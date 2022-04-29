Можно ли научиться программировать на Python в 12 лет?

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Не получается отвлечь ребенка от игр и ютуба? Научите ребенка программировать. Свою любовь к гаджетам подросток побороть не сможет, особенно, если не понимает, зачем ему это нужно. А вот направить ее в нужное, созидательное русло? Главное - показать, насколько полезнее и интереснее создавать игры, а не играть в них. 

IT-сфера развивается ежедневно, сейчас это самая востребованная отрасль. А вы видели какие зарплаты у программистов?

Итак, предложите вашему подростку программирование на Python для детей, если:

  • ваш ребенок увлекается играми или проводит время в соцсетях,

  • ваш ребенок интересуется устройством гаджетов,

  • ваш ребенок любит пробовать что-то новое.

В ходе знакомства с программированием, ребята учатся писать коды и программы на языке Python, составлять алгоритмы и применять модули для решения простых практических задач, использовать на практике облачную среду разработки, применять в работе основные конструкции элементов языка Python и создавать собственные проекты. Это профессиональный и довольно сложный язык, поэтому обучение лучше начинать после 12 лет. Но в 12 лет дети уже способны создавать свои небольшие проекты. 

Особенности обучения детей программированию: 

  • только опытные преподаватели. Совершенно ошибочно полагать, что для подростков достаточно начинающих программистов или студентов.

  • удобная обучающая платформа, если обучение идет онлайн,

  • только актуальные навыки и доступный язык изложения,

  • практический подход. Детям важно сразу видеть результат своих усилий. 

Все это воплощено на курсах Skysmart. Ребенок сможет познакомиться с разработкой и программированием на языке Python, понять, по душе ли ему это занятие и возможно даже определиться с будущей профессией. Удивительно, но уже на детских курсах ребята получают навыки, которые востребованы через годы. На курсах минимум теории: подростки в процесс обучения создают конвертер валют, генератор паролей и игру в жанре RPG.

Почему именно Python?

Это язык программирования высокого уровня, главная идея которого — это простая читабельность и синтаксис, который позволяет программистам выражать концепцию программы парой строк кода. Python крайне мультизадачный. Его можно использовать для анализирования данных, разработки сайтов, машинного обучения. Quora, Pinterest и Spotify используют именно Python для своего back-end’а. 

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