И хотя полностью одолеть коррупцию здесь пока не удалось, это вовсе не означает бессмысленность мер по снижению ее уровня. Законодательство о контрактной системе в сфере закупок прямо направлено на исключение коррупционной составляющей в закупочной деятельности организации. Наказание за коррупцию в этой сфере серьезное — это штрафы, принудительные работы, лишение права занимать определенные должности, лишение свободы (УК РФ).

Пресечь коррупцию в сфере закупок призваны и открытые конкурсы. Однако муниципальные власти, пользуясь админресурсом, нередко нарушают закон.

Так, Ингушским управлением ФАС России установлены признаки нарушения закона о защите конкуренции в отношении нескольких муниципальных образований региона, выразившиеся в ограничении конкуренции в связи с не проведением открытых конкурсов по отбору управляющих организаций по содержанию многоквартирных домов.

— Администрации муниципалитетов были обязаны провести открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, однако никакого подтверждения проведенных конкурсов нами не обнаружено, — рассказал газете «Ингушетия» руководитель ведомства Батыр Точиев. — Стоит подчеркнуть, что такие конкурсы позволяют обеспечить равноправные конкурентные отношения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Выбор управляющей организации способствуют защите интересов собственников многоквартирных домов, снижению количества злоупотреблений со стороны органов власти.

Точиев отметил, что в связи с этим Ингушским УФАС России выданы предупреждения муниципальным властям о прекращении действий, ограничивающих конкуренцию.

— Напомню еще раз, что муниципальным образованиям необходимо провести открытые конкурсы на предмет определения управляющей организации, информация должна быть размещена на официальном сайте www. torgi. gov. ru, а срок для исправления ситуации завершится 1 октября текущего года, — заключил глава антимонопольной службы региона.