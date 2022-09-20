События последнего времени, разделившие мир на «до» и «после», делают ещё более актуальной дату 21 сентября — Международный день мира, признанную 30 ноября 1980 года на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, международной организации, созданной в 1945 году, после окончания Второй мировой войны для защиты и сохранения мира во всем мире. Но решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября было принято в 2001 году на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и с 2002 года Международный день мира отмечается как день отказа от насилия и прекращения огня в мире. Всем странам предлагается воздерживаться от проведения военных действий в этот день.

Там, где нет войны, люди обычно не замечают важность отказа от насилия в решении проблем. Мирная жизнь для них становится обычным делом, ведь большинство людей хотят жить в мире друг с другом и готовы решать все вопросы в рамках диалога. Важно искоренить причины конфликтов, чтобы «день без войны» превратился в «годы без войны» и в «века без войны».

По поводу причины военных конфликтов очень верно сказал в своё время американский писатель, участник Второй мировой войны Рон Хаббард, личность очень противоречивая, но тонко подметивший, что «легко увидеть, как сражаются двое, принимающие участие в конфликте. Они на виду. Труднее заметить или заподозрить, что существует третья сторона, активно разжигающая ссору, которая отрицает какое-либо своё участие, но является тем, кто с самого начала вызвал конфликт. Именно третья сторона — причина войны».

«Восемь лет Донбасс «утюжили», — пишет амурский тележурналист Сергей Логвинов, родом с донецкой земли. — Люди с земли донецкой ни на какого не нападали! Это к нам пришли со снарядами, бомбами и загнали наших людей в подвалы и бомбоубежища. В 2015 году я приезжал в Дебальцево, видел разгромленный Углегорск. Это был опустевший город, дотла выжженный украинскими националистами, как белорусская Хатынь в 1942 году. Восемь лет продолжался весь этот ужас. И многие страны Европы, США, Канада вслух заявляли: «Мы поставляем на Украину вооружения». Для чего? А сегодня российские военнослужащие ценой своей жизни зачищают Украину от националистов, или ту страну, которая их расплодила и где поднимает голову фашизм».

Но вернёмся к истории праздника. Международный день мира берет свое начало в более ранний период, с грандиозного замысла одного замечательного человека — Тиедзи Накагавы, члена совета ООН, по идее которого в 1954 году в Японии был отлит первый «Колокол мира». Колокол был отлит из различных монет, которые собирали люди более 100 стран, а также металлолома из многострадальной Хиросимы, жертвы американского ядерного удара. Кстати, Накагава собирал оригинальный материал для этого колокола, путешествуя по миру три года. В итоге, колокол был подарен центру Организации Объединенных Наций и установлен в 1954 году в штаб-квартире в Нью-Йорке. Именно там произошло торжественное открытие празднования Международного дня мира, где генеральный секретарь организации своим первым ударом по колоколу произнёс пламенную речь, посвященную отмене боевых действий повсеместно.

Из года в год 21 сентября осуществляется церемониал возле основного «Колокола мира»: к людям обращается генеральный секретарь ООН, потом звучит колокольный звон и песни о мире. Следующим этапом является минута молчания, после которой председатель Совета безопасности поздравляет всех с этим событием и призывает в праздничный день к полному воздержанию от боевых действий в горячих точках планеты. Сегодня колокола мира возведены во многих странах, но оказалось, этого недостаточно, чтобы сохранить мир. Это всего лишь день в году.

Но большое всегда начинается с малого. Будем надеяться, что люди мира, особенно третья сторона конфликта, будь она представлена одним человеком или группой стран, услышит голос разума, услышит призыв к миру и сделает всё, чтобы прекратились на земле все военные действия. И чтобы звон колокола каждого человека влился в общий звон колокола мира, который тронул бы сердца тех, кто до сих пор не понял, что люди должны жить в мире!