Однако нельзя не сказать и о том, что огромное количество людей понимают всю важность безвозмездной помощи и милосердия, поэтому однажды было решено ежегодно, на постоянной основе напоминать человечеству о благородных, искренних поступках. Именно с этой целью был основан День благотворительности, отмечаемый во всем мире не только 5 сентября, но и весь первый месяц осени.

Цель праздника состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов в мире. По мнению руководителей ведущих стран мира, именно благотворительность способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.

Более того, считается, что благотворительность, как добровольчество и филантропия, является одной из важных потребностей человечества. Она сплачивает людей, способствует созданию более устойчивого общества, защите представителей наиболее уязвимых и обездоленных слоев населения.

Многие считают, что благотворительность направлена только на помощь сиротам, больным или бездомным людям. Но это еще и оказание содействия в восстановлении памятников истории и храмов, оснащение образовательных и лечебных учреждений, а также многое другое. Одни помогают людям, которые по разным причинам оказались в трудной ситуации, другие — собакам, домашним кошкам, амурским тиграм, птицам и черепахам. Это большие и маленькие организации, которые работают с разными ресурсами. Вариантов помощи много — можно жертвовать деньги, вне зависимости от размера, отдавать вещи или кровь, помогать тушить пожары, а можно просто отдавать свое время.

В свое время великий просветитель Макаренко говорил: «У человека должна быть одна единственная специальность — быть настоящим человеком». Особенно остро смысл этих слов становится понятным тем, кто однажды испытал это счастье — быть полезным кому-то. И как никогда кстати безвозмездная помощь оказалась востребованной в разгар пандемии, когда люди были напуганы и растеряны, и не знали, как выйти из создавшейся ситуации. Казалось бы, режим самоизоляции и всемирный карантин касался всех, и благотворителей тоже, и поэтому все думали, какая при таком кризисе может быть благотворительность? Но, как показало время, она оказалась на пике своей популярности в столь тяжёлые времена.

Выступая на одном из организационных площадок, Глава республики Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что вовлеченность в благотворительность — серьезный показатель того, что молодежь в Ингушетии ответственная.

«Я все больше убеждаюсь, что наши молодые люди, в основной своей массе, амбициозные, здоровые, они проникнуты проблемами, интересуются общественно-политическими и социально-экономическими процессами, хорошо информированы о современном мире и происходящих событиях, — сказал он. — Особо мне хотелось бы подчеркнуть, что мы никогда не забудем, как проявили себя наши волонтеры во время коронавирусной пандемии. Помните, как ребята охотно откликались для оказания помощи пожилым людям, участвовали в акциях помощи малоимущим семьям, детям—инвалидам. Такой пример, достойный подражания, показал, что у нашей молодежи есть большой потенциал и активная гражданская позиция. В такой непростой период, когда невиданная болезнь косила людей, с самой лучшей стороны показали себя и взрослые благотворители, которые брали на себя определенную нагрузку в решении многих социальных вопросов. Ими двигало стремление помогать людям, которые остро нуждались в поддержке, и поэтому они достойны всяческой похвалы. Самое главное, что ингушские благотворители понимают, что недостаточно быть посторонними наблюдателями ситуаций, которые диктуются нам жизнью. Важно и нужно делать то, что в наших силах — каждому — там, где можно проявить инициативу, или что-то сделать своими силами», — сказал руководитель субъекта.

Как отмечают многие участники благотворительного процесса, с каждым годом работа фондов республики улучшается, но все равно система оказания помощи нуждающимся требует к себе тщательного подхода. Поэтому для исполнения плана дальнейших действий по упорядочению благотворительной деятельности в республике, правительству и всем курирующим органам необходимо оказать содействие в повышении эффективности работы фондов, а также согласовывать вопросы взаимодействия с российскими гуманитарными организациями. Таково мнение большинства руководителей благотворительных фондов.

Вернемся к Дню благотворителя. Эта праздничная дата была приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской, которая умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. Известная миссионерка на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила всеобщее признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Но, справедливости ради необходимо отметить, что своей героической подвижнической работой известна не только мать Тереза. Благотворительностью люди занимались во все времена. К примеру, знаменитый ученый Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за 1 доллар, и вырученные деньги жертвовал на благотворительность.

Французский религиозный деятель — сестра Эммануэль (1908-2008) преподавала бедным в школах при католических миссиях в Турции, Тунисе, Египте, добивалась строительства в нищих кварталах школ, детских садов и поликлиник.

Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) в 1948 году организовал добровольную службу скорой помощи, включающую не только неотложное лечение, но и бесплатную диспансеризацию, сиротские приюты и центры реабилитации наркоманов. Бизнесмен Билл Гейтс основал в 2000 году благотворительный фонд, который помогает тяжело больным и бедным людям, а еще — развиваться здравоохранению и образованию. И таких примеров можно привести очень много.

В России известными меценатами и благотворителями были: граф Шереметьев, Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Павел Демидов и другие, внесшие неоценимый вклад в поддержку российской культуры, науки и искусства. И в наши дни, как и прежде, благотворительностью занимаются многие деятели искусства, бизнесмены, правители и рядовые граждане разных стран. Не является исключением и Россия.

Например, известный российский актер Константин Хабенский основал благотворительный фонд для детей, больных раком, а его коллега Гоша Куценко — фонд помощи больным детским церебральным параличом «Шаг вместе». Тройка российских актеров: Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова учредили в 2008 году благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист».

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов является соучредителем благотворительного фонда помощи детям с нарушениями иммунитета «Подсолнух», а топ-модель Наталья Водянова организовала известный фонд «Обнаженные сердца», который построил более ста игровых площадок и парков в шестидесяти восьми городах России.

Певец Иосиф Кобзон многие годы патронировал два детских дома — в Ясной Поляне и Туле. Фонд «Справедливая помощь», основанный Елизаветой Глинкой, широко известной как Доктор Лиза, оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, бездомным. Примечательно, что этот список можно продолжать ещё долго.

Несомненно, деятельность благотворителей способствует расширению культурно-духовного фонда государства, развитию медицины, культуры. Эти люди достойны признательности, уважения и чествования. Применяя разные способы и возможности, и, руководствуясь лишь желанием проявить милосердие, благотворители оказывают посильную поддержку разным людям, оказавшимся в сложной ситуации. Именно такие люди помогают стране развиваться и обогащать культурно-духовный фонд. Неравнодушные состоятельные россияне, включая звезд, бизнесменов, политиков и так далее, сегодня активно участвуют в благотворительности. Благодаря этому многие дети-инвалиды имеют возможность жить полноценной жизнью, получая дорогостоящие протезы.

По сути, благотворительность носит добровольный и безличный характер, ориентирована на общественно значимые задачи и не предполагает получения прибыли. При этом в качестве ресурсов выступают как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия людей. Ведь благотворительность направлена не только на помощь нуждающимся, но еще это и содействия в оснащение образовательных и лечебных учреждений и многое другое.

Даже сегодня, в современном технологичном и постоянно развивающемся мире, нищета по-прежнему сохраняется во всех континентах земли, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития, а число беженцев и перемещенных лиц достигает рекордно высокого со времени окончания Второй мировой войны уровня. В таких условиях благотворительность играет все более важную роль.

К сожалению, не всегда и не у всех фондов получается оказывать своевременную помощь всем нуждающимся, потому как число людей, волокущих свое жалкое существование в условиях ниже прожиточного минимума, с каждым днём растет, а количество благотворительных фондов остается почти на одной отметке.

Аналогичная картина складывается и в Республике Ингушетия, где испокон веков соблюдаются каноны, построенные на исламской модели благотворительности, которая имеет за собой богатое наследие в истории человечества.

Дело в том, что религия ислам, как утверждают богословы, поощряет все формы благотворительности (садака) вне зависимости от того, является ее получатель плохим или хорошим, мусульманином или христианином. Такая форма помощи настолько важна перед Всевышним, что об этом говорится в Коране следующее: «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (Коран 3:92).

Милостыня — одно из любимых дел Всевышнего, которое, несомненно, приводит человека к благочестию. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Самыми любимыми делами Аллаха являются: радость, которую ты приносишь мусульманину, или когда ты избавляешь его от печали, голода и долгов».

Ислам также предостерегает мусульман от ложной благотворительности. В Коране разъясняется, что ложная благотворительность — это действие, которое совершается не ради Аллаха, а для того, чтобы это видели другие. Поэтому в случае, когда верующий жертвует безвозмездной помощью напоказ с намерением, чтобы казаться щедрым в глазах окружающих, такое деяние считается показухой, и сильно порицается в Шариате. При даче садака верующим желательно делать это так, чтобы привлечь как можно меньшее внимание людей, так как скрытое благое деяние для верующего лучше, чем открытое.

Кроме этого, благотворительность будет иметь ценность только тогда, когда пожертвования совершаются из приобретенных законным образом благ.

Первым видом безвозмездной помощи в исламе является материальная поддержка нуждающихся путём выплаты им денежных средств, а также покупки иных жизненно необходимых вещей: продуктов питания, лекарств и так далее. Оказание любой нематериальной помощи тем, кому она в данный момент необходима, тоже является милостыней, равноценной денежной поддержке. Исходя из многих хадисов на эту тему, можно сделать вывод о том, что любое благое деяние, которое так или иначе способствует оказанию помощи нуждающимся, является милостыней.

