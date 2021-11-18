В настоящее время наука располагает тысячами доказательств, подтверждающих тот факт, что табак содержит губительные для организма человека вещества. Общее количество их около четырёхсот, и самым вредным из них является никотин — опасный яд растительного происхождения, который включается в процессы обмена веществ, происходящие в организме человека, и становится необходимым. Поэтому даже дети, живущие в накуренных помещениях, чаще страдают различными заболеваниями.

Как говорят исследователи, в табаке содержится целый букет вредных веществ, причём воздействуют они не только на внутренние органы, но и на внешность.

Чего уж греха таить, у многих из нас есть члены семьи, которые курят. И при этом они осознают, что привычка эта губительна и опасна. Но у большинства зависимых не хватает сил искоренить её.

По словам медиков, вся опасность курения в том, что вред от него не проявляется одномоментно. То есть нельзя сразу и мгновенно увидеть весь негатив и оценить удар, наносимый сигаретой организму. А потому человек получает ложное ощущение безопасности.

Так заведено, что курить почти все начинают в подростковом возрасте, и это вполне логично, так как сигарета в руке создаёт впечатление взрослой и, конечно, красивой жизни. И зачастую первое баловство перерастает в постоянную привычку и начинает даже нравиться.

Учитывая то, что дети особенно подвержены негативному воздействию табака, когда они сами затягиваются сигаретой, очень важно проводить среди них профилактику курения. И именно с этой целью в Ингушетии, как и по всей стране, часто проводятся специальные акции, представляющие людям наглядную информацию о вреде табакокурения и последствиях никотиновой зависимости. С помощью таких мероприятий даже самые заядлые курильщики при желании могут отказаться от пагубной привычки и помочь другим сделать то же самое.

Особенно внимательно относятся к проблеме курения в школах, где создаются специальные «Уголки здоровья» и ведутся другие наглядные агитации.

«Как мы знаем, подавляющее большинство людей начинают курить в школьном возрасте, — говорит замдиректора по учебно-воспитательной работе начальных классов Плиевской средней школы № 1 Лида Горданова, — поэтому эффективные меры по профилактике курения в школе могут помочь многим ученикам обойти стороной эту негативную форму зависимости. К сожалению, мы сегодня можем наблюдать, что ряды курильщиков, несмотря на предпринимаемые меры, постоянно пополняются. И что самое обидное, это пополнение состоит из подростков и молодых людей, от которых зависит будущее нашей страны. Причем чем раньше подросток начинает курить, тем большая вероятность, что впоследствии он станет заядлым курильщиком. А школа, без сомнения, может оказывать на ребенка самое что ни на есть благоприятное влияние, потому как здесь прививаются основы здорового образа жизни и негативное отношение к всевозможным вредным привычкам и зависимостям, в том числе и курению. Тем не менее, я считаю, что мероприятия по профилактике курения среди молодежи должны вестись не только в школах, но и дома, в кругу семьи, а также со стороны государственной власти, медиков и работников социальных служб».

По словам завуча, учитывая то, что ребенок в раннем детстве лучше воспринимает окружающий мир и впитывает всё как губка воду, педагогический коллектив школы под её руководством начинает профилактические мероприятия о вреде табакокурения с первых классов и продолжает вести такую работу все годы учебы детей.

«Профилактическая беседа о вреде курения, разъяснение врачом или педагогом об угрожающих последствиях для организма, наносимых табачной зависимостью, могут надолго отбить охоту затянуться сигаретой, — говорит Лида Ибрагимовна. — Тем более что хороший специалист может дать дельный совет даже тем, кто уже курит и хочет бросить, не сильно ломая при этом организм, а также разобраться в индивидуальном порядке, какие мотивации могут стать основными в желании начинать курить».

Как мы знаем, в России уже давно принят закон «О продаже табачных изделий», которым определены места продажи изделий из табака и их удаленность от школ и иных учебных заведений. Этим законом были введены также ограничения продаж сигарет лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. Но выполняется ли этот акт послушания должным образом? Оказывается, нет! Тем более что выполнение требований этого закона не очень хорошо контролируется соответствующими органами. И здесь как раз таки подобные пробелы могут восполнить внутришкольные профилактические мероприятия о вреде курения, которые играют особую роль в жизни учащихся.

«Мы должны понимать, что дети с удовольствием приобщаются к досуговой деятельности, — говорит завуч школы, — это участие в различных секциях и кружках. Поэтому в третий четверг ноября, когда отмечается Международный день отказа от курения, мы проводим уроки внеклассного чтения, где основная роль отводится произведениям, в которых рассказывается, что такое хорошо и что такое плохо. Немаловажное значение имеют для школьников и тематические стенгазеты, а также специальные уголки о вреде приобретенных привычек. Ну и беседы с родителями нельзя упускать из виду, даже если на первый взгляд может показаться, что у ребенка всё в порядке».

