Сегодня, как и прежде, мало среди нас найдется людей, которые с равнодушием относятся к этому молочному изобилию вкуса. Ведь как приятно в жаркий день съесть порцию-другую этого лакомства. Особенно детям, которым мороженое всегда доставляет радость! Поэтому можно быть уверенным в том, что в списке праздников, посвящённых различным сладостям и десертам, безусловно, праздник мороженого, отмечаемый в течение второй декады июня, найдёт поклонников во всех частях земного шара.

Инициатором дня мороженого стала одна американская компания, в которой работали неразлучные друзья Бен Коэн и Джерри Гринфилд, одни из первых открывшие в своем небольшом городишке кафе-мороженое. Вскоре это заведение стало настолько популярным, что партнёры всерьез решили заняться этим бизнесом, и в середине лета 1979 года в честь первой годовщины открытия кафе они устроили день бесплатного мороженого, что прибавило ещё большее внимание людей к этому сладкому лакомству.

Но, как нам удалось выяснить, мороженое имеет давнюю историю и очень богатую биографию. Пожалуй, не каждый любитель лакомства знает о том, что первопроходцами в его изготовлении были китайцы. В далекой Поднебесной более три тысячи лет назад начали изготавливать продукт из смеси льда и фруктов. Однако китайцы оказались не одиноки в своих изобретениях. Уникальные рецепты прохладительных напитков появились в те времена и в Древней Греции и Израиле. Поэтому можно утверждать, что история всеми любимого холодного лакомства начинается в древнейших цивилизациях Междуречья и Азии. Но, поскольку эти блюда тогда стоили недёшево, позволить себе подобные изыски могли только очень состоятельные люди. Без мороженого не обходился ни один торжественный обед, как при дворцах, так и у аристократов. Приготовление мороженого, естественно, каждый повар держал в секрете, и иметь своего личного мороженщика для знати было так же важно, как парикмахера или портниху.

По легенде, в Европу рецепт мороженого привез из Китая Марко Поло в начале XIV века. И вскоре десерт с использованием замороженного молока распространился не только в Европе, но и во всем мире. Причем каждая страна внесла свой вклад. Например, само название «пломбир» (по месту своего появления — Пломбьер-ле-Бем) пришло из Франции, а шоколадное мороженое подарили миру австрийские кондитеры. Так называемый вид мороженого «сорбет» первыми стали готовить в Италии, а в США в начале прошлого века Христиан Нельсон стал делать мороженое в шоколадной глазури и назвал свое изобретение «пирожок эскимоса» (эскимо-пай). Так появилось на свет самое любимое мороженое «эскимо».

В России мороженое тоже известно с давних пор. Мелко наструганное замороженное молоко подавали ещё во времена Киевской Руси, а в 1845 г. известный купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления мороженого, но в промышленных масштабах производство этого десерта было налажено только в середине 30 гг., когда после возвращения советской делегации во главе с наркомом продовольствия Анастасом Микояном из Соединенных Штатов этому вкусному лакомству стали уделять особое внимание. Как писала пресса тех лет, в этой поездке советской делегации предстояло познакомиться с американской организацией питания, посетить самые разнообразные предприятия, закупить образцы машин и станков. С этой целью участники делегации посетили заводы по производству мясных полуфабрикатов, майонеза, сухого молока и привезли из США идею и рецепты не только котлет, майонеза и томатного сока, но и всеми любимого лакомства — мороженого.

Рассказывают, что нарком СССР проявил особую заинтересованность к холодному десерту, идею производства которого он с успехом реализовал в своей стране, где качество продукта всегда оставалось очень высоким и признавалось даже за рубежом. Таким образом, мороженое стало одним из наиболее доступных лакомств в Советском Союзе, а его вкус до сих пор остаётся элементом ностальгии для многих, хоть однажды его попробовавших, а также эталоном при сравнении вкусовых качеств современного мороженого.