Особое усердие в деле раздачи садака следует проявлять в лучший месяц в году — Священный месяц Рамадан, так как благие дела именно в этот месяц, по воле Господа, могут быть многократно приумножены.

Сегодня можно назвать много ингушей, которые щедро делятся своим состоянием ради совершения благих дел, и это очень радует. Существуют у нас в республике и благотворительные фонды. Несмотря на то, что количество их небольшое, наличие благотворительных организаций в регионе говорит о растущей социальной ответственности жителей республики.

Наиболее известными из действующих фондов являются некоммерческие благотворительные организации «Тешам», «Солидарность», «Клуб добрых людей», «Мял», которые ежедневно борются за счастье незнакомых им людей, не говоря уже о простых гражданах, которые незаметно и не для похвалы стараются оказывать помощь там, где это необходимо. Также в нашей республике действуют молодежные общественные организации и добровольческие движения.

Виды помощи у наших фондов и общественных организаций различные. Но как говорят благотворители, особенно сильно тревожат дети-инвалиды, которые страдают социально, умственно и физически из-за отсутствия лечения, непринятия и непонимания в обществе. В большинстве своем они не обеспечены необходимыми услугами из-за финансовых вопросов, отсутствия доступных социальных центров.

Например, благотворительный фонд «Мял» в своей деятельности основной акцент делает именно на такую категорию детей, а вот в плане поддержки малообеспеченных и безработных людей нашей республики своё содействие могут оказать и сотрудники фонда «Своё дело», разрабатывающего методики обучения предпринимателей и осуществляющего их реализацию на местах. Штаб-квартира этого Фонда находится в Москве, но у нас в Ингушетии, как и в других субъектах Северного Кавказа, фонд организовал консультационный Центр и сеть поддержки малого бизнеса. Также с помощью этого фонда можно получить поддержку и информационную помощь для малообеспеченных семей, мигрантов, беженцев и пожилых людей. За справками можно обратиться по телефону: +7 (915) 231-19-85, или написать на э-почту: info@swoedelo. ru

Также в оказании материальной, информационной и иной помощи за последнее время хорошую популярность приобрел благотворительный фонд «Ангел», который функционирует в Пятигорске с 2013 года. В географию деятельности этой организации в числе других Северо-Кавказских республик, входит и Ингушетия. Здесь в порядке очереди оказывается поддержка пожилым людям, многодетным семьям и всем заинтересованным в развитии местных сообществ и городской среды. Телефон для справок: +7 (988) 110-75-96; э-почта: angelblago@mail. ru.

Общество уже привыкло к тому, что успешные бизнесмены — люди достаточно сбалансированные, и прекрасно знают, что приносит прибыль, а что нет. При этом нельзя сказать, что все меценаты ищут в этом какую-то выгоду для себя. Хотя вкладываться во что-то себе в ущерб — тоже, согласитесь, не совсем правильно.

Многие знают и не дадут соврать, что известный ингушский меценат Алихан Харсиев оказывает всяческую помощь не только именитым спортсменам, но и инвалидам, писателям, ветеранам ВОВ и просто нуждающимся людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поэтому к нему обращаются те, кто потерял всякую надежду на социальную поддержку государства.

Также он по мере своих сил и возможностей оказывает содействие в проведении различных культурно-массовых мероприятий среди вайнахских диаспор в крупных мегаполисах страны и на территории Республики Ингушетия. Помогает ученым и педагогам, спонсируя издание новых книг и словарей.

Алихан Харсиев уверен, что именно в благотворительных организациях заложен большой потенциал. По его глубокому убеждению, только с помощью фондов и благотворительных организаций в таком маленьком регионе, как Ингушетия, можно сделать так, чтобы не было голодных и обездоленных.

Каждый из нас, занимаясь благотворительностью, может привнести в жизнь толику света, мира и доброты. Но и это не всё: помогая нуждающимся, человек оберегает себя от плохого. Вот почему благотворительность является одной из неотъемлемых частей нашей веры.

Человечность заложена в нас Богом, возможно, каждому читателю стоит задуматься о начале благих дел и стараться менять мир к лучшему. Нужно начинать с себя, ведь первый шаг — это собственная инициатива. Главное понимать, что помогать другим — не тяжкий долг или бремя, а счастье. Если мы будем щедры, мы более сочувственно и внимательно будем относиться к людям и понимать их. Такое отношение будет способствовать созданию более крепких связей между нами, помогать ценить жизнь и чувствовать себя полезными и востребованными.