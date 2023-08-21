Мурат Даутгиреевич Хаматханов — действительный государственный советник Ингушетии третьего класса, уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике. Материал о нашем герое хочется начать с присуждения ему высокой награды Указом Президента РФ В. Путина от 17 августа 2023 года за № 620 «За заслуги перед Отечеством» второй степени за многолетний добросовестный труд и особые заслуги в развитии предпринимательства, защите прав предпринимателей.

Эта награда стала дополнением к другим, которые уже были в копилке трудовой деятельности Мурата Хаматханова. Он награжден орденом Республики Ингушетия «За заслуги», за успехи в строительной отрасли удостоен звания «Почетный строитель Российской Федерации», ему присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Ингушетия», награжден знаками отличия Торгово-промышленной палаты Российской Федерации первой и второй степени, медалями «За отличие в развитии предпринимательства», «За мужество и отвагу», «За укрепление правопорядка», юбилейной медалью «25 лет Республике Ингушетия». Почетными грамотами президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Главы Ингушетии и правительства республики. Является почетным жителем города Магаса.

Трудовой путь Мурата Хаматханова

Мурат Даутгиреевич Хаматханов родился 21 июля 1949 года в Кокчетавской области, в селении Макинка. Со школьных лет проявлял интерес к знаниям, рос любознательным и коммуникабельным человеком. В 1972 году окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. Свой трудовой путь начал ещё школьником, подрабатывая на откормочной базе Катаямы в г. Грозном.

Профессиональная деятельность Мурата Хаматханова началась в качестве счётчика в Чечено-Ингушской экспедиции «Южгипроводхоза» ЧИАССР в 1968 году. Затем была служба по призыву в вооруженных силах Закавказского военного округа. С 1974 года он работает бетонщиком-монтажником, мастером участка № 1, прорабом на участке № 2, начальником планово-производственного отдела Грозненской передвижной механизированной колонны «Росводремстрой».

В 1980 году — главный инженер-строитель, заместитель начальника по капитальному строительству республиканского объединения «Чеченингушсортсемпром» ЧИАССР в г. Грозном. С 1983 года — генеральный директор Северо-Кавказской специализированной передвижной механизированной колонны треста «Ремсельбурвод». В 1997 году — генеральный директор специального строительно-монтажного управления открытого акционерного общества «Ремсельбурвод».

В 2000 году — генеральный директор регионального Фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции Республики Ингушетия. В 2003 году — президент торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия. С 2012 года уполномоченный по правам инвесторов и предпринимателей в Республике Ингушетия в администрации Главы Республики Ингушетия (с 2014 года — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия государственного органа «Уполномоченный по защите прав предпринимателей и его аппарат»).

Как говорится, человек, который прошёл путь «от сохи до руководителя», знает истинную цену человеческому труду. На всех участках он проявлял себя настоящим хозяйственником, профессионалом высокого уровня и руководителем, у которого слова не расходятся с делом.

«Мы тебя помним, Мурат!» (Дауд Джемигов)

Об этом очень ярко и образно скажет нам в своём благодарственном письме в редакцию газеты «Ингушетия» житель Чеченской Республики Дауд Джемигов. Он прислал нам вырезку из гудермесской районной газеты «Гумс» от 28 апреля 2012 года, где выразил благодарность Мурату Хаматханову, под заголовком «Мы тебя помним, Мурат!» и просил нас передать через нашу газету слова признательности с пожеланием успехов Мурату Хаматханову.

«В 1984 году в ведении Министерства мелиорации водного хозяйства СССР был создан новый трест, куда входили 18 специализированных ПМК, которые выполняли специфические задачи, — пишет он. — А Северо-Кавказская спецПМК должна была обслуживать такие крупные республики, как Чечено-Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, а позднее благодаря человеку, о котором пойдет речь ниже, в этот список был включен и Дагестан.

