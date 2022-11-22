В конце августа текущего года на территории башенного комплекса Цори было обнаружено обрушение одного из средневековых наземных склепов из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло. При обвале склепа были обнаружены останки более 200 человек, а также одежда, головные уборы как мужские, так и женские, посуда, музыкальные инструменты и почти полный комплект воина.

По данным сотрудников Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, куда переданы артефакты, одной из самых странных находок стали пчелы в кожаном мешочке, лежавшие рядом с телом покойника в склепе. Предполагается, что он был пасечником, и родственники положили вместе с ним пчел, чтобы он мог заниматься пчеловодством на том свете, поскольку древние ингуши считали, что в потустороннем мире существует аналогичный мир за одним исключением, что в нем вместо солнца светит луна.

«Это история нашего народа, наше прошлое, жизнь и быт наших предков. А как известно, без прошлого нет и будущего. Мы обязаны предпринимать все возможные меры для сохранения наследия предков, беречь то, что они нам оставили, и с уважением относиться к собственной культуре. Очень важно и то, что в работу по исследованиям будут включены специалисты такого серьезного института. Уверен, совместная работа наших археологов и федеральных антропологов принесет большие плоды», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Московские антропологи будут проводить исследования костных останков из склепа в Цори, в частности, краниологический и одонтологический анализы. Это позволит определить половозрастные характеристики того или иного человека, различные патологии, в том числе и остатки болезней, которые протекали при их жизни, травмы, которые можно проследить по наружным признакам костного материала. По словам замруководителя ГКУ «Археологический центр имени Евгения Крупнова» Умалата Гадиева, исследователи из Института этнологии и антропологии приезжают в регион не впервые.

«Эти специалисты уже на протяжении четырех лет работают в рамках научного проекта, который мы инициировали, продвигаем и реализуем. Этот проект связан со средневековой антропологией горной Ингушетии. Это те специалисты, которые хорошо знают наш край, нашу историю и культуру. Сейчас они приезжают для исследования материалов разрушенного склепа Цори, где найдено достаточно много погребений, много костного антропологического материала. Помимо данных изысканий, мы планируем также обследование прилегающей к склепу территории. Вполне возможно, что мы найдем и другие останки, находящиеся в слое отвала. Кроме полевых работ, будут проведены также и камеральные», — сказал Гадиев.

Кроме того, по словам замруководителя археологического центра, черепа некоторых погребенных несли явные следы искусственного воздействия, очевидно связанного с трепанацией. В 2018-2021 гг. в рамках работы антропологической экспедиции исследователи неоднократно сталкивались с такими случаями в склепах горной Ингушетии. Подобные факты специалистами отмечались на территории региона и ранее, в частности, советскими археологами и антропологами.

Из этнографии и фольклорных источников, дошедших до наших дней, известно, что в горной Ингушетии были мастера медицины, которые производили хирургические операции на мозге. В частности, знаменитым врачевателем являлся Бунухо Точиев, занимавшийся лечением болезней, связанных, в том числе, и с головными болями. Есть сведения, что в подобных случаях делались специальные отверстия в черепной коробке, с мозгом производились определенные манипуляции, часто используя при этом курдючный жир.

Гадиев также добавил, что по результатам совместных работ с антропологами будут подготовлены научные статьи, которые планируются издать в российских и международных научных журналах. В будущем ученые планируют подготовку монографии по теме «Антропология средневековой Ингушетии». В этом научном труде археологический раздел будет представлен ингушскими археологами, а раздел антропологии составят сведения и исследования, подготовленные сотрудниками Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в конце августа этого года в горном Джейрахском районе из-за подмыва водой обрушился склеп, содержавший огромный пласт этнографического материала.

Из склеповой усыпальницы были извлечены человеческие останки. Выходцы башенного комплекса Цори, представили тейпа Цхьорой, с согласия властей решили временно перезахоронить останки, пока сам могильник не будет восстановлен.

На месте найдены предметы материальной культуры, представляющие большой научный интерес. В частности, в средневековом склепе обнаружены холодное оружие, женские головные уборы, в том числе курхарсы — традиционный женский головной убор ингушей, женская и детская обувь, предметы женского туалета, украшения, берестяное письмо, а также предметы неизвестного назначения. Все захоронения были женскими.

С артефактами проведут многочисленные работы, в том числе реставрационные, после чего они будут экспонированы.

Между тем местные историки указали на сходство женских головных уборов, найденных недавно в Ингушетии, и изображенных на древнеримской мозаике в сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс.

«В сирийском Хомсе найдено практически целое панно возрастом 1,6 тыс. лет, описывающее эпизод Троянской войны. Показательно, что вместе с солдатами изображены амазонки в головных уборах. Сходство головных уборов — курхарсов, найденных у нас, и в Сирии — очевидно», — сообщали исследователи.

По их утверждению, о взаимосвязи между ингушами и амазонками часто упоминается в научных трудах.

Курхарс (курхас) — это головной убор средневекового периода. Впервые о нём в письменных источниках упоминается в 1637 году в рапорте русских послов в Грузии.

В результате археологических исследований в надземных склепах (датирующихся XIV-XV веками) различных селений горной Ингушетии были обнаружены «двурогие» женские колпаки — курхарсы, сшитые из фетра, покрытого шёлковой материей, украшенные ленточками, с прикрепленной серебряной бляхой. Находку сравнивали с фригийским колпаком, и утверждалось о тесной связи ингушей с Фригией.

Кроме того, в каменных гробах IX-XII веков были отмечены следы истлевших курхарсов. По некоторым оценкам, курхарсы, найденные в Ассинском ущелье Ингушетии, относятся к IV веку до нашей эры. Исследователи отмечают, что они встречаются среди кавказских народов только у ингушей.

По одной из версий «курхарс» — сочетание ингушских слов «кур» — гордость и «харсаш» — шелковая бахрома.

Во время встречи с ингушскими археологами в Магасе в октябре Калиматов поддержал предложение замдиректора Госархива республики Джабраила Чахкиева о составлении регионального реестра разрушающихся средневековых склепов для их восстановления в первоочередном порядке.

Чахкиев заявил о необходимости форсировать реконструкцию всех памятников, поставить на учет все разрушающиеся склепы и гробницы, отдельно выделив в новом перечне те, что на грани уничтожения, и провести охранно-спасательные работы в масштабах республики.

Глава региона поручил подключить к этой работе управление МЧС по Ингушетии, поскольку есть потребность в специальных навыках и оборудовании — многие из захоронений находятся на обрывах и крутых склонах.

В Ингушетии не так быстро, как хотелось бы, но проводится работа по восстановлению памятников истории и культуры. Осенью минувшего года в горном районе торжественно открыли отреставрированный башенный комплекс замкового типа Бишт. Работа велась 3,5 года. Восстановлено более 80 объектов.

В этом году стартовала реставрация средневекового башенного комплекса Ний. Речь идет о родовом башенном комплексе тейпа Евлоевых. Памятник восстановят за счет внебюджетных средств.