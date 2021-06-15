Как мы знаем, переливание крови помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и является необходимым при проведении сложных хирургических вмешательств. Кроме того, донорство и переливание компонентов крови играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей, а также во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.

Не говоря уже о военной поре, даже в мирное время потребность в донорской крови постоянно остаётся высокой. Все мы знаем, что без донорской помощи люди, потерявшие много крови, просто не выживут. Поэтому в каждой больнице существует свой «банк крови», который регулярно приходится пополнять. И в этом деле медикам помогают доноры: они безвозмездно отдают свою кровь и даже не знают о том, для кого капля их живительной влаги стала спасительной.

Для того чтобы выразить благодарность и почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, а также для привлечения новых доноров и внимания к проблеме донорства, шестнадцать лет назад был учрежден специальный праздник — Всемирный день донора, который отмечается 14 июня. В этот день в 1868 году родился известный австрийский врач, иммунолог Карл Ландштейнер, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Этот праздник в первую очередь посвящен самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.

В настоящее время донорство в России, как и во многих странах мира, является безвозмездным. Начиная с 2008 года Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями правительства Российской Федерации реализуется масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов.

В программе задействовано 85 субъектов Российской Федерации, куда входит и Республика Ингушетия. За время, прошедшее с начала ее реализации, удалось достигнуть полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ необходимым биоматериалом.

21 июля 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов». Одним из главных нововведений закона стало создание единого банка данных крови и сдающих ее людей. Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». Основной акцент в законе — сдача крови на безвозмездной основе.

Отрадно, что число почетных доноров в России с каждым годом увеличивается. Имеются свои «герои без масок» и в нашей республике. По имеющимся у нас сведениям, за время существования Союза ССР почетными донорами из Ингушетии стали два человека, а после распада страны число их увеличилось до тридцати трёх. Сейчас на рассмотрении находятся ещё четыре кандидатуры. Как рассказали нашей газете в Ингушской станции переливания крови, такое почетное звание может получить любой россиянин, безвозмездно сдавший кровь 40 и более раз.

Для почётных доноров на федеральном уровне установлены льготы в виде ежегодных денежных выплат, внеочередного санаторно-курортного лечения и отпуска в удобное время. Но некоторые регионы дополняют этот перечень дополнительными льготами на местном уровне.

Также нам стало известно, что доноры делятся на первичных и кадровых, то есть на тех, кто сдаёт кровь впервые, и тех, кто делает это регулярно. Чтобы считаться кадровым донором, перерывы между донациями не должны превышать полгода, иначе донора могут перевести обратно в разряд первичных.

Любая станция переливания крови (в крупных городах и малых населенных пунктах) заинтересована в том, чтобы у них был большой резерв кадровых доноров, потому что с их помощью можно вовремя восполнять дефицит плазмы. С этой целью Ингушская станция переливания крови находится в постоянном контакте с руководителями всех предприятий, организаций и учреждений республики, которые с пониманием относятся к проводимым акциям и благотворительным мероприятиям.

К примеру, для большинства сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии стала доброй традицией в честь праздников посещать Республиканскую станцию переливания крови для участия в безвозмездной донорской акции. Не стал исключением и нынешний Всемирный день донора. Как всегда, перед забором крови все доноры предварительно прошли медицинский осмотр, да и весь процесс по сдаче крови был организован со строгим соблюдением необходимых требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

По словам представителя пресс-службы ведомства Амирхана Бузуртанова, главное — это то, что все сотрудники УФССП осознают, что это их гражданский долг и что таким примером они могут привлечь внимание к проблеме нехватки донорской крови в ингушских лечебных учреждениях.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ингушетии также являются постоянными участниками акций, которые они проводят совместно с Республиканской станцией переливания крови. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатимы Барханоевой, в основном они стараются проводить такие мероприятия в канун Дня борьбы с раковыми заболеваниями.

«Как мы знаем, в республиканском онкологическом диспансере в стационаре лежат пациенты с различными формами онкологических заболеваний, соответственно, они проходят тяжелые процедуры химиотерапии, — говорит Фатима Алихановна. — Чтобы восстановиться после одного курса такого лечения, пациенту, кроме предназначенных медицинских препаратов, требуется еще и донорская кровь. И вот наши акции призваны поддержать именно таких пациентов».

Нужно отметить, что проблемам здравоохранения региональным штабом ОНФ уделяется большое внимание. Систематически активистами этой общественной организации совместно с Минздравом республики проводится работа по профилактике туберкулеза среди населения, в частности, в образовательных учреждениях республики.

По словам главного врача ГБУ «Республиканская станция переливания крови» Макки Тумгоевой, коллективные донорские акции у них проводятся не так часто, как хотелось бы, но они всегда приветствуются со стороны медиков, так как это большая помощь лечебным учреждениям и пациентам.

«Мы всегда с радостью принимаем всех, кто готов безвозмездно оказать помощь, и достаточно оперативно работаем, — говорит руководитель ведомства. — Наша станция способна за несколько минут принять кровь одновременно у пяти человек, но помимо этого, по желанию доноров проводим плазмаферез, что позволяет им получить развернутые лабораторные исследования крови и плазмы».

Отвечая на вопросы нашего корреспондента, врач высшей категории, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Ингушетии Макка Тумгоева сделала основной акцент на том, что врачи региональной службы крови постоянно призывают жителей республики не забывать о донорстве, поскольку донорство, как самый широкий жест доброй воли, необходимо для больных людей, проходящих лечение, в том числе и от коронавирусной пневмонии. Это, как правило, люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, низким уровнем гемоглобина, различными нарушениями обмена веществ, системы свертывания крови и снижением иммунитета.

«Необходимо понимать, что если больной нуждается в компонентах крови, их ничем нельзя заменить, никакими препаратами, — говорит Макка Саидовна. — Особенно это касается пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями. К сожалению, больше всего в донорской крови нуждаются дети. Также переливания крови требуется людям, поступающим в больницы с различными травмами, а также пациенткам перинатального центра. Ведь мы знаем, что очень часто только переливание может спасти человека в экстренной ситуации».

По словам руководителя станции переливания крови, процедура сдачи крови абсолютно безопасна.

«Посещение станции переливания крови не опаснее поездки на работу или похода в продуктовый магазин, если человек соблюдает меры предосторожности, — отмечает врач. — Но этот визит может спасти чью-то жизнь. Отрадно, что в нашей республике за последнее время к акции по сдаче крови все активнее подключается молодежь. К примеру, добровольцы, пришедшие 10 июня на станцию переливания крови, где состоялась очередная акция по типированию для донорства костного мозга и гемопоэтических клеток, лишний раз доказали, что им небезразлична судьба нашего народа и что они готовы жертвовать собой ради сохранения здорового общества. Своим неравнодушным отношением и участием в акции все пришедшие к нам на станцию в тот день пополнили республиканский регистр доноров костного мозга, который помогает спасать пациентов с тяжелыми гематологическими и онкологическими заболеваниями».

Так заведено, что после каждой процедуры сдачи крови донорам полагаются два выходных дня, но, как оказалось, не все пользуются таким благом, ибо идут на это богоугодное дело не ради какого-то поощрения, а по зову сердца с надеждой на то, что их бескорыстная помощь окажется кому-то очень нужной и своевременной.

Как рассказала руководитель учреждения, перед забором биоматериала доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ. А с объявлением карантина и в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации контроль за процессом усилен вдвое.

«Дезинфекция помещений нашей станции проводится интенсивнее, чем раньше, — говорит Макка Саидовна, — без антисептической обработки рук на входе в помещение доноров не пускают. Также сотрудники следят за соблюдением социальной дистанции, всем посетителям измеряют температуру. А сами медики работают исключительно в защитных средствах».

Рассказала Макка Тумгоева и о дополнениях, сделанных в период пандемии в перечне временных противопоказаний. От донорства просят отказаться лиц, имеющих симптомы ОРВИ (температура, кашель, лихорадка и прочее), заразившихся коронавирусом, а также живущих или регулярно контактирующих с инфицированными, вернувшихся из-за границы или регионов со сложной эпидситуацией.

«Необходимо отметить также, что в зависимости от перенесённых заболеваний, операций, процедур, человек может быть не допущен к сдаче крови временно или постоянно, — говорит доктор. — Временный отвод от донорства подразумевает, что должно пройти определённое время после какого-то хирургического вмешательства, операции, прежде чем человек в полной мере восстановится и может сдавать кровь. А постоянный отвод от донорства предполагает, что человек по существующим серьезным причинам не будет допущен к сдаче крови независимо от того, сколько времени прошло после его выздоровления. А во всех иных случаях донорами могут быть все здоровые люди в возрасте от 18 лет. Нужно помнить только одно: если вы чувствуете себя плохо, сдавать кровь не следует».

Как нам удалось узнать, за несколько дней до сдачи крови не следует употреблять алкоголь и сигареты, а также принимать острую, жирную пищу и молочные продукты. При этом рекомендуется есть овощи, фрукты и мучные изделия грубого помола.

«Очень важно, чтобы число активных доноров росло, — говорит Макка, — и в этом деле нам оказывают свою информационную помощь региональные СМИ, радио и телевидение. Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить наших журналистов, которые частенько затрагивают тему донорства в своих материалах и доводят ее до сведения жителей республики. Также информацию о донорстве часто распространяют волонтёры, а медработники выступают на тематических конференциях, которые также помогают в нашей работе».

В беседе с нами руководитель учреждения отметила, что Республиканская станция переливания крови на сегодняшний день укомплектована полностью и проблем с оборудованием и расходными материалами у них нет.

Безусловно, безопасная кровь и услуги по ее переливанию являются важной составляющей медицинской помощи и общественного здравоохранения. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизнь миллионов людей, а также улучшать качество жизни многих пациентов.

По утверждениям врачей, доноры не рискуют своим здоровьем. Наоборот, донорство омолаживает организм, стимулирует работу печени, органов пищеварения, иммунной системы, является профилактикой атеросклероза, сердечно-сосудистых патологий, подагры.

В переводе на русский язык слово «донорство» означает «дарить». А это значит, что человек сдает кровь добровольно и безвозмездно, а больному она достается бесплатно, хотя цена её очень высока! Она сравнима только лишь с человеческой жизнью. И этим всё сказано.

Сегодня, обращаясь к тем людям, которые никогда не берут денег за свою помощь и для которых донорство превратилось в привычку, хотелось бы выразить слова искренней благодарности и восхищения за их бескорыстный подвиг во имя жизни других людей. Живите долго и счастливо и продолжайте дарить людям надежду на исцеление.