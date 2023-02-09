Для этих целей из Национального фонда развития Ингушетии выделено более 6,5 млн рублей. Иммунизация будет проходить в два тура: с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля текущего года.

По поводу предстоящей вакцинации в республике идёт негласная борьба между теми, кто готов привить ребёнка, и так называемыми «антипрививочниками». Кто прав, а кто нет? Насколько опасно это заболевание? Осознанно ли делают свой выбор родители? Понимают ли они, что от их решения зависит не только судьба их ребёнка, но и будущее нации, будущее всего человечества?

Мы обратились с такими вопросами и к специалистам, и к общественным деятелям, и к родителям, чтобы «готовым», «сомневающимся» и «противникам» помочь сделать правильный выбор.

— Чтобы понять, насколько это заболевание чревато серьёзными последствиями, достаточно заглянуть в историю, — говорит педиатр Детской республиканской поликлиники в Назрани Мовлатхан Харсиева. — Благодаря вакцинации с середины прошлого столетия болезнь сократилась в сотни тысяч раз. До этого времени полиомиелит наносил невиданный по размаху вред здоровью, тысячи людей становились инвалидами, столько же умирали от паралича дыхательной системы. Вирус стал причиной инвалидности и президента США Рузвельта, который, как известно был колясочником.

Статистика, а это неопровержимые доказательства, показывает, что к концу прошлого столетия болезнь сократилась в разы, потому что шла плановая вакцинация по всему миру. Но смотрите, в 2010 году дикий вирус был обнаружен в Таджикистане, а в 2013 году уже обнаружен в ряде стран, которые считались безопасными в этом плане. Это Египет, Израиль, Кения, Сомали. Но периодически идёт борьба с вирусом, она не останавливается. К 2017 году число заразившихся полиомиелитом во всём мире было всего два десятка и то в трех странах.

В нашей стране вспышка была в Чечне в 1996 году, и связано это было отчасти с тем, что вакцинация в 90-х годах из-за политического и экономического кризиса в регионе не проводилась. Это был сигнал к вакцинации, и вот мы получаем, что с 2002 года на территории России была полностью прекращена циркуляция полиовирусов.

Вопрос: почему именно в 4-х субъектах России (Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане, Чечне) планируется дополнительная иммунизация? Потому что здесь самый низкий процент привитых детей. Отказники препятствуют вырабатыванию коллективного иммунитета. Настораживает и тот факт, что в республике были случаи вялого паралича. Есть вероятность распространения болезни. А любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Обезопасить себя, своих детей и окружающих. Все отказники уже в группе риска, а значит, они потенциальные разносчики болезни. Вот что нужно понять каждой матери. А подхватить вирус можно везде, на детской площадке, в школе, в садике, в транспорте. Болезнь может с улицы занести взрослый. И не обязательно контактировать с болеющим человеком, заразиться можно и от носителя опасного вируса, которых в разы больше.

И самое страшное, что распознать болезнь на раннем этапе невозможно, пока не наступят необратимые процессы. Нет и специфического лечения против полиомиелита. Есть только симптоматическое. Но остаётся риск инвалидности, риск смертельного исхода, и только вакцинация сможет защитить вас, вашего ребёнка и общество в целом.

Лида Евлоева, жительница Назрани, учитель по образованию, привила всех своих 12 внуков, несмотря на разногласия с их молодыми родителями.

— Проявила настойчивость, — говорит она. — Мы в советские годы не спрашивали, можно или нельзя. Нам говорили врачи, мы и делали прививки. И никто не умер. Сегодня родители недальновидны. То, что мы наработали годами, выработали в своё время для них коллективный иммунитет, стало причиной того, что на многие годы полиомиелит практически исчез. В этом заслуга нашего поколения.

А что они оставляют своим детям? Не дай Бог, одна вспышка — и всё. От одного человека за короткий период весь мир заболел ковидом. Это было всего пару лет назад. Думаете, что то же самое не может случиться и с полиомиелитом, если мы достижения вирусологов будем игнорировать? Считаю преступлением по отношению к обществу не прививать своих детей. За это надо предусматривать какое-то наказание — или административное, или наказать выплатами, но какие-то рычаги должны быть предусмотрены, ибо невежество некоторых людей может привести к сотням, а то и больше жертв.

И ещё одна беда, к сожалению, «антипрививочников», которые наносят самый большой вред пропагандистской работе в борьбе с полиомиелитом, немало и среди самих медицинских работников. Вот с ними тоже надо провести дополнительно уроки знаний.

Председатель общественной палаты Лейла Амерханова считает, что непосредственно врачи, медицинские работники должны грамотно и быстро информировать население.

— Надо рассказывать людям об этой болезни, о последствиях, убеждать грамотно, а не настойчиво. Обязать каждого инфекциониста, участковых врачей сделать социальный ролик на 25 секунд о путях заражения, о рисках вспышек, о последствиях заболевания, о необходимости вакцинирования. Распространять их в социальных сетях, в которых в основном сидит молодёжь, например в «Тик-ток» или «Дзен». Уверена, был бы эффект. — говорит она. — Люди старшего поколения помнят, какой страх сеял этот вирус в середине прошлого столетия. Можно учесть и их мнение. Например, в моей памяти два человека остались с хромотой. Для меня это показательный пример!