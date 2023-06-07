Важное событие в жизни министерства было решено разделить на две части. В первой состоялась официальная часть — заседание итоговой коллегии министерства, на котором были подведены итоги деятельности за 2022 год и обозначены прогнозы на текущий год. Вторая часть отводилась празднованию юбилея — 30-летия.

На праздник были приглашены ветераны Минимущества РИ, руководители прошлых лет, а также все те, кто внёс частичку своего труда в работу ведомства.

В работе коллегии приняли участие заместитель председателя Правительства РИ Магомед Евлоев, руководители министерств, ведомств республики и представители муниципалитетов.

Открывая работу коллегии, с приветственным словом к собравшимся в зале обратился заместитель Председателя правительства РИ Магомед Евлоев, он поздравил коллектив с 30-летием образования министерства и отметил значимость профессиональной деятельности его сотрудников. «Ваше министерство является одним из ключевых в цепи звеньев правительства, — сказал он. — Уверен, что те цели и задачи на 2023-ий год, которые ставит Министерство будут выполнены. Мы выполняем одну общую задачу, работая во благо нашего народа, нашей республики и в целом всей страны».

С основным докладом об итогах работы министерства за 2022 год выступил министр К. Гамаюнов. В своем докладе он отметил, что в целях реализации права на предоставление земельных участков для ИЖС гражданам, призванным на военную службу по мобилизации на территории республики, проведена работа по подготовке проекта закона Республики Ингушетия, предусматривающего предоставление земельных участков на безвозмездной основе указанной категории граждан, и проект внесён в Народное собрание Ингушетии. Также министр озвучил цифры по арендным платежам земельных участков.

С докладом далее выступил руководитель ГБУ «Центр технической документации и кадастровой оценки РИ» Бимбулат Гадаборшев, который отметил, что в 2022 году центром проведена работа по кадастровой оценке, земельных участков всех категорий земель, расположенных на территории республики и содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

По итогам заседания коллегией было принято решение продолжить работу по обеспечению плановых поступлений доходов от использования и реализации госимущества и вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости, в том числе земельных участков, актуализировать учет и ведения реестра, осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие по мониторингу федеральной законодательной базы.

В завершение коллегии за многолетний добросовестный труд, профессионализм и плодотворную работу сотрудникам министерства заместитель председателя правительства РИ Магомед Евлоев вручил благодарственные письма правительства и почетные грамоты Минимущества Ингушетии. Также не остались без внимания и приглашённые гости, работавшие ранее в данном ведомстве. Министр Константин Алексеевич Гамаюнов вручил им благодарственные письма за их труд и плодотворное сотрудничество с министерством.

По завершении коллегии, официальной части, все присутствовавшие имели возможность посидеть за праздничным столом, в дружеской обстановке, в честь 30-летия Министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии.