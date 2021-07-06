Несомненно, спорт является незаменимой частью нашей жизни. Но сегодня это направление достигло колоссального размаха. Огромное количество направлений, множество турниров, чемпионатов, соревнований.

События на областных, государственных и мировых уровнях — все это требует освещения и обозрения, чтобы люди всего мира узнали о спортсменах, ходе игр и чемпионатов. А для этого необходимы такие специалисты, которые всегда находятся в центре баталий и способны в своих репортажах передать все самые яркие краски борьбы, радость побед и горечь разочарований. Именно спортивные журналисты дают нам чувство личного присутствия на соревнованиях, даже если мы находимся за тысячи километров от «поля битвы». Это важная работа, которую нельзя не уважать, поэтому у спортивных журналистов появился свой день. Празднуется он каждый год 2 июля.

Этот праздник имеет отношение к большому количеству людей. Это не только комментаторы, репортеры и журналисты, выпускающие статьи. В этом списке находятся ведущие на телевидении и радио, а также блогеры, профессионально ведущие спортивные каналы в разных социальных сетях и на собственных сайтах. Разделяют этот праздник и болельщики, а также фанаты и просто поклонники того или иного вида спорта.

Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день в 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов. Она заработала очень активно, стараясь донести миру все самые интересные сведения о спорте. Сегодня членами ассоциации являются выходцы более чем из 130 стран мира, в числе которых находится и Россия. Главной целью создания подобной организация является акцент на ведении здорового образа жизни, подчеркивание важности спортивной журналистики, а также выделение спортивных успехов главных команд и отдельных спортсменов из всех стран мира.

Самый первый телевизионный спортивный репортаж советские зрители увидели более 90 лет назад, он был записан на плёнку и продемонстрирован на следующий день. А вот первая прямая трансляция футбольного матча по телевизору состоялась в 1949 году на стадионе «Динамо» в Москве.

Технический прогресс уже давно достиг того, что сегодня, чтобы наслаждаться любимой спортивной игрой, нужно просто включить телевизор или выйти в интернет. Но если повнимательнее приглядеться, станет ясно, что этого недостаточно, если весь процесс не будет сопровождаться умелым «путеводителем» зрелища. И для того чтобы просмотр был не только приятным, но и информативным, трудятся спортивные журналисты, благодаря которым простые люди могут оказаться на любом спортивном мероприятии, даже не выходя из дома, и испытать весь спектр эмоций, как и те болельщики, которые следят за игрой на трибунах стадиона.

Спортивная журналистика сегодня живет и в Ингушетии — самом молодом субъекте Российской Федерации. К примеру, тележурналисты ГТРК «Ингушетия» в своих новостных блоках регулярно обозревают и транслируют различные соревнования и спортивные мероприятия, происходящие на территории нашей республики, и внимательно следят за всеми мировыми состязаниями с участием ингушских спортсменов, которые на сегодняшний день имеют очень солидный вес.

«Сегодня спортивная журналистика — это искусное владение пером, детальные обзоры матчей и блистательные комментарии», — делится с нами известный спортивный комментатор, корреспондент ГТРК «Ингушетия» Магомед Евлоев, по мнению которого спортивная журналистика — это не только спорт и физическая культура, а также события общественной жизни, связанные со спортом и физкультурой.

«Не зря же ведь в Большой советской энциклопедии понятие «спортивная журналистика» трактуется как социально значимая деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации через каналы массовой коммуникации, опирающаяся на специальный предмет рассмотрения и аудиторию, — поясняет Магомед. — Тем более эта сфера деятельности творческих людей имеет очень важный аспект в наши дни, когда тема развития спортивной журналистики чрезвычайно актуальна. И это не случайно, ведь в последние годы в России произошли такие крупные события, связанные со спортивными мероприятиями, как XXVII Всемирная летняя универсиада в Казани, XXII зимние Олимпийские игры в Сочи и финал чемпионата мира по футболу. Кроме того, с 1990 года в России существует Федерация спортивных журналистов, которая объединяет спортивных журналистов более 80 субъектов страны, в число которых входит и Республика Ингушетия».

