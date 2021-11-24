Злоумышленники действуют от имени липовой конторы — «Службы фин. мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают возврат неких «страховых накоплений». Якобы в автоматическом режиме перевод не прошел, и теперь нужно завершить его оформление онлайн.

В письмо встроена кнопка «Оформить возврат» и указан «уникальный номер перевода». В конце — предложение обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-оформлением возникают проблемы. Упоминание госорганизации повышает доверие пользователей к письму. Если абонент кликнет на кнопку, он окажется на фишинговом сайте, который попросит ввести данные карты. Вместо ожидаемого перевода средств человек лишится денег, указали эксперты.