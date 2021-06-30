Муса Хумадович Ведзижев родился 25 мая 1907 года в селении Плиево Грозненского округа Терской области, он был старшим сыном в большой многодетной семье. Отец Хумад был по тем временам очень предприимчивым человеком, во времена НЭПа он организовал своё предприятие — кооператив по переработке зерна, и на этом промысле зарабатывал хороший капитал. Образованию он отдавал предпочтение и старался выучить грамоте своих детей. Так в первое время, ещё до революции, старшего сына Мусу он отдал учиться в русскоязычную школу на Украине, где жил его брат.

В 1925 году, после окончания курса по ликбезу, Муса продолжил учёбу во Владикавказе. Он поступил на подготовительное отделение Северокавказского рабфака и окончил его с отличием в 1929 году.

Сразу после окончания вуза молодой выпускник начал свою трудовую деятельность в тресте «Грознефтестрой» Наркомнефти России. Уже через год подающего надежды специалиста направляют на учёбу в Московскую горную академию на нефтяной факультет. Вскоре по семейным обстоятельствам он переводится в Грозненский нефтяной институт, на факультет «Бурение и эксплуатация нефтяных скважин» с квалификацией — горный инженер, который оканчивает в 1936 году. Дальше в его трудовой биографии опыт работы инженера по эксплуатации нефтепровода в конторе «Грознефтеснаба», диспетчера и начальника отдела в тресте «Союзнефтепровод».

В 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны, Муса Хумадович призывается на фронт, в действующую армию. Он возглавляет в воинской части службу обеспечения советских войск горюче-смазочными материалами. Но уже через год его срочно отзывают с фронта. Причина — тылу нужны грамотные инженеры-нефтяники. Дело в том, что ситуация на фронте в 1942 году была ещё не в пользу Советского Союза. Перевес по-прежнему был на стороне гитлеровской Германии. В конце июня немцы устремились к Сталинграду и на Кавказ. Это были напряжённые времена. Муса Хумадович, не считаясь со временем, работает в нефтегазовой промышленности Чечено-Ингушетии, бесперебойно снабжая фронт горюче-смазочными материалами. «Моторы сами по себе — безжизненная сталь. Для того чтобы они разили врага, нужен бензин. Бензин — кровь самолетов, танков, автомобилей. Наши нефтяники оживляют холодную сталь моторов. Они дадут фронту столько горючего, сколько нужно для полного разгрома врага», — писала в те суровые дни газета «Правда».

Поначалу Муса Ведзижев руководит производственно-техническим отделом в тресте «Союзнефтепровод», потом он возглавляет нефтепроводную контору «Грознефтекомбинат», где проявляет большую личную инициативу и показывает организаторские способности по обеспечению снабжения действующих на Кавказе советских войск горюче-смазочными материалами. На этой должности он служит вплоть до февраля 1944 года, то есть до дня депортации ингушского и чеченского народов в Северный Казахстан и Среднюю Азию. К сожалению, государство не учло заслуг Мусы Ведзижева перед Родиной.

В ссылке семья Мусы Хумадовича проживает в Киргизии. С таким послужным списком, как у нашего героя, устроиться на работу ему было несложно. С первых же дней Ведзижева оформляют завхозом на Джамбульском сахарном заводе. После окончания войны его отзывают в нефтяную промышленность и назначают главным инженером самого крупного в Казахстане Гурьевского товарно-транспортного управления Главнефтеснаба.

В 1957 году главный инженер Муса Хумадович переводится на аналогичную должность в Дагестан. Чуть позже он отзывается в Чечено-Ингушскую республику, восстановленную после ликвидации в феврале 1944 года. Здесь он работает главным инженером, потом заместителем начальника Грозненского товарно-транспортного управления Главнефтеснаба Миннефтепрома СССР.

В 1962 году Муса Ведзижев назначается начальником Грозненского управления магистральных газопроводов Главгаза СССР. В 1965 году он становится генеральным директором северокавказского линейно-производственного управления по газопроводам, созданного по указанию центра специально для функционирования под руководством Мусы Ведзижева. Это было высокое доверие. С того времени вся дальнейшая производственная деятельность нашего героя связана с развитием газовой промышленности на Северном Кавказе.

За время работы Ведзижев внёс большой личный вклад в газификацию большинства населённых пунктов республики, включая удалённые горные селения.

