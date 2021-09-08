Само слово «коррупция» очень ёмкое, но многозначное. А объясняется оно очень просто — это использование в собственных интересах чужих средств, скажем так, наших, ваших или народных. Разумеется, добыты они не честным трудом, а путём откатов, взяток, мошенничества или стяжательства. Или если процитировать известного философа XVII века Томаса Гоббса: «Коррупция есть корень, из которого вытекает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам».

Коррупцию презирают все религии мира, в том числе и религия ислама. «Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности других людей» (Коран 2:188).

Но, тем не менее, соблазн наживы очень велик, потому он идёт испокон веков рядом с нами, как неизбежный спутник человеческих взаимоотношений, параллельно экономическому уровню нашего общества обогащаясь и развиваясь.

Коррупция изначально идёт на уровне нашей обыденной жизни. Мы даём взятки с момента рождения человека и на протяжении всей его жизни: где-то педагогу, врачу, мелкому чиновнику, бюрократу. Где-то переплачиваем на рынке, включая и рынок услуг. И мы подпитываем всю эту систему. А с другой стороны, что нам остаётся? Вся наша жизнь устроена так, что надо «дать на руку», чтобы жить по-человечески. Приходится где-то обойти закон или закон подстроить под себя.

Конечно же, если я, ты, он откажемся давать, тогда, может быть, и наступит исцеление. Но ведь не откажемся, потому что не перестанут «давать» и «брать», и будут оправдываться, приводя разные доводы. В любом деле найдётся своя теория живучести. А ведь «берущий» не задумывается над тем, правильно ли он поступает. Или чаще тот самый «берущий» есть всего лишь звено огромной цепи, разорвать которую он один не в состоянии.

Правда, выход есть всегда, просто выйти из этого движения. Но возможно ли это? Пусть кинет камень первым тот, кто никогда не давал взяток, не переплачивал, не был соучастником этой системы. Про «брал» не скажу. Но всё же, коррупция на уровне простых человеческих отношений давно уже стала естественной и воспринимается как нормальное явление. И если выразить мнение большинства, то вышеперечисленное отнюдь не считается коррупцией, если только размеры «дать» и «взять» не зашкаливают, это просто проявление внимания, любезности и благородства. Назовите как вам угодно.

А вот когда аппетиты зашкаливают до размеров космических, когда коррупционные скандалы сотрясают на самом высоком уровне, вот тут уже становится страшнее за эту самую систему. Об этом говорят и сводки наших новостей, где идёт речь о миллионных хищениях чиновниками народных денег. А ведь это наши с вами деньги. Они должны были быть направлены на улучшение социальных условий, на создание рабочих мест, на строительство школ и различных культурных заведений, для улучшения работы системы медицины, в конце концов, это наши зарплаты, наши пособия и пенсии. А в итоге что мы видим? Люди часами ждут общественный транспорт, а министры и чиновники высших рангов как перчатки меняют машины, причём их дети и внуки уж давно забыли, что такое общественный транспорт. У нас нет тротуаров, пешеходных дорожек, а их дворы выстелены мраморными плитами. Они сыты и довольны, при коне и при доспехах. И самое скорбное то, что им кланяются те, кого они же обворовывают.

Вот так и живём. Хотя проблем вычислить коррупционеров нет. Стоит только захотеть. Если копнуть чиновника и задаться здравым вопросом: «Откуда вестимо?» Конечно, нет-нет да отлавливают крупную птицу, но, в общем, не ломается сама система хищения. Потому и лезли, и лезут, и будут лезть к кормушке те самые, как их предки, их современники и их потомки. А вовсе не для того, чтобы сделать жизнь народа лучше. Бескорыстная и искренняя готовность служить народу — это редкое качество, присущее только человеку достойному.

Из сказанного получается, что мы обречены? Нет исцеления от коррупции?

Этим вопросом задаются вот уже на протяжении всей человеческой жизни. Но ответов не находят. Хотя известный киногерой Жеглов предлагал выход, с вердиктом: «Вор должен сидеть в тюрьме». Но через это мы уже проходили. Поняли, что коррупцию «закручиванием гаек», «посадкой», расстрелом не победить. Здесь нужно что-то другое. Как любая хроническая болезнь, коррупция нуждается в длительном лечении, уж корни её тянутся слишком глубоко. Но всё же, это не повод, чтобы отказываться от борьбы и надежды на исцеление.

Не претендуя на абсолютную истину, безошибочно можно сказать, что нужно изменить в корне представления людей о моральных установках в достижении материальных благ. И ориентировать их только на честные доходы. Это, конечно же, подразумевает под собой революцию в умах.

Как вы думаете, есть ли вариант дать понять людям, особенно тем, чьи сердца и умы блуждают в поисках земного счастья и непознанного довольства, что роскошь и достаток — это всего лишь миф о счастье. Что высокие замки, брендовый гардероб, роскошные иномарки никогда не заменят самое ценное, что есть у человека — совесть и чистые человеческие отношения. И что их можно пожалеть, поскольку родственников искренних у них нет, есть «просящие», и их они сторонятся. Нет настоящих друзей, а деловые пропадают вместе с «делом». Да они боятся даже улыбнуться лишний раз, потому как не желают подпускать к себе низшую касту. Не ведомо им, что значит быть счастливым просто от общения с другом, с братом, с соседом. Их можно пожалеть, потому что, когда они вдруг будут нуждаться в людях, они не найдут их в толпе.

Человек — единственное живое существо на земле, наделённое высоким разумом и сознанием. Но он опасен тем, что ищет и находит оправдание любым своим действиям. Раскаяние — вещь очень тонкая, вряд ли найдётся среди коррупционеров готовый признаться в том, что он ворует у народа, отказаться от всего, что «заработал» таким образом, пересмотреть свои ценности и жить по законам Всевышнего, понимать, что мы не вечны на земле и что за каждый неверный шаг должны будем нести ответственность.

При всех грустных мыслях надежна на исцеление есть, если каждый будет стремиться к совершенству, будет жить по религиозным понятиям, в гармонии с самим с собой, если он научится усмирять свои потребности, свои желания, будет остерегаться материальных благ, полученных нечестно, будет думать о будущем своих детей, ради которых он строит свою пирамиду, которые потом первые же его и осудят, если, конечно же, по милости Всевышнего они вырастут достойными людьми. Вот тогда можно будет говорить о том, что есть шанс победить коррупцию.

В принципе, это и есть стремление к совершенству. А пока ещё страшно. Страшно видеть в нашем обществе превалирование материальных ценностей над духовными, видеть сытого чиновника, потерявшего честь бизнесмена и пресмыкающихся перед ними людишек. Страшно, что коррупция, как липкая и упругая паутина, обволакивает наше общество.

Страшно и ужасно, что порок становится нормой.