На столе у министра мелиорации водного хозяйства лежали два заявления с просьбой о назначении на должность начальника Северо-Кавказской спецПМК, а в министерской приемной настойчиво добивался вышеуказанной должности некий подпольный советский мультимиллионер. Вердикт наконец был вынесен. Он гласил: «Северо-Кавказскую спецПМК открыть в г. Гудермесе и руководителем назначить Мурата Даутгиреевича Хаматханова». А пресловутый мультимиллионер в нервном срыве остался... на попечении работников скорой помощи.

И начались будни новоиспечённого начальника. За короткий промежуток времени в удобном месте, в пределах Гудермеса, была организована база ПМК с выходом на железную дорогу. Стали получать спецтехнику: дорогие буровые агрегаты, компрессоры, сварочные агрегаты, автокраны, грузовые КамАЗы. Буквально весь Гудермес был в восторге. Тогда редко какой из совхозов-миллионеров похвастался бы, что может себе позволить иметь служебные машины, за исключением директора. А в ПМК у Хаматханова бригадиры и мастера ездили на уазиках и ижевских «пирожковозах».

В период с 1984 года по 1994 год Северо-Кавказской спецПМК было пробурено и отремонтировано сотни скважин, которые дали воду для сел, организаций, предприятий и образовательных учреждений. Организация, возглавляемая Хаматхановым, среди строителей неизменно на протяжении пяти лет занимала первое место и была занесена на Доску почета. Наряду с прямыми задачами ПМК занималась и благотворительностью. За счет организации была построена и подарена городу аптека, торговой площадью 500 кв. м. Также своими силами ПМК построила 8-квартирный дом, 12 двухэтажных коттеджей и в плане социальной поддержки были вручены ключи малоимущим рабочим спецПМК.

Мурат Даутгиреевич всегда гордился тем делом, которым занимался. Он часто повторял: «Мы делаем благое дело, добываем воду, которую пьют и люди, и живность, за что Всевышний отплатит нам добром сторицей!» Конечно, редко кто из руководителей тогда так смело мог излагать свои мысли, особенно на масштабных совещаниях представителей четырех больших республик Северного Кавказа.

Мурат Хаматханов был в первую очередь требовательным по отношению к самому себе. Он являлся настоящим профессионалом. Зная это, Министерство строительства Чечено-Ингушетии неоднократно делало попытки назначить его начальником ЧУС республики, чему был свидетелем и автор этих строк. Но! Он остался верен тому делу, которое на протяжении многих лет создавал благодаря своему уму, работоспособности и уважению соратников.

Мурат Даутгиреевич был человеком редкой доброты. Я благодарен ему за то, что он вывел меня в люди, наставил на путь истинный. Многому научился у него. Он был несравненным идеалом и моим кумиром и остается им так же, как у многих других его подчиненных. А сколько было таких, как я, которые брали пример с него! Он лучше нас знал наши нужды. Всегда был рад оказать любую помощь и оказывал ее тем, кто нуждался в ней.

Работая с интернациональным коллективом в 400 человек, Хаматханов умудрялся быть в курсе жизни каждого из нас. Это было архисложно, но так было! Поэтому, спустя 18 лет, добрая память возвращает нас к этому добрейшему человеку с большой буквы. Мы, его бывшие подчиненные, и многие коллеги по работе, когда встречаемся, обычно всегда друг у друга спрашиваем, есть ли вести от Мурата, может, кто видел его? Не это ли есть признание человека, любовь и уважение к нему, когда, даже спустя годы, он остается жить в сердцах людей?

Дауд Джемигов«.

Мурат Хаматханов — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия

Биография Мурата Хаматханова — это непростой путь трудолюбивого и целеустремленного человека, жизнь, полная напряжения, радости, тревог, огорчений, бессонных ночей и удовлетворения от того, что он идёт по верному пути. Где бы он ни работал, приоритетным направлением для себя он изначально обозначил служение народу, придерживаясь принципа — не ставить выше народных свои собственные интересы.

