному поведению гражданского служащего установлены статьей 18 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия о государственной гражданской службе квалификационным требованиям.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Министерство экономического развития Республики Ингушетия:

а) личное заявление;

б) заполненную и подписанную анкету (выдается кадровой службой Министерства экономического развития Республики Ингушетия);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;

— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

— копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Медицинская документация учетная форма № 001-ГС/у утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия;

ж) фотографии ¾ (3 шт.);

з) справка об отсутствии (наличии) судимости;

и) ИНН;

к) СНИЛС;

л) сведения об адресах сайтов или страниц сайтов на которых гражданин размещал общедоступную информацию.

Указанные документы принимаются в отдел правового обеспечения Министерства экономического развития Республики Ингушетия в срок до 06.10.2020г., в рабочие дни с 09-00 ч. до 18-00 ч. (оригиналы документов предъявляются лично по прибытии на конкурс).