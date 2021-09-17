Объявление

Минобрнауки Ингушетии объявляет о приобретении однокомнатных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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Срочно, в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью» Государственной программы «Развитие образования» Минобрнауки Ингушетии приобретает однокомнатные жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоимостью — 1068, 345 тыс. руб. тыс. руб. с площадью не менее 33 кв. м. Варианты будут рассматриваться.

Контактные данные для связи — тел. 88732221793, 88732221962.

Адрес электронной почты: ugurch62@mail.ru.

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