Минобрнауки Ингушетии объявляет о приобретении однокомнатных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Срочно, в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью» Государственной программы «Развитие образования» Минобрнауки Ингушетии приобретает однокомнатные жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоимостью — 1068, 345 тыс. руб. тыс. руб. с площадью не менее 33 кв. м. Варианты будут рассматриваться.

Контактные данные для связи — тел. 88732221793, 88732221962.

Адрес электронной почты: ugurch62@mail.ru.