Как утверждают медики, умеренное употребление мороженого помогает закалить горло. Но такое утверждение никоим образом не дает нам право есть этот холодный десерт без ограничения и в больших объемах. Ни в коем случае нельзя есть мороженое быстро и большими кусками, тем более если на улице стоит изнуряющая жара. Так, по крайней мере, говорят врачи. Важно не переусердствовать, и тогда этот холодный десерт принесет нам только пользу!

«Мороженое очень полезно, потому что содержит в своем составе полноценные молочные белки, витамины А, В, С, Е, а также кальций, фосфор, железо, калий, цинк и почти двадцать аминокислот, — рассказывает врач-терапевт Хадижат Льянова, которая дала нашим читателям пару советов, как есть мороженое без вреда для горла. — Считается, что мороженое — это кладезь полезных веществ. Его по праву считают источником белка, и поэтому это лакомство полезно для больных, перенесших тяжелые операции, когда нельзя употреблять твердую пищу, а также при язвенной болезни с кровотечениями, туберкулезе, истощении, малокровии. Кроме этого необходимо отметить, что ученые считают, что мороженое великолепно снимает стресс. К примеру, античный врач Гиппократ считал, что мороженое можно использовать для лечения некоторых болезней. Великий врачеватель назначал его при недугах желудка, головных болях, общем недомогании. Отсюда мы можем сделать выводы, что при правильном употреблении это всеми любимое сладкое блюдо может принести пользу нашему организму. Но мороженое нужно уметь правильно есть, чтобы не навредить горлу. Самое главное — не есть десерт, если вы простужены. Уязвимый организм не обрадуется внезапной дополнительной нагрузке. Также не рекомендуется брать мороженое в сильную жару: высокий контраст температур ударит по слизистой хорошим апперкотом. В мороз, кстати, тоже этого делать не стоит. Оториноларингологи также советуют трезво оценивать размеры порций. Идеальный вариант — традиционный вафельный стаканчик. Большие брикеты или ведёрки за раз с большой вероятностью вызовут боль в горле. А ещё большинство медиков рекомендуют дать мороженому подтаять перед тем, как начать есть».

Как считают эксперты, мороженое — отличный вариант, если дети неохотно пьют молоко. Специалисты по правильному питанию также советуют делать мороженое дома из фруктов и бананов — это, кстати, отличный загуститель. Хорошо подходят перемолотые и замороженные ягоды. Такое мороженое очень богато витаминами и его можно есть хоть каждый день.

Сегодня насчитывается огромное количество видов мороженого (более 850), и этот продукт по-прежнему остается одним из наиболее доступных и востребованных десертов в мире. Но при выборе этого лакомства тоже надо проявлять бдительность и внимательно изучать товарный вид и этикетку.

Как пояснили нам в региональном Роспотребнадзоре, на упаковке мороженого в обязательном порядке должны быть указаны состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения.

«Особенно при покупке мороженого следует обращать внимание на срок годности, и в случае, если маркировка стёрта или размыта, то лучше отказаться от такого продукта, — пояснили в надзорном ведомстве. — Также немаловажно ознакомиться с названием продукта и знать, что мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют такие виды мороженого, как молочное — не более 7,5% молочного жира, сливочное — 8-11,5% молочного жира; пломбир — не менее 12% молочного жира.

Помимо этого, качественное мороженое должно быть равномерно окрашено и сохранять свою первоначальную форму, а деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности. Первый признак повторного замораживания — это ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12-13°С, и именно при этой температуре начинаются процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника.

Кроме того, мороженое должно иметь на упаковке QR-маркировку, которая позволит проследить путь молочной продукции от производителя до конечного потребителя. Внедрение прослеживаемости позволяет бороться с контрафактом, защитить российских производителей. Любой покупатель может проверить товар по коду с помощью смартфона через мобильное приложение «Честный знак», и если не найдет его, то будет иметь возможность пожаловаться».

В любом случае, мороженое было, есть, и, наверное, останется самым любимым лакомством для большинства людей, ведь оно не только полезное, но и вкусное! Но даже при таком страстном желании полакомиться, нельзя забывать о советах, которые нам дают врачи для того, чтобы не навредить своему здоровью.