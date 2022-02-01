Мировые судьи жмут на ГАС: «Ростелеком» в Северной Осетии создал инфраструктуру для «Правосудия»

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«Ростелеком» в Северной Осетии организовал подключение судебных участков и регионального аппарата мировых судей к защищенной информационной структуре государственной автоматизированной системы «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Специалисты национального провайдера охватили защищенной цифровой инфраструктурой 35 участков мировых судей республики.

«Подключение всех судебных участков республики к государственной автоматизированной системе «Правосудие» предполагает переход на другой уровень судопроизводства. Это позволит автоматизировать и ускорить работу с документами. Одновременно появляется возможность повысить эффективность деятельности мировых судей, реализовать права граждан и юридических лиц на судебно-правовую информацию и упростить доступ к результатам судебной деятельности. А проведение судебных заседаний в формате видеоконференцсвязи существенно сократит сроки рассмотрения дел», — отметила заместитель руководителя Аппарата мировых судей Республики Северная Осетия — Алания Наталья Кцоева.

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие») — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Она обеспечивает информационную и технологическую поддержку судопроизводства и предоставляет гражданам и юридическим лицам необходимую судебно-правовую информацию и результаты работы судебной системы.

«Благодаря «Ростелекому» передача данных надежно защищена криптографическими шлюзами российского производства. Немаловажно и обеспечение полной конфиденциальности контента, которую компания гарантирует. У нас уже есть опыт по подключению к системе «Правосудие». Теперь этот опыт масштабируется на все регионы в рамках федеральной программы», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Кирилл Битаров.

Все работы проведены в соответствии с едиными требованиями к организации подключения мировых судей к инфраструктуре ГАС «Правосудие».

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