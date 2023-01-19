Так в науке, в частности, в истории становления и развития такой отрасли, как математика, значение которой возрастает с каждым днём, женщины заняли своё достойное место и внесли в нее весомый вклад. Одним из ярких примеров учёных является наша соотечественница, директор инженерно-технического института Ингушского государственного университета, доктор технических наук, профессор кафедры математики и информационно-вычислительной техники Мовлатхан Тугановна Агиева.

Мовлатхан Тугановна родилась в станице Орджоникидзевской ЧИАССР (ныне — это город Сунжа Ингушетии), в большой дружной семье, где, помимо неё, было ещё шесть братьев и две сестры. Родители сумели воспитать детей в лучших традициях ингушского народа, привить им чувство ответственности, любовь к знаниям, стремление к самостоятельности и к самосовершенствованию. Отец — Туган Магомедович, в своё время получил техническое образование, был образцом мужества и добропорядочности. Мать — Марем Шабазгиреевна Аушева, добрая и мудрая женщина, несмотря на трудовую занятость, сумела создать тепло домашнего очага и ориентировать своих детей на правильные жизненные позиции.

Мовлатхан с детства была одаренным ребенком, увлеклась музыкой, ходила в музыкальную школу по классу «аккордеон», любила рисовать, вязать, ну и, конечно же, учиться. Ей легко давались все предметы, но особенный интерес она проявляла к математике, химии, физике, любила решать сложные задачи, и потому не удивительно, что на ежегодных олимпиадах по этим предметам она занимала первые места. Но любимым предметом у неё была математика. Она с детства знала, что непременно станет в будущем учителем математики. На такой выбор повлияли, по её словам, родители и замечательные школьные педагоги средней общеобразовательной школы № 3 станицы Орджоникидзевской, которым она остаётся признательной и благодарной. Это первый учитель Раиса Ивановна Сигаева, которая стала для неё символом знаний, мудрости и доброты и отчасти поспособствовала в дальнейшем выбору нашей героиней профессии педагога. А также учитель математики Людмила Васильевна Келина, учитель химии и биологии Анна Гергиевна Берлёва и другие.

После окончания школы с отличием в 1984 году Мовлатхан Агиева поступила в Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, в городе Грозный, на факультет математики и компьютерных наук, который окончила в 1989 году. Будучи студенткой университета, участвовала в работе университетских, региональных студенческих научно-практических конференций, выступала с докладами и тезисами. С первого курса учёбы в университете увлеклась программированием на брендовых на тот период времени языках программирования: Фортран, Алгол, Бейсик, Паскаль и т. д.

Трудовую деятельность начала после окончания университета в средней школе № 2 с. Сурхахи Назрановского района — учителем физики, математики и информатики, куда была направлена по распределению.

В 1990 году была приглашена на работу в среднюю школу № 2 станицы Орджоникидзевской учителем математики и информатики. В 1991 году установила первый дисплейный класс на территории нынешней Ингушетии. Вела уроки и мастер-классы по информатике для учителей школ, одновременно являлась руководителем учебно-методического объединения учителей математики и информатики.

С 1994 года работает в Ингушском государственном университете, практически со дня его основания. Начинала с должности ассистента кафедры математики и физики. С 1996 года — старший преподаватель кафедры математики и ИВТ ИнгГУ. С 2003 года в должности доцента кафедры математики и ИВТ ИнгГУ. С 2017 года — профессор кафедры математики и ИВТ ИнгГУ.

В 2000 году Агиева стала аспирантом Института математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича Южного федерального университета, кафедра прикладной математики и программирования на механико-математическом факультете. На выбор научного направления в первую очередь повлиял её научный консультант, доктор физико-математических наук, профессор Геннадий Анатольевич Угольницкий, под руководством которого она писала кандидатскую, затем и докторскую диссертации.

В 2003 году Мовлатхан Тугановне присуждена степень кандидата технических наук по научному направлению «Математическое моделирование, численные методы, комплексы программ». И с этого года она занимает должность декана технолого-педагогического факультета Ингушского госуниверситета.

В октябре 2004 года Мовлатхан Тугановне посчастливилось в числе одиннадцати делегатов от Российской Федерации стать участником американо-российской программы «Открытый мир» (Open World), созданной Конгрессом США по инициативе известного эксперта по России, директора Библиотеки Конгресса США Джеймса Эйч Биллингтона и академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва.

С 2018 года она занимает должность директора инженерно-технического института ИнгГУ. При непосредственном участии Мовлатхан Тугановны в Ингушском госуниверситете открыт ряд технических направлений подготовки, таких как «Информатика и вычислительная техника», «Нефтегазовое дело», «Экология природопользования», «Электроэнергетика и электротехника», аспирантура по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».

В 2021 году Мовлатхан Агиева успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Развитие методов управления экономическими системами на основе сетевых моделей влияния в маркетинге» по специальности «Управление в социальных и экономических системах» в Воронежском государственном техническом университете.

Результаты научно-педагогической деятельности Мовлатхан Агиевой воплощены в десятках научных публикаций, дипломников, работающих в разных частях нашей страны и за рубежом, ряде аспирантов, готовящихся защитить кандидатские диссертации под ее руководством.

По научным темам своих исследований она имеет более 100 научных статей, тезисов, докладов в рецензируемых российских и зарубежных изданиях ВАК, Web of Science и Scopus, свидетельства регистрации программ на ЭВМ, свидетельства о внедрениях и т. д.

Много сил и энергии отдает Мовлатхан Тугановна организации и проведению научной деятельности среди студенческой молодежи, привлекая их к кружковой и иной научно-исследовательской работе.

Помимо своей основной деятельности, Мовлатхан Агиева возглавляет женсовет Ингушского государственного университета, являлась членом Ингушского регионального отделения Союза женщин России.

Учёные и коллеги говорят о целеустремленности и трудолюбии Мовлатхан Тугановны и её неустанном стремлении к новым достижениям. В своей рабочей и научной деятельности она не боится критики, справедливо полагая, что критика способствует нахождению истины и продвижению научных изысканий.

«Она умеет увлечь, умеет грамотно и интересно довести свои знания до студентов», «Лекции очень интересные, вдохновенные», «Заряжает своей неиссякаемой энергией», «Требовательна, но проста в общении. Готова выслушать, пойти навстречу», «Оценивает по способностям», — такие отзывы дают о своём наставнике и студенты Ингушского государственного университета.

Многолетняя трудовая деятельность Мовлатхан Агиевой в области науки и образования отмечена многочисленными грамотами и благодарностями, в том числе и почетными грамотами Министерства образования и науки РФ и Республики Ингушетия, медалями «25-лет образования РИ», «250-лет вхождения Ингушетии в состав России» и т. д.