— Меня никогда не покидало желание на высоком профессиональном уровне делать свою работу и приносить людям добро, — говорит Мурат Даутгиреевич. — И вот, более 40 лет находясь на руководящих должностях, я абсолютно согласен с тем мнением, что 90% успеха любого предприятия зависит от первого лица — руководителя. Но без должной поддержки людей никакого успеха добиться невозможно. Именно потому, что я никогда не ставил свои личные интересы выше служебных или государственных, у меня получилось наладить четкую систему производства, сохраняя при этом профессиональный потенциал людей — специалистов высокого класса.

Имея большой стаж работы в строительной отрасли, опыт работы в руководящих должностях, с предпринимателями и бизнес-сообществом, Мурат Хаматханов вот уже более десяти лет является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия. Помимо восстановления нарушенных прав субъектов предпринимательства, одним из важных направлений своей деятельности считает устранение административных барьеров и, как следствие, снижение коррупционного давления на малый и средний бизнес в республике.

Так, под руководством Мурата Даутгиреевича в 1999 году организована и проведена работа по созданию Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия, которой он не раз в годы ее становления оказывал личную спонсорскую поддержку. Создав и возглавив Торгово-промышленную палату Республики Ингушетия, он направил весь свой жизненный опыт, профессиональные навыки и интеллект на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса республики. Принимал и принимает активное участие в разработке программ по развитию предпринимательства и подготовке проектов законодательных актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

При непосредственном участии Мурата Хаматханова были разработаны такие программы, как республиканская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия на 2001-2003 гг.», республиканская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия на 2004-2006 гг.», республиканская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия на 2007-2008 гг.».

Мурат Даутгиреевич инициировал разработку республиканских законов по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, а именно: «О Торгово-промышленной палате Республики Ингушетия» (2000), «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Ингушетия «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Ингушетия» (2003), «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей Республики Ингушетия» (2013).

Вся деятельность Мурата Хаматханова направлена как на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, так и на развитие экономики республики в целом.

Но помимо профессиональной, он активно занимается и общественной деятельностью, оказывает спонсорскую помощь учреждениям здравоохранения и образования Республики Ингушетия, правоохранительным органам республики, семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, и т. д. Будучи председателем общественного совета при Министерстве внутренних дел по Республике Ингушетия, он организовывал проведение ежегодных шахматных турниров, посвященных памяти полковника милиции А-К. Цечоева и народного депутата М. Дарсигова. Неоднократно участвовал в работе комиссии по примирению кровников. Кроме того, входит в рабочую группу «Честная эффективная экономика» Общероссийского народного фронта.

За многолетний период своей работы Мурат Даутгиреевич воспитал целую плеяду учеников и последователей, которые в разные времена занимали и занимают важные государственные посты в органах исполнительной и законодательной власти республики.

Об успехах, достигнутых за последние годы в ранге уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия, говорит тот факт, что Мурату Хаматханову удалось добиться от глав муниципальных образований районов и городов введения отдельной должности в ранге заместителя главы района, города по вопросам развития малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций. Из 381 письменных и 2362 устных обращений предпринимателей, обратившихся к уполномоченному по защите прав предпринимателей, ни одно не осталось без ответа. Государственный орган, возглавляемый Муратом Даутгиреевичем, стал востребованным, сплоченным, действующим коллективом, активно отстаивающим права предпринимателей.

Согласно ежегодной оценке эффективности деятельности региональных уполномоченных, проводимой центральным аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, за десять лет деятельности уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия Мурат Хаматханов вошел в двадцатку лучших в России, за что был отмечен в 2021 году благодарственным письмом от Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Богатый жизненный опыт, высокий профессионализм, умение спокойно оценивать ситуацию и принимать правильное решение, высокий уровень порядочности и культуры, умение создавать вокруг себя климат, чтобы каждый человек ощущал себя востребованным, вызывают чувство глубокого уважения к Мурату Хаматханову как со стороны коллег, так друзей и знакомых.

«Я всегда считал и считаю, что достигнутого мало, что надо постоянно совершенствоваться и в знаниях, и в деле, и в принимаемых решениях в интересах народа, а значит, и семьи, и будущего наших детей», — говорит Мурат Хаматханов.