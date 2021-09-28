Ярмарка

Ярмарка пройдет 26 октября

Минсельхоз Ингушетии готовится к проведению ярмарки «Дошо гуйре»

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Минсельхоз Ингушетии готовится к проведению ярмарки «Дошо гуйре», которая также приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уже образована рабочая группа, разработан план организационных мероприятий и утвержден предварительный список сельскохозяйственных предприятий — участников ярмарки.

В сельскохозяйственном ведомстве региона отметили, что это одно из крупнейших агропромышленных мероприятий. «Дошо гуйре» проводится по аналогии с «Золотой осенью», которая ежегодно проходит в Москве. Эту осеннюю пору принято считать завершением сельскохозяйственного года. Выставка — своеобразное подведение его итогов. Сообщается, что на каждой площадке сельхозпроизводитель найдет для себя новые идеи, продукции, технологии или деловых партнеров. Помимо выставки запланирована культурно-досуговая программа, ярмарка и горячее питание.

По предварительным данным, в ярмарке примут участие 45 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств республики. Кроме того, в рамках выставки совместно с организацией «Пчеловоды Ингушетии» здесь будет организована ярмарка меда. Объединение пчеловодов Ингушетии успешно работает, производителей стало много, есть разные сорта меда. Но еще несколько лет назад на «Дошо гуйре» мёд представляли преимущественно другие регионы, а теперь Ингушетия составляет всем хорошую конкуренцию.

«Таким образом, у жителей и гостей региона будет возможность не только посмотреть, но и приобрести экологически чистую продукцию местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных», — отметил и. о. министра ведомства Мухажир Албаков.

По его словам, проведение мероприятия — это не только возможность для местных жителей приобрести высококачественные продукты по низким ценам, но и также отличная возможность обменяться опытом между самими сельхозпроизводителями.

Сельскохозяйственное производство республики имеет большой потенциал. О возможностях в этой важнейшей отрасли говорит недавнее достойное участие региона в юбилейной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Ингушский стенд был награжден Гран-при, а сельхозтоваропроизводители республики, участвовавшие в выставке, получили золотые медали и несколько десятков дипломов Минсельхоза России.

Ингушетия имела и имеет крепкие и устоявшиеся сельскохозяйственные традиции. Об этом говорят поколения тружеников села, сельскохозяйственные династии, которые не ушли с полей даже в самые неблагоприятные для отрасли времена, они и сегодня трудятся на благодатной ниве.

Ярмарка пройдет 26 октября, место проведения «Дошо гуйре» также определено, это площадь перед ДК в городе Назрани. В Минсельхозе отметили, что аграрное ведомство проводит сельскохозяйственные ярмарки ежемесячно, начиная с апреля текущего года.

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