Руководители Газпрома СССР А. К. Кортунов, с которым он состоял в дружеских и доверительных отношениях, М. В. Сидоренко и другие высоко отзывались о деятельности Ведзижева и всегда ставили его в пример другим работникам отрасли.

В 1973 году Муса написал заявление об уходе на пенсию в связи с пенсионным возрастом. Но руководству не хотелось расставаться с таким специалистом высокой квалификации. Он ещё последующих пять лет оставался в строю. Был назначен главным инспектором Грозненского отделения Госгазнадзора. На пенсию с этой должности ушел 14 апреля 1979 года.

В трудовой характеристике Мусы Ведзижева имеется запись: «За труд и профессионализм при выполнении таких ответственных мероприятий, как перевод нефтепровода под перекачку светлых нефтепродуктов, замена и опрессовка его отдельных участков, очистка резервуаров и т. д., удостоен множества благодарностей и наград, а также денежных премий».

Муса Ведзижев был награждён орденом «Знак почёта» (1960 г.); медалями «За трудовую доблесть» (1948 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия В. И. Ленина и многими другими юбилейными наградами, а также Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1972 г.). Удостоен звания «Почётный работник газовой промышленности».

Мусу Ведзижева очень ценило вышестоящее начальство, его уважали и ему доверяли простые труженики. Он избирался депутатом Грозненского (1935-1939 гг.) и Гурьевского (1950-1956 гг.) городских советов депутатов трудящихся. В 1958-1960 гг. был заместителем председателя правления Чечено-Ингушского научно-технического общества нефтяной и химической промышленности.

Был в жизни Мусы Хумадовича один случай, который ещё раз показал, что его уважали и ценили на высшем уровне, в Министерстве нефтяной и газовой промышленности СССР. Так опыт человеческого бытия не раз показывал, что у впереди идущих людей всегда находятся разного рода недоброжелатели. Вот и в его случае были подобные элементы, которые решили как-то расквитаться с требовательным начальником и накатать жалобу в Москву на «нерадивого управленца». В ответ приехала комиссия, и 25 человек лишились работы, а Муса продолжил свою трудовую службу.

Знакомые и близкие люди Мусу Ведзижева характеризуют как крайне порядочного и честного человека. Он был настоящим сыном своего народа, на каких бы ответственных должностях ни находился, всегда радел за трудовые и иные подвиги и успехи своих соотечественников. Старался поддержать, помочь тем, кто нуждался в помощи. Всегда во главу угла ставил проблемы не личностного, а общественного характера. Был немногословным человеком, сдержанным и благородным. Одним словом, человеком слова и дела.

Рассказывают ещё одну историю про личностные качества нашего героя и про авторитет этого человека, которым потомки гордятся и сегодня. Так, к юбилею Мусы Ведзижева вышестоящее ведомство решило разузнать, какой бы он предпочёл подарок, на что тот ответил, что самым большим подарком для него станет газификация села Плиево. Сказано — сделано. В числе первых сёл республики, вошедших в программу газификации, оказалось селение Плиево.

Да и в семье Муса Ведзижев был добропорядочным семьянином. Женой у него была Бата Курумова, выпускница института благородных девиц во Владикавказе, дочь царского генерала, по профессии переводчица литературы. В годы репрессий её арестовали и отправили в Сибирь. Обычно, чтобы избежать преследования властей, применялась практика отказа близких от «врага» народа. А Муса не только не отказался, но оббегал все инстанции, рискуя быть арестованным, и сумел добиться освобождения и привезти свою жену домой. У него выросли прекрасные сыновья. Его старший сын, Геберт (Алихан) Мусаевич, был профессором, известным доктором медицинских наук, работал в Москве, долгие годы возглавлял Обнинский онкологический центр. Второй сын, Амирхан, был стоматологом, серьёзно занимался спортом. Третий сын, Эйдмар, был строителем, работал в тресте «Грозтрубопроводстрой». Эалтемар окончил нефтяной институт и тоже работал в разных организациях нефтяной отрасли.

Муса Ведзижев умер в 1977 году, погиб трагически в священный праздник разговения Ураза-байрам, возвращаясь с кладбища домой, где в числе других мусульман принимал участие в праздничной коллективной молитве в честь усопших. Обычно такую смерть приравнивают к особой милости Всевышнего.