Кроме того, в Министерстве просвещения России отметили значительные успехи Угурчиевой в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и многолетний добросовестный труд в сфере защиты прав детства.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних проходило под руководством вице-премьера Эсет Боковой. Участники обсуждали вопросы, связанные с состоянием детской преступности, дополнительными мерами координации деятельности органов по делам молодежи в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правовым просвещением и информированием в деятельности профильных органов и учреждений.

Собравшиеся также выработали дополнительные меры по защите детей и подростков от противоправных действий.

По данным информационного центра республиканского МВД, в Ингушетии наблюдается небольшой рост преступлений, совершенных несовершеннолетними — за 2022 год зарегистрировано семнадцать случаев, что на 6% больше в сравнении с 2021 годом. Речь идет о Малгобекском районе, Магасе и Назрани. В целом большая часть преступлений носит корыстный характер.

Как отметила старший инспектор ООДУУП и ПДН МВД Любава Чугина, приоритетной задачей на предстоящий период для сотрудников ПДН является оказание своевременной помощи подросткам в организации их свободного времени путем трудоустройства. Члены комиссии единогласно поддержали необходимость организации досуга, содействия вступлению в ряды юнармейцев и Российское движение детей и молодежи, а также других кружков и спортивных секций.

Чугина добавила, что одним из значимых событий прошедшего года для сотрудников ПДН стал организованный ведомством профильный отряд в летней оздоровительной кампании для подучетных подростков. По ее словам, все 15 подростков отдохнули в полную смену, не совершили противоправных действий и в конце смены вступили в ряды «Юнармии». Старшим инспектором было предложено повторить мероприятие и в этом году.

В свою очередь Угурчиева сообщила, что на базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, круглосуточно работает детский телефон доверия с единым номером 8-800-20-00-122. Работа телефона доверия призвана оказать психологическую помощь детям и их родителям экстренно, анонимно и бесплатно.

По вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выступил и зампредседателя Комитета по делам молодежи Ибрагим Пошев, проинформировавший о том, что в интернете с молодежью проводится агитационно-разъяснительная работа.

По его мнению, сотрудничество с известными и крупными информационными каналами региона дало хороший эффект — с новыми публикациями растет и количество волонтеров Коммолодёжи.

Заслушав отчеты представителей компетентных органов, Бокова отметила, что следует выработать новый системный подход и предпринять исчерпывающие меры по защите детей, сохранению их физического и психологического здоровья. По ее мнению, нужно усилить профилактику и общественную работу с молодежью.

«Малолетние преступники, как правило, начинают этот опасный путь к серьезным преступлениям именно с мелких краж, хулиганств. Если вовремя не выявить таких и не предоставить им альтернативу уличной преступности, не занять досугом или трудом, то со временем они станут совершеннолетними преступниками. Наша главная задача здесь — оборвать на корню начальные проявления такого поведения и устранить причины», — считает заместитель председателя правительства Ингушетии.

Бокова добавила, что также потакание родителей приводит детей на улицу, где они попадают в дурные компании и рискуют быть вовлеченными в преступления.