Что касается роли семьи в воспитании здорового образа жизни у детей, необходимо отметить, что родители прежде всего должны показывать достойный пример для подражания. Ведь известно, что во многом стереотипы поведения родителей перенимаются детьми, но, к сожалению, не все взрослые это осознают. Более того, они ругают детей за приобретенные вредные привычки, за нежелание заниматься спортом, при этом забывая о том, что сами выкуривают несколько пачек сигарет в день и потихоньку обрастают жиром, проводя вечера лежа на диване перед телевизором. Одним словом, воспитывать детей нужно начиная с себя.

Есть ещё и другая сторона медали. Низкий социальный статус и отсутствие образования у родителей в неполной семье, их нежелание принимать участие в формировании личности ребенка и недостаточная информация о вреде курения могут также оказывать негативное влияние на полноценное развитие подростка. Такое неблагополучие в окружающем обществе ребенка формирует его низкую самооценку, способствует ухудшению успеваемости в школе и очень часто может являться фактором, подталкивающим к возникновению вредных привычек.

Справедливости ради нужно отметить, что многие общественные и духовные лидеры нашей республики в учреждениях, организациях и во время пятничных проповедей в мечетях давно уже ведут воспитательную работу с молодежью, наставляя их на путь истины. Богословы на реальных примерах рассказывают прихожанам, какое зло несет в себе курение и употребление спиртных напитков, не говоря уже о вреде от наркотических средств. И поэтому можно сказать, что ситуация в Ингушетии в этом плане за последнее время заметно улучшилась.

Подтвердил это и один из моих дальних родственников, который пожелал остаться неназванным. Молодой человек признался, что долгое время курил и не мог найти в себе силы отказаться от этой вредной привычки. Но помог случай: несколько лет тому назад, оказавшись в одной из мечетей в Назрани, мой родственник после проповеди имама убедился в том, что здоровье любого человека может зависеть только от него самого, и он по-настоящему задумался над своим поведением.

«Как ни странно, я к тому времени ясно осознавал, что причиной всех моих болезней является сигарета, — рассказывает он. — Но, тем не менее, я не мог бросить эту гадость и продолжал ей подчиняться. Тогда я решил чаще посещать места, где поминают Аллаха. И это реально помогло мне. Без посторонней помощи и лекарств я вскоре окончательно бросил курить и изменил свое отношение к жизни. И поэтому я хотел бы дать совет тем, кто курит и не может бросить. Запомните, можно оставить всё, кроме хлеба, воды и веры. И не ищите себе оправдания, не поддавайтесь собственным провокациям против самих себя. Жизнь и так коротка, чтобы разменивать её на такие бесполезные занятия».

Безусловно, все мы знаем о вреде курения, но многие не принимают это всерьез, а может быть, думают, что негативные последствия курения их попросту не коснутся. Но как утверждают медики, табачный дым содержит канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. К примеру, 90% случаев заболевания раком легких, по данным исследований, являются результатом курения. Также вредные привычки способны вызвать патологическую зависимость у человека, оказывая при этом отрицательное влияние на все системы его организма, что может привести к деградации личности.

Очень часто у человека, имеющего склонность к привычкам дурного рода, присутствует генетическая предрасположенность к их появлению или наблюдаются такие признаки, как слабохарактерность, неспособность контроля своих желаний, подверженность чужому влиянию. И в первую очередь здесь нужно отметить социальные последствия, в той или иной степени влекущие за собой определенные отклонения от нормы, поскольку наличие вредных привычек не позволяет человеку нормально существовать в социуме.

«Капля никотина убивает лошадь» — данная фраза уже много лет у всех на слуху. Тем не менее, избавиться от страсти к этому никотину не всем удается. К большому сожалению, как констатируют социологи, бросить курить с первой попытки получается не у всех. Многие курильщики просто не выдерживают и сдаются. По их словам, самыми тяжелыми в отказе от курения, являются первые три дня.

Но нужно учитывать, что все строго индивидуально. Если кто-то может чувствовать тошноту, агрессию и другие симптомы, присущие бросающим курить, то другой может абсолютно спокойно переносить этот этап, ограничиваясь лишь легким недомоганием. Происходят такие изменения потому что, когда человек перестает курить, все системы организма начинают восстанавливать свое нормальное функционирование и выводят токсины из организма. А этот процесс дает сильные болевые ощущения.

Поэтому бросать курить нужно не резко, а постепенно. А лучше всего — не начинать! И это характерно для тех, кто хочет жить полноценной здоровой жизнью.