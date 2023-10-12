«Совместно с муниципальными органами власти эта работа будет продолжена с целью увеличения эффективности деятельности дружинников. Важно отметить, что они являются существенным элементом обеспечения правопорядка на улицах нашей республики», — отметил Асхаб Паров.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, помощь дружинникам осуществляется в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений на территории РИ», целью которой является создание эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений. В ведомстве напомнили, что в каждом муниципальном округе республики функционирует своя добровольная народная дружина.

Так, например, народные дружинники Джейрахского района регулярно участвуют в защите государственной границы. Порядка полусотни членов ДНД совместно со стражами границы несут службу в пограничных нарядах или в составе самостоятельных нарядов контролируют соблюдение установленных на границе режимов.

По всей республике утверждены графики дежурств ДНД и маршруты патрулирования совместно с участковыми уполномоченными полиции. Определены ответственные и составы добровольных народных дружин. Всем гражданам, принятым в ДНД, выдаются удостоверения дружинников, подтверждающие их правовой статус.

«Эффективное противодействие преступности и правонарушениям требует активного вовлечения в данную деятельность институтов гражданского общества и активной части населения, что с успехом реализуется в нашем регионе. Таких патриотов нужно обязательно поддерживать и поощрять», — подчеркнул глава Миннаца региона Руслан Мизиев.

Напомним, 3 июня 2015 года был принят Закон Республики Ингушетия «Об участии граждан в охране общественного порядка». На конец того же года в республике непосредственно было задействовано в охране общественного порядка три дружины — в городах Малгобек и Карабулак и в Центральном административном округе Назрани. Всего же тогда 91 человек изъявил желание войти в ряды дружинников.