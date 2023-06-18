В 1969 г. окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института, работал в Чечено-Ингушском краеведческом музее. С 1989 г. был преподавателем Чечено-Ингушского государственного пединститута, деканом художественно-графического факультета. В 1993-1994 гг. — первый директор Ингушского научно-исследовательского института. С 1995 г. — доцент, а с 2007 г. — профессор кафедры истории Ингушского государственного университета. Хасолт Алхастович вел активную научно-исследовательскую деятельность, был автором целого ряда научных работ по истории народов Северного Кавказа.

Многогранный талант Хасолта Алхастовича не ограничился только научной деятельностью. Свою творческую активность он проявил в поэзии и живописном искусстве. В авторской копилке Хасолта Алхастовича десятки художественных полотен, которые экспонировались на республиканских и зональной выставках.

Хасолт Алхастович умер в апреле 2009 года. АллахIо кхахетам болба цогI! Вийрза моттиг даькъала йойла цун!

Пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия