Мировые судьи жмут на ГАС: «Ростелеком» в Северной Осетии создал инфраструктуру для «Правосудия»

«Подключение всех судебных участков республики к государственной автоматизированной системе «Правосудие» предполагает переход на другой уровень судопроизводства. Это позволит автоматизировать и ускорить работу с документами. Одновременно появляется возможность повысить эффективность деятельности мировых судей, реализовать права граждан и юридических лиц на судебно-правовую информацию и упростить доступ к результатам судебной деятельности. А проведение судебных заседаний в формате видеоконференцсвязи существенно сократит сроки рассмотрения дел», — отметила заместитель руководителя Аппарата мировых судей Республики Северная Осетия — Алания Наталья Кцоева.

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие») — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Она обеспечивает информационную и технологическую поддержку судопроизводства и предоставляет гражданам и юридическим лицам необходимую судебно-правовую информацию и результаты работы судебной системы.

«Благодаря «Ростелекому» передача данных надежно защищена криптографическими шлюзами российского производства. Немаловажно и обеспечение полной конфиденциальности контента, которую компания гарантирует. У нас уже есть опыт по подключению к системе «Правосудие». Теперь этот опыт масштабируется на все регионы в рамках федеральной программы», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Кирилл Битаров.

Все работы проведены в соответствии с едиными требованиями к организации подключения мировых судей к инфраструктуре ГАС «Правосудие».