«Последние два года в условиях пандемии особенно потрясли старшее поколение. Мы намерены привлекать ресурсы и способствовать развитию гериатрического центра. От этого зависит качество жизни, долголетие наших жителей. Республика нуждается в дополнительной помощи в данном вопросе. Нам важны ваши рекомендации, такое мероприятие дает возможность анализа, оценки качества и служит стимулом для развития», — отметила в начале беседы Бокова.

Команда медиков приехала с целью оценки организации указанного направления и проведения аудита мероприятий, направленных на достижение результатов федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В составе комиссии: начальник Управления по реализации функции НМИЦ по гериатрии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Юлия Котовская, руководитель отдела экспертно-методической деятельности Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медпомощи по профилю «гериатрия» Ольга Аброськина, эксперты-аналитики НМИЦ по профилю «гериатрия» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мадина Балаева и Ксения Ерусланова.

По словам врачей, главным образом их задача состояла в знакомстве с работой гериатрической службы именно с медицинской точки зрения, как организован сам процесс оказания помощи, как выполняются клинические рекомендации. В рамках выезда обсуждались вопросы соответствия данной деятельности требованиям Минздрава России, оснащенности медизделиями Гериатрического центра, анализа показателей целевого обучения, уровня автоматизации процессов оказания услуг в профильных учреждениях, а также оценки системы контроля эффективности, безопасности и качества фармакотерапии по профилю «гериатрия». Эксперты выборочно посетили организации здравоохранения, на базе которых находятся стационарные гериатрические койки: Сунженская центральная районная больница и Ингушская республиканская клиническая больница имени А. О. Ахушкова, Гериатрический центр, который функционирует в с. п. Троицкое на базе СЦРБ, и гериатрический кабинет в городской поликлинике г. Назрани.

Подробно в рамках проекта «Старшее поколение» рассматривалось достижение целевых показателей, в частности, уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 60 лет и старше на 10 тыс. населения соответствующего возраста, охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, а также доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением.

«В регионе однозначно видны результаты. Показатели федерального проекта в текущем году будут достигнуты. Нас радует, что в республике есть специальный Герцентр, что уже говорит о внимании к пожилым людям. Мы столкнулись с желанием людей работать, пониманием проблем, увидели команду специалистов-гериатров. У нас два комплекса мер, благодаря которым будет развиваться программа: по профилактике падений и переломов и по ранней диагностике когнитивных изменений», — подчеркнули члены комиссии.

Они также указали в качестве положительного момента на уникальную возможность госпитализации больных с ухаживающим родственником, которая предоставляется в Ингушетии, что, по их словам, является отражением традиций.

Кроме того, было сообщено, что в рамках выездного мероприятия организована встреча с деканом медицинского факультета Ингушского государственного университета для обсуждения вопросов реализации образовательных программ по гериатрии и с представителем министерства труда и социального развития для решения вопросов подготовки к внедрению системы долговременного ухода.

«В этом мы рассчитываем на то, что клинические ординаторы из региона будут направляться к нам для целевого обучения, чтобы формировалась не только сама служба, но и основа преподавания, готовились квалифицированные кадры», — добавила Юлия Котовская.

Бокова, в свою очередь, выделила подготовку профессионалов на всех образовательных уровнях как основу повышения качества оказания медуслуг.

«Мы можем на различных ступенях внедрить ваши рекомендации, начиная с банального ухода за пожилыми больными в колледжах, что обеспечит нас дополнительными рабочими местами и квалификациями для самозанятых, заканчивая уже серьезными предписаниями, полезными для внедрения в учебный план в высших учебных заведениях. Уверена, университет пойдет навстречу», — сказала она.

В заключение зампред правительства Ингушетии поблагодарила команду медиков за внимание, проявленное к республике, и столь подробный анализ, а также дала поручение региональным Минздраву и Минтруду все замечания устранить и представить отчет, какие мероприятия были проведены для улучшения ситуации в области гериатрии.