Министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии и «Ростелеком» разработали стратегию цифровой трансформации Республики

«В ходе цифровой трансформация произойдет не только эволюция ИТ-структуры, а целостное изменение государственного взаимодействия. Возникнут новые условия для ведения бизнеса на основе цифровых сервисов, изменится качество жизни граждан за счет устранения цифрового неравенства города и села. Необходимость этих преобразований стала очевидна в дни самоизоляции, когда наглядно проявилась роль цифровых технологий как в Республике Ингушетия, в регионе, стране. Цель трансформации состоит не столько в формировании планов и дорожных карт, сколько в изменении сознания людей, отношения к современным технологическим процессам. Каждый руководитель, специалист на рабочем месте сможет использовать возможности, которые открываются благодаря облачным сервисам. Синергия этого процесса будет способствовать развитию Республики», — оценил перспективы преобразований Махмуд-Али Калиматов, Глава Республики Ингушетия.

Стратегия комплексной трансформации Республики Ингушетия включает девять социально значимых сфер, в числе которых образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, государственное управление, сельское хозяйство, промышленность, экология и природопользование. В общей сложности, в период с 2022 по 2024 годы, согласно разработанной стратегии, будет реализован 61 проект.

«Цифровизация Республики предполагает позитивные изменения во всех областях жизни и работы ингушей. Например, обеспечение интернетом населенных пунктов, включая малые, отдаленные и труднодоступные, гарантирует равные условия доступа к дополнительному образованию детей вне зависимости места жительства, а учителям — к виртуальным источникам повышения квалификации.

К интернету будут подключены социально-значимые объекты: школы, акушерско-фельдшерские пункты, больницы, избирательные участки и другие жизненно важные объекты. Необходимые социальные услуги можно будет получать в электронном виде без личного посещения государственных органов и иных организаций. Искусственный интеллект будет применяться для совершенствования медицинской диагностики, внедрения системы видеонаблюдения на дорогах, развития «Умных городов», создающих комфортную и безопасную среду обитания», — рассказал Муса Плиев, министр промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия.

«В разработанный документ внесены проекты, которые планируется реализовать в ближайшие два года. Работа проведена на основе анализа существующих проблем в той или иной отрасли региона, причем, учитывался аналогичный опыт трансформации других регионов как в России, так и за рубежом. Разработка стратегии проводилась в соответствии с методическими рекомендациями Министерства цифрового развития России и принятыми нормативно-правовыми актами РФ», — прокомментировал Башир Хашегульгов, директор Ингушского филиала «Ростелекома».

В настоящее время Министерство промышленности и цифрового развития совместно с экспертами «Ростелекома» формируют программу, в которую войдут мероприятия, планы, дорожные карты по каждому направлению трансформации. Она будет представлена на согласование к концу текущего года.