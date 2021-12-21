ОФСИН

Поделились опытом

Молодые сотрудники СИЗО-1 в Ингушетии встретились с ветеранами уголовно-исполнительной системы

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В актовом зале ОФСИН России по Ингушетии прошла встреча сотрудников следственного изолятора № 1 с ветеранами уголовно-исполнительной системы.

В мероприятии приняли участие председатель совета ветеранов ОФСИН Аслан Плиев и ветеран УИС Руслан Евлоев. Гости поделились с молодыми сотрудниками воспоминаниями о своей службе в учреждениях уголовно-исполнительной системы, рассказали о позитивных изменениях, произошедших в системе с 90-х годов, привели поучительные примеры из своего опыта работы, нацелили ребят на добросовестное выполнение служебных обязанностей, уважительное отношение к коллегам, соблюдение дисциплины и законности.

— Это не урок мужества. Сегодня мы здесь для того, чтобы рассказать вам о специфике и особенностях службы в уголовно-исполнительной системе, — подчеркнули ветераны.

Они рассказали молодым сотрудникам о том, как важно понимать и следовать принципам законности и справедливости, как успешно адаптироваться к специфическим условиям пенитенциарных учреждений. На встрече немало было сказано о том, как важно уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, охранять правовой порядок. Молодым сотрудникам важно понимать, что в своей службе они должны соответствовать современным требованиям, высокопрофессионально и эффективно решать поставленные задачи.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОФСИН России по республике, на мероприятии особое внимание уделили профилактике коррупционных правонарушений.

В завершение беседы ветераны поздравили сотрудников с наступающим Новым годом, пожелали им крепкого здоровья, с честью нести службу и достойно держаться в трудных ситуациях. Сотрудники СИЗО-1 в свою очередь поблагодарили ветеранов за ценные советы и напутствия.

— Встречи с ветеранами УИС вносят неоценимый вклад в становление молодых кадров, способствуют патриотическому воспитанию и развитию чувства гордости за службу, — отметила заместитель начальника СИЗО-1 Мадина Бетергалиева.

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