Как рассказал нам Магомед Евлоев, помимо развития спортивной журналистики, основными задачами федерации является пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также помощь ветеранам спортивной журналистики и начинающим репортерам. По его словам, действующий журналист должен постоянно повышать свою квалификацию и расти как профессионал. И в этом необходимо учитывать много нюансов.

«Понимаете, не каждый может стать журналистом в области спорта, — говорит Магомед. — Ведь помимо острого взгляда и умения писать, необходимо понимать и любить спорт. Нужно жить им, в прямом смысле этого слова, и уметь преподносить информацию своим зрителям или читателям так, чтобы они сразу смогли понять суть происходящего. Кроме этого, спортивный журналист должен быть легок на подъем, к чему я себя бесконечно тренирую, любопытен до мелочей, мобилен и обязательно настойчив. Только наличие всех этих качеств вместе со знаниями о спорте и умением излагать свои мысли грамотно поможет добиться наивысших результатов».

Вот именно профессиональный спортивный журналист, который выбрал для себя основным направлением спорт, — это человек, который как никто другой любит спорт и умеет находиться в теме, какой бы скучной она для него ни была. Только тогда он будет правильно и объективно комментировать спортивные состязания.

«Нам ещё нужно учитывать и то, что спорт не только является красивым зрелищем — он еще и пропагандирует здоровый образ жизни, помогая выглядеть привлекательно и хорошо себя чувствовать, — говорит наш собеседник. — Поэтому прогрессивные люди со всего мира озабочены тем, чтобы популяризировать это направление, делать его более интересным и привлекательным для широкого круга людей. Ну а мы, журналисты, играем в этом деле главную роль».

Отвечая на вопрос, как стать спортивным журналистом, Магомед Евлоев отметил, что прежде всего надо научиться грамотно и доходчиво писать.

«Сейчас этот вопрос, можно сказать, не так актуален, как прежде, — говорит он. — Другими словами, ещё никогда в истории журналистики вход в данную профессию не был столь лёгким, как сейчас. Когда я начинал, интернет работал очень плохо, и поэтому человек, пришедший в эту профессию, полагался только на самого себя. Сегодня же в распоряжении журналистов, особенно молодых, имеются различные сайты, социальные сети, форумы. Множество мелких интернет-проектов будут счастливы появлению человека, который согласен писать всё просто так. Да и большинство крупных медиа — в том числе и «Чемпионат» — никогда не возражают принять на практику стажеров. Приходите, смотрите, учитесь, — говорят они. А дальше всё зависит от вас».

Поговорили мы с Магомедом и о графике работы у спортивных журналистов, и выяснилось, что он у наших коллег также ненормированный. Дело в том, что спортивный календарь устроен таким образом, что главные события происходят в конце недели — в выходные.

«Иными словами, о всегда свободных субботах и воскресеньях можно забыть, — смеется Магомед. — Нет и такого понятия, как официальное начало и конец рабочего дня. День начинается тогда, когда где-то запланировано спортивное мероприятие. А заканчивается тогда, когда вы всё это снимете, подготовите текст и в срок сдадите полный материал в редакцию».

Но, подбадривая своего собеседника, мы сказали, что не стоит так уж сильно прибедняться: у такого графика есть и свои плюсы. По себе знаем: мы не привязаны к рабочему месту — мы в постоянных поисках информации, но такой график работы подразумевает свободное «окно» в любой день недели, что тоже даёт некоторое ощущение свободы.

Больше того, в совсем близкой перспективе оперативная журналистика, скорее всего, откажется от офисной работы вообще. С развитием коммуникаций физическое нахождение в одном месте десятков людей, а также сложная логистика, аренда офиса и т. д. и т. п. становятся всё более и более бессмысленным и затратным делом. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что миротворчество, дух честной борьбы, стремление к здоровому образу жизни — эти слагающие современного спорта должны объединять в себе лучшее из того, что человечество достигло за время своего существования. И в этом свою зримую лепту вкладывают журналисты, освещающие дух спортивной борьбы за здоровое и полноценное развитие нации. С чем мы их и